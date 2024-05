Khủng hoảng chưa từng có tại Apple: Đoạn quảng cáo iPad Pro mới dài 1 phút khiến cộng đồng mạng phẫn nộ, có người bực tức thốt lên 'tôi xấu hổ vì đã mua các sản phẩm của Apple'

Khi một đoạn quảng cáo trở nên lan truyền mạnh mẽ, thường vì một trong hai lý do: Gây được tiếng vang sâu sắc với người xem đến mức họ không thể ngừng nói về nó hoặc khiến mọi người khó chịu đến mức đổ xô lên mạng xã hội để bày tỏ sự phẫn nộ của mình!



Tờ CNN cho rằng, quảng cáo mới của Apple cho dòng iPad Pro mới dường như thuộc… loại thứ hai. Được đích thân Giám đốc điều hành Tim Cook đăng tải lên mạng xã hội hôm thứ ba, quảng cáo này đã nhận hàng loạt phản ứng tiêu cực từ người xem. Tại thời điểm viết bài, video quảng cáo này đã có hơn 10.000 bình luận. Một số bình luận chỉ trích quảng cáo nhận được nhiều lượt thích, bày tỏ sự đồng tình. Vài người thậm chí còn yêu cầu Apple gỡ bỏ hoặc biên tập lại đoạn quảng cáo.

Quảng cáo bắt đầu với chiếc máy đập nhịp, một máy hát đĩa. Sau đó, đèn được bật sáng trong một căn phòng giống như nhà kho, nơi có những món đồ đó và hàng chục công cụ sáng tạo khác như sách, thùng sơn, tượng, nhạc cụ gồm piano, guitar, máy chơi game arcade, TV... đều nằm trên một tấm kim loại ở trung tâm của cảnh quay. Một tấm kim loại khổng lồ khác treo lơ lửng phía trên tất cả.

Khi người xem bắt đầu nghe những lời mở đầu của bài hát "All I Ever Need Is You", tấm kim loại bắt đầu hạ xuống.

Tất cả các đồ vật kể trên được đặt trong một máy ép thủy lực khổng lồ và trong vòng khoảng 40 giây, mọi thứ đều biến mất - bị nghiền nát một cách kịch tính.

Sau khi phá hủy, máy ép thủy lực bắt đầu hoạt động trở lại. Các mảnh vụn bây giờ đã biến mất. Thay vào đó là một chiếc iPad Pro mới, sáng bóng. Một đoạn lồng tiếng có nội dung: "Chiếc iPad mạnh nhất từ trước đến nay cũng là chiếc mỏng nhất".

Kết thúc đoạn phim dài một phút, một câu hát ngân nga: "Tất cả những gì anh cần là em".

Crush! | iPad Pro | Apple

Video về máy ép thủy lực phá hủy mọi thứ từ đồ điện tử đến kẹo đã trở nên rất phổ biến trong vài năm qua, một phần do tính chất mê hoặc của cách mọi thứ sụp đổ dưới áp lực.

Apple dường như đang cố gắng tận dụng xu hướng này trong khi đưa ra quan điểm về việc iPad Pro mới của họ mạnh mẽ đến mức có thể thay thế các phương tiện thể hiện sáng tạo khác như thế nào.

Nhưng đối với nhiều người xem, quảng cáo không tạo được ấn tượng đúng.

"Tôi không chắc việc 'hủy diệt bừa bãi tất cả những điều tốt đẹp trên thế giới này' thực sự là cảm giác mà mọi người đang cố gắng đạt được", một người bình luận trên X.

"Tôi không thể liên tưởng đến video này chút nào. Nó thiếu tôn trọng đối với thiết bị sáng tạo và chế nhạo những người sáng tạo", một người khác nói.

CNN đã liên hệ với Apple nhưng công ty này từ chối bình luận.

Những người khác nói rằng mặc dù họ hiểu những gì quảng cáo muốn nói nhưng nội dung không gây được ấn tượng với họ.

"Đó là một ý tưởng sáng tạo và khả năng thực hiện tốt, nhưng, quảng cáo đó khiến tôi ngạc nhiên và buồn!" một người dùng X nói. "Việc lựa chọn bài hát dường như cũng đặc biệt thần tượng hóa công nghệ hơn là đời thực. Bây giờ tôi chỉ muốn tránh xa màn hình và dành nhiều thời gian hơn để tận hưởng thế giới ngoại tuyến".

Bài đăng "khoe" quảng cáo mới của Tim Cook trên X.

Một người khác trên X cho biết: "Đáng lẽ phải nắm bắt và tôn vinh bản chất của những điều đặc biệt về tất cả những điều và trải nghiệm đó để tập hợp chúng lại với nhau trong một thiết bị chứ không phải làm mất đi linh hồn của chúng".

Nhiều người đồng tình với quan điểm này, cho rằng nếu đảo ngược quảng cáo sẽ tốt hơn.

Đây không phải là lần đầu tiên một quảng cáo có thể không đạt được kết quả như mong đợi của công ty. Nhưng với lo ngại rằng AI có thể thay thế công nhân trong nhiều ngành công nghiệp - và nghiên cứu ngày càng đáng lo ngại về việc sử dụng mạng xã hội kéo dài ảnh hưởng đến chúng ta như thế nào - nhiều người tiêu dùng đang ngày càng cảnh giác với công nghệ.

Một phóng viên của Wall Street Journal cho biết: "Quảng cáo này gói gọn một cách hoàn hảo cái nhìn sâu sắc mà mọi người nghĩ rằng công nghệ đang giết chết mọi thứ mà chúng ta từng thấy thích thú. Và sau đó thể hiện điều đó như một điều tốt. Đã lâu rồi tôi chưa thấy phản ứng dữ dội đến mức như vậy với một quảng cáo".

Eric Newcomer, người điều hành một bản tin công nghệ, viết trên X: “Không thể tin được Apple lại chạy quảng cáo không liên quan như vậy, xem các thiết bị mà Steve Jobs coi trọng như rác rưởi”.

“Đó là một quảng cáo đau lòng, khó chịu, tự cao tự đại”, người dùng X Hiroki Akiyama bình luận dưới bài viết của Tim Cook. “Khi nhìn thấy nó, tôi xấu hổ vì đã mua các sản phẩm Apple từ những năm 1990”.

Theo: CNN, NBCNews