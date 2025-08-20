Khủng hoảng giáo dục: 202/203 giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả, vụ gian lận tuyển dụng quy mô lớn bị phanh phui

Hàng trăm bằng giả trong kỳ thi giáo viên Thể dục

Cuộc điều tra do Phó giám đốc SOG Dharmaram Gila chỉ đạo cho thấy 202/203 ứng viên trúng tuyển đã nộp bảng điểm giả từ Đại học JS tại Shikohabad – một cơ sở chỉ được cấp phép đào tạo 100 chỉ tiêu ngành Giáo dục thể chất mỗi năm.

Theo India Today, thực tế có hơn 2.000 ứng viên nộp hồ sơ với bằng cấp từ trường này, buộc cơ quan chức năng phải kiểm tra kỹ lưỡng dữ liệu từ máy chủ. Kết quả, cảnh sát đã khởi tố vụ án hình sự liên quan đến Đại học JS và 165 ứng viên, đồng thời cảnh báo có thể còn nhiều sai phạm ở cấp thể chế.

Ảnh minh họa về vụ hơn 200 giáo viên trúng tuyển nhờ bằng giả tại Ấn Độ của trang The Logical Indian.

Điều tra cũng chỉ ra nhiều bất thường nghiêm trọng: 25 ứng viên khai học ở trường khác nhưng dùng bảng điểm Đại học JS; 26 người nộp bằng tốt nghiệp không khớp với năm học; 9 hồ sơ dùng tài liệu giả hoàn toàn; và 43 trường hợp nộp bằng có ngày phát hành sau kỳ thi tốt nghiệp được tổ chức vào 25/9/2022.

Ngoài ra, SOG còn phát hiện gian lận trong kỳ thi tuyển thủ thư khi Đại học JS tiếp tục bị cáo buộc cung cấp bằng giả, làm sai lệch niên khóa. Các môi giới đã bị xác định là mắt xích trong việc in ấn, phân phối bảng điểm giả. Một số nhân vật chủ chốt, gồm hiệu trưởng, thư ký trường và một môi giới, đã bị bắt giữ.

Đại học JS trong tâm bão và lỗ hổng hệ thống tuyển dụng

Đại học JS vốn được công nhận hợp pháp, song nhiều năm gần đây liên tục vướng bê bối phát hành bằng giả. Môi giới Ajay Bhardwaj – người nhiều lần bị bắt vì lừa đảo – vẫn tiếp tục lập các trường mới để hoạt động.

Vụ việc không chỉ làm dấy lên nghi ngờ về tính minh bạch trong tuyển dụng giáo viên tại Uttar Pradesh, mà còn cho thấy lỗ hổng nghiêm trọng trong quản lý giáo dục và thi tuyển công chức. Trước đó, các cuộc điều tra liên quan đến kỳ tuyển dụng 69.000 giáo viên cũng phát hiện hàng loạt sai phạm, từ gian lận điểm, lạm dụng chế độ ưu tiên đến bất thường trong chấm thi.

Lực lượng Đặc nhiệm (STF) đã lập các hội đồng cấp huyện để rà soát toàn bộ hồ sơ trúng tuyển trong nhiều đợt tuyển dụng khác nhau.

Theo The Logical Indian, vụ bê bối này cho thấy sự cần thiết phải cải cách toàn diện quy trình tuyển dụng, siết chặt giám sát, tăng cường an ninh số trong quản lý hồ sơ, kiểm định bằng cấp, và xây dựng văn hóa liêm chính trong giáo dục cũng như việc làm. Gian lận không chỉ vi phạm pháp luật, mà còn tước đi cơ hội của những thí sinh xứng đáng, làm xói mòn niềm tin xã hội.