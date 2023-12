Khủng hoảng tại Big Four kiểm toán: Hơn 300.000 nghìn nhân viên tự nguyện hoặc bị sa thải chỉ trong 10 tháng, 15.700 partner mất việc

Một partner cấp cao (đối tác kiểm toán) của Ernst & Young, trong cuộc họp với một số đối tác và nhân viên người Mỹ của công ty đã đưa ra một thông điệp rõ ràng: Đã đến lúc cắt giảm chi phí.

Dave Burg, người đứng đầu bộ phận an ninh mạng Châu Mỹ của EY cho biết: "Đây là một giai đoạn khó khăn khi chúng tôi thực hiện các hành động cần thiết để giải quyết những thách thức về nguồn lực trong hoạt động kinh doanh của mình. Việc nà sẽ ảnh hưởng tới những mảng kinh doanh có tốc độ tăng trưởng chậm lại đáng kể hoặc những nơi đang có năng lực dư thừa".

Công ty kế toán này đang sa thải hàng chục partner tại Mỹ, một chiến thuật hiếm hoi nhằm kéo dài thời gian cắt giảm việc làm đang diễn ra đối với cấp cao nhất của một trong các công ty Big Four. Điều đó diễn ra sau đợt cắt giảm khoảng 5% lực lượng lao động của KPMG tại Mỹ vào mùa hè này, bao gồm cả các partner.

Trong khi EY, KPMG và Deloitte đã sa thải hàng nghìn nhân viên tại Mỹ trong năm nay, thì việc sa thải partner lại ít phổ biến hơn trong ngành. Tom Rodenhauser, đối tác quản lý tại Kennedy Research Reports, chuyên theo dõi ngành tư vấn, cho biết các công ty thường phải mua hết lượng cổ phần của các partner và chịu những thanh toán bổ sung dựa trên thâm niên và nhiệm kỳ của người đó khi họ rời đi.

Theo công ty nghiên cứu thị trường Statista, Big Four kiểm toán gồm EY, KPMG, Deloitte và PricewaterhouseCoopers (PwC) có tổng cộng 15.700 partner tại Mỹ vào năm 2022, bao gồm 3.600 tại EY và 2.344 tại KPMG.

Andrew Nicholas, nhà phân tích nghiên cứu tại ngân hàng đầu tư William Blair & Co cho biết, các đối tác tư vấn và giám đốc điều hành cũng cần thiết để thúc đẩy hoạt động kinh doanh mới khi nền kinh tế phục hồi.

Nhưng nhu cầu về dịch vụ tư vấn và giao dịch thấp hơn mong đợi đang làm giảm lợi nhuận. Trong khi đó, các công ty Big Four phụ thuộc vào hoạt động kinh doanh tư vấn của họ với 43% đến 66% doanh thu toàn cầu tùy thuộc vào từng công ty, một tình huống vốn đã diễn ra trong hai thập kỷ qua.

Theo đánh giá về hồ sơ nghề nghiệp trực tuyến của Revelio Labs, nhà cung cấp dữ liệu tại nơi làm việc, tính đến tháng 10, số nhân viên tại Mỹ rời bỏ công ty tại các Big Four — cả tự nguyện và không tự nguyện — đều tăng 43% tính đến tháng 10 so với cùng kỳ năm trước, lên khoảng 65.800. Revelio cho biết, trên toàn cầu, có khoảng 307.000 nhân viên Big Four rút lui trong năm nay tính đến tháng 10, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm trước.

Các công ty Big Four đã mở rộng hoạt động tư vấn của họ trong hai thập kỷ qua, trong đó mảng kinh doanh này đóng góp tỷ trọng lớn hơn vào tổng doanh thu toàn cầu của so với kiểm toán. Trong thời gian này, họ liên tục phải đối mặt với những lo ngại về xung đột lợi ích giữa công việc tư vấn và kiểm toán. Gần đây hơn, EY đã tìm cách tách hoạt động kinh doanh kiểm toán và tư vấn của mình nhưng đã phải hủy bỏ kế hoạch này vào tháng tư.

