Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm

Một gia đình từ Đà Nẵng đưa hai con nhỏ đến thăm di tích trong dịp cả nước hướng tới 80 năm Quốc khánh 2/9 chia sẻ: “Được tận mắt thấy nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập là một trải nghiệm xúc động. Tôi muốn các con hiểu lịch sử không chỉ qua sách vở mà còn từ những địa chỉ thiêng liêng như thế này.”