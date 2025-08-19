Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm
19-08-2025 - 10:23 AM |
Xã hội
Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập trở thành chứng tích lịch sử ghi dấu 80 năm hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.
:
Theo Như Hoàn
Đời sống và pháp luật
Theo Đời sống và pháp luật
Copy link
Link bài gốc
Lấy link!
https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/80-nam-dau-an-tu-ngoi-nha-48-hang-ngang-noi-bac-ho-dung-chan-dau-tien-o-thu-do-a563154.html
CÙNG CHUYÊN MỤC
XEM