Allan Koltin, giám đốc điều hành của công ty tư vấn Koltin Consulting Group cho biết nhiều hoạt động tư vấn đã tăng cường nhân sự trong thời kỳ đại dịch. Lý do là bởi họ tin rằng các công ty sẽ tiếp tục dựa vào các chuyên gia tư vấn khi họ điều chỉnh mô hình kinh doanh của mình sang trạng thái bình thường mới.

Tuy nhiên, khi nền kinh tế phục hồi và lãi suất bắt đầu tăng, một số khách hàng ít ưu tiên chi tiêu cho các dự án chuyển đổi kinh doanh hơn. Và ngày càng có nhiều công ty giảm chi tiêu cho các dịch vụ tư vấn của bên thứ ba, ngay cả khi họ phải đối mặt với điều kiện kinh tế suy yếu và tình trạng bất ổn địa chính trị.

Các giám đốc điều hành đã cho biết vào đầu năm nay rằng khối lượng giao dịch giảm mạnh và các giao dịch vốn cổ phần tư nhân chậm chạp cũng đang làm tổn hại đến hoạt động kinh doanh có lợi nhuận và đáng tin cậy của EY. EY đã không trả lời yêu cầu bình luận.

Koltin cho biết: "Đặc biệt là vào năm 2023, số lượng giao dịch được thực hiện ở khắp mọi nơi đã giảm và điều đó dẫn đến tác động đáng kể đến nhiều công ty tư vấn. Điều đó bao gồm công việc tư vấn giao dịch, nhiệm vụ thẩm định và chất lượng báo cáo".

Tất cả bốn công ty kiểm toán lớn đều có mức tăng trưởng chậm hơn vào năm 2023 xét về tổng doanh thu toàn cầu và có tốc độ tăng trưởng toàn cầu chậm hơn trong mảng tư vấn. KPMG, công ty đã báo cáo doanh thu trong tuần này, bị ảnh hưởng nặng nề nhất trong lĩnh vực tư vấn toàn cầu trong số Big Four, với doanh thu tăng 2,98% lên 12,6 tỷ USD trong năm tài chính kết thúc vào ngày 30/9. Con số này khá thấp so với mức tăng 13,1% của cùng kỳ năm trước và đánh dấu mức tăng trưởng nhỏ nhất kể từ mức giảm 2,3% trong giai đoạn 2020, ở đỉnh điểm của đại dịch.

Rodenhauser cho biết, các công ty đã phát triển theo cấp số nhân kể từ đợt cắt giảm lớn gần đây nhất trong lĩnh vực tư vấn vào năm 2008. Điều đó khiến họ khó ứng phó nhanh chóng hơn với những thách thức kinh tế.

KPMG trong mùa hè này đã sa thải nhân viên tư vấn, thuế và hậu cần, sau khi cắt giảm một số nhân viên cố vấn như một phần của đợt cắt giảm gần 2% nhân viên tại Mỹ hồi đầu năm. Số nhân viên người Mỹ của họ đã giảm 6%, tương đương khoảng 4.000, xuống gần 62.800 người trong năm kết thúc vào ngày 30/9.

KPMG từ chối bình luận về các câu hỏi liên quan đến việc sa thải partner tại Mỹ.

Deloitte đã cắt giảm 1,5% nhân viên tại Mỹ vào tháng tư. Công ty nói thêm rằng đây là một quá trình đang diễn ra: "Dựa trên tình hình thực tế, chúng tôi đang thực hiện các hành động nhân sự khiêm tốn khi cần thiết".

EY, cùng với các công ty tư vấn khổng lồ McKinsey và Bain, nằm trong số những công ty đã trì hoãn ngày bắt đầu tuyển dụng một số nhân viên mới.

Các công ty vẫn thận trọng với việc tuyển dụng ở Mỹ sau đợt sa thải vào đầu năm nay. Theo William Blair, các tin tuyển dụng tại Mỹ của KPMG, Deloitte và EY trên tất cả các ngành kinh doanh đã giảm 61% trong tháng 12 so với một năm trước đó.

Nicholas của William Blair cho biết, các công ty có thể sẽ tiếp tục tìm cách tiết kiệm tiền trong khi cố gắng tránh bị sa thải thêm.

Theo: WSJ