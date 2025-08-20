Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Khủng hoảng giáo dục: 202/203 giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả, vụ gian lận tuyển dụng quy mô lớn bị phanh phui

20-08-2025 - 11:41 AM | Tài chính quốc tế

Lực lượng Đặc nhiệm (SOG) bang Uttar Pradesh, Ấn Độ, vừa phanh phui một vụ gian lận tuyển dụng giáo viên quy mô lớn, khi phát hiện hơn 200 ứng viên sử dụng bằng giả để trúng tuyển kỳ thi giáo viên Thể dục (PTI) năm 2022.

Hàng trăm bằng giả trong kỳ thi giáo viên Thể dục

Cuộc điều tra do Phó giám đốc SOG Dharmaram Gila chỉ đạo cho thấy 202/203 ứng viên trúng tuyển đã nộp bảng điểm giả từ Đại học JS tại Shikohabad – một cơ sở chỉ được cấp phép đào tạo 100 chỉ tiêu ngành Giáo dục thể chất mỗi năm.

Theo India Today, thực tế có hơn 2.000 ứng viên nộp hồ sơ với bằng cấp từ trường này, buộc cơ quan chức năng phải kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu từ máy chủ. Kết quả, cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Đại học JS và 165 ứng viên, đồng thời cảnh báo có thể còn nhiều sai phạm ở cấp thể chế.

Khủng hoảng giáo dục: 202/203 giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả, vụ gian lận tuyển dụng quy mô lớn bị phanh phui- Ảnh 1.

Ảnh minh họa về vụ hơn 200 giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả tại Ấn Độ của trang The Logical Indian.

Điều tra cũng chỉ ra nhiều bất thường nghiêm trọng: 25 ứng viên khai học ở trường khác nhưng dùng bảng điểm Đại học JS; 26 người nộp bằng tốt nghiệp không khớp với năm học; 9 hồ sơ dùng tài liệu giả hoàn toàn; và 43 trường hợp nộp bằng có ngày phát hành sau kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức vào 25/9/2022.

Ngoài ra, SOG còn phát hiện gian lận trong kỳ thi tuyển thủ thư khi Đại học JS tiếp tục bị cáo buộc cung cấp bằng giả, làm sai lệch niên khóa. Các môi giới đã bị xác định là mắt xích trong việc in ấn, phân phối bảng điểm giả. Một số nhân vật chủ chốt, gồm hiệu trưởng, thư ký trường và một môi giới, đã bị bắt giữ.

Đại học JS trong tâm bão và lỗ hổng hệ thống tuyển dụng

Đại học JS vốn được công nhận hợp pháp, song nhiều năm gần đây liên tục vướng bê bối phát hành bằng giả. Môi giới Ajay Bhardwaj – người nhiều lần bị bắt vì lừa đảo – vẫn tiếp tục lập các trường mới để hoạt động.

Vụ việc không chỉ làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch trong tuyển dụng giáo viên tại Uttar Pradesh, mà còn cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý giáo dục và thi tuyển công chức. Trước đó, các cuộc điều tra liên quan đến kỳ tuyển dụng 69.000 giáo viên cũng phát hiện hàng loạt sai phạm, từ gian lận điểm, lạm dụng chế độ ưu tiên đến bất thường trong chấm thi.

Lực lượng Đặc nhiệm (STF) đã lập các hội đồng cấp huyện để rà soát toàn bộ hồ sơ trúng tuyển trong nhiều đợt tuyển dụng khác nhau.

Theo The Logical Indian, vụ bê bối này cho thấy sự cần thiết phải cải cách toàn diện quy trình tuyển dụng, siết chặt giám sát, tăng cường an ninh số trong quản lý hồ sơ, kiểm định bằng cấp, và xây dựng văn hóa liêm chính trong giáo dục cũng như việc làm. Gian lận không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tước đi cơ hội của những thí sinh xứng đáng, làm xói mòn niềm tin xã hội.

Ông Trump sắp kí sắc lệnh đóng cửa Bộ Giáo dục

Theo Trang Đào

Đời sống & pháp luật

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Sử dụng mô hình lừa đảo “cũ mèm” nhưng vẫn lừa được gần 1,7 triệu tỷ đồng, kẻ thủ ác lĩnh án 150 năm tù

Sử dụng mô hình lừa đảo “cũ mèm” nhưng vẫn lừa được gần 1,7 triệu tỷ đồng, kẻ thủ ác lĩnh án 150 năm tù Nổi bật

Ấn Độ giảm nhập dầu Nga, một khách hàng khác lập tức chớp thời cơ, chốt đơn mua 15 triệu thùng từ Moscow vì giá quá hời

Ấn Độ giảm nhập dầu Nga, một khách hàng khác lập tức chớp thời cơ, chốt đơn mua 15 triệu thùng từ Moscow vì giá quá hời Nổi bật

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

Thử thách cực đại với Điều 5 NATO

11:22 , 20/08/2025
Vừa hứa hẹn sẽ mạnh tay nhập dầu Mỹ, quốc gia 'đầu tàu' châu Á đưa ra tuyên bố bất ngờ: Mua về cũng không biết làm gì

Vừa hứa hẹn sẽ mạnh tay nhập dầu Mỹ, quốc gia 'đầu tàu' châu Á đưa ra tuyên bố bất ngờ: Mua về cũng không biết làm gì

11:03 , 20/08/2025
Myanmar bất ngờ đóng cầu hữu nghị: Hơn 4 tỷ USD thương mại Thái Lan đứng trước nguy cơ 'tê liệt'

Myanmar bất ngờ đóng cầu hữu nghị: Hơn 4 tỷ USD thương mại Thái Lan đứng trước nguy cơ 'tê liệt'

09:57 , 20/08/2025
Nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới hứng cú sốc: Một chỉ số thương mại giảm mạnh nhất 4 năm, doanh nghiệp cầm cự trước thuế quan

Nền kinh tế lớn thứ 4 thế giới hứng cú sốc: Một chỉ số thương mại giảm mạnh nhất 4 năm, doanh nghiệp cầm cự trước thuế quan

09:51 , 20/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên