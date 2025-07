Một lĩnh vực Việt Nam tăng trưởng cao nhất Châu Á - Thái Bình Dương, vượt cả Nhật Bản, Hàn Quốc

Mới đây, Tổ chức Du lịch Liên hợp quốc (UN Tourism) công bố báo cáo cho biết trong quý 1, du lịch Việt Nam là điểm sáng với mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế cao nhất trong khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Theo số liệu tổng hợp của UN Tourism, trong quý 1, Việt Nam dẫn đầu khu vực châu Á - Thái Bình Dương về tăng trưởng lượng khách quốc tế đến (tăng 30% so với quý 1/2024) và đứng thứ 2 về phục hồi lượng khách quốc tế đến (tăng 34% so với quý 1/2019). Những địa điểm hot về du lịch khác trong khu vực như Nhật Bản, Hàn Quốc đều đứng sau Việt Nam trong danh sách này, với mức tăng lần lượt 23% và 20%.

Trên toàn cầu, trong 3 tháng đầu năm 2025, Việt Nam đứng thứ 6 về mức tăng trưởng khách du lịch quốc tế đến (tăng 30% so với quý 1/2024) và xếp thứ 4 về mức tăng tổng thu từ du lịch (tăng 29% so với cùng kỳ năm 2024).

Theo báo cáo của Cục Thống kê, trong 5 tháng đầu năm 2025, nhu cầu tiêu dùng, du lịch của người dân gia tăng trong các kỳ nghỉ lễ, Tết, cùng với số lượng khách quốc tế đến Việt Nam tăng cao là các nhân tố đóng góp tích cực cho sự tăng trưởng của ngành thương mại, dịch vụ từ đầu năm đến nay.

Theo đó, doanh thu dịch vụ lưu trú, ăn uống tăng 15,2% và doanh thu du lịch, lữ hành tăng 24,7% so với cùng năm ngoái.

Trong tổng số lượng khách quốc tế đến Việt Nam, khách đến bằng đường hàng không đạt 7,84 triệu lượt người, chiếm 85,2% tổng lượng khách quốc tế, tăng 23,6% so với cùng kỳ năm 2024. Khách đến bằng đường bộ đạt 1,18 triệu lượt người, chiếm 12,9% tổng lượng khách, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Khách đến bằng đường biển đạt 175,4 nghìn lượt người, chiếm 1,9% tổng lượng khách và tăng 8% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về quy mô thị trường, Trung Quốc vẫn là thị trường gửi khách lớn nhất của Việt Nam. Trong 5 tháng đầu năm 2025, có đến 2,36 triệu lượt khách Trung Quốc đến nước ta, chiếm 25,7% tổng lượng khách quốc tế.

Với 1,9 triệu lượt, Hàn Quốc là thị trường gửi khách lớn thứ hai sau Trung Quốc, chiếm 20,7% tổng lượng khách quốc tế đến Việt Nam.

Top 10 thị trường lớn gửi khách nhất của du lịch Việt Nam còn có Đài Loan (Trung Quốc), Mỹ, Nhật Bản, Campuchia, Ấn Độ, Australia, Malaysia và Nga.

Trở lại báo cáo của UN Tourism, quý 1 có hơn 300 triệu lượt khách du lịch quốc tế trên toàn cầu, tăng hơn 14 triệu lượt so với cùng kỳ năm 2024, tương ứng tăng 5% so với cùng kỳ năm ngoái và 3% so với năm 2019. Ngành du lịch toàn cầu vẫn ghi nhận mức tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp nhiều bất ổn, căng thẳng địa chính trị cũng như lạm phát cao ảnh hưởng đến chi phí dịch vụ du lịch, lữ hành.

Bên cạnh đó, dữ liệu về chi tiêu của du khách tại các điểm đến cho thấy tổng thu từ du lịch quốc tế đạt kỷ lục 1.700 tỷ USD vào năm 2024, tăng 15% so với năm 2019, một phần do mức chi tiêu trung bình cho mỗi chuyến đi tăng lên, đạt 1.170 USD, cao hơn mức trung bình 1.000 USD thời điểm trước đại dịch Covid-19.

Bất chấp những thách thức và triển vọng thận trọng hơn, UN Tourism vẫn không thay đổi dự báo mức tăng trưởng từ 3% - 5% năm 2025.