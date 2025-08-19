Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh viết bản Tuyên ngôn Độc lập trở thành chứng tích lịch sử ghi dấu 80 năm hành trình dựng nước và giữ nước của dân tộc.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 1.

Ngày 23-8-1945, từ chiến khu cách mạng Tân Trào trở về Hà Nội, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dừng chân tại ngôi nhà số 48 Hàng Ngang, nơi Người dành nhiều tâm huyết soạn thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập”.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 2.

Ngôi nhà có vị trí thuận lợi, nằm giữa một trong 36 phố phường cổ kính của Hà Nội và thông ra hai mặt phố Hàng Ngang và Hàng Cân.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 3.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 4.

Diện tích ngôi nhà khá lớn khoảng 500m2, kết cấu kiến trúc Pháp với 4 tầng. Đặc biệt, ngôi nhà có hai mặt tiền hướng ra phố Hàng Ngang và số 35 phố Hàng Cân.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 5.

Chủ nhân của căn nhà khi ấy là ông Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ, doanh nhân buôn tơ lụa nổi tiếng giàu có. Họ đã dành toàn bộ tầng 2 để Chủ tịch Hồ Chí Minh và các đồng chí thuộc Thường vụ Trung ương Đảng ở và làm việc từ ngày 25.8 - 2.9.1945.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 6.

Tầng 1 ngôi nhà dùng để trưng bày những kỉ vật theo từng chủ đề.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 7.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 8.

Nơi lưu giữ lại hình ảnh, tư liệu về Bác Hồ và các đồng chí trong Trung ương Đảng khi ở và làm việc tại nơi đây.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 9.

Chân dung các nhân vật lịch sử đã làm việc tại căn nhà này.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 10.

Phòng hội họp trên tầng 2 nơi bàn các chủ trương đối nội, đối ngoại, thông qua danh sách Chính phủ lâm thời, chuẩn bị soạn thảo Tuyên ngôn độc lập.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 11.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 12.

Căn phòng nhỏ cạnh phòng khách là nơi bản Tuyên ngôn độc lập lịch sử được khởi thảo.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 13.

Giường nghỉ ngơi trong góc phòng đơn sơ của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 14.

Chiếc bàn lịch sử nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh khởi thảo bản Tuyên ngôn độc lập

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 15.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 16.

Chiếc bàn nơi Chủ tịch Hồ Chí Minh và Thường vụ Trung ương Đảng thông qua 3 nội dung: Tuyên ngôn độc lập, tổ chức lễ Quốc Khánh và thành phần Chính phủ lâm thời.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 17.

Bàn ăn của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 18.

Tủ đựng tài liệu của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 19.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 20.

Một số vật dụng của chủ nhân ngôi nhà 48 Hàng Ngang Trịnh Văn Bô và bà Hoàng Thị Minh Hồ vẫn được lưu giữ tại đây

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 21.

Tầng 3 hiện được dùng làm nơi dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 22.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 23.

Nơi đây thu hút khá nhiều du khách du lịch trong và ngoài nước đã chủ động tìm đến di tích tìm hiểu, học tập.

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 24.

Một gia đình từ Đà Nẵng đưa hai con nhỏ đến thăm di tích trong dịp cả nước hướng tới 80 năm Quốc khánh 2/9 chia sẻ: “Được tận mắt thấy nơi Bác Hồ viết Tuyên ngôn Độc lập là một trải nghiệm xúc động. Tôi muốn các con hiểu lịch sử không chỉ qua sách vở mà còn từ những địa chỉ thiêng liêng như thế này.”

Khung cảnh bất ngờ bên trong ngôi nhà đặc biệt giữa lòng phố cổ Hà Nội sau 80 năm- Ảnh 25.

Sau hơn tám thập kỷ, ngôi nhà vẫn lưu giữ dấu ấn xưa, gắn liền Cách mạng Tháng Tám và sự nghiệp vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh – nơi khởi thảo bản “Tuyên ngôn Độc lập” mở ra kỷ nguyên tự do cho dân tộc.

Theo Như Hoàn

Đời sống và pháp luật

