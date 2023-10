Kia EV9 chốt giá quy đổi 1,34 tỷ đồng, rẻ hơn nửa tỷ so với VinFast VF 9

Kia EV9 - thành viên chủ lực trong đội hình xe điện đời mới của Kia - vừa được công bố giá tham khảo tại Bắc Mỹ. Mức giá khởi điểm của xe cao gấp rưỡi Kia Telluride đồng cỡ SUV 3 hàng ghế nhưng nhìn chung vẫn thuộc diện dễ tiếp cận nhất phân khúc SUV điện 3 hàng.

Theo đó, Kia EV9 có giá khởi điểm 54.900 USD (1,34 tỷ đồng). Con số này thua xa các đối thủ cùng phân khúc chẳng hạn Tesla Model X (80.000 USD) vốn trước giờ chỉ xuất hiện ở phân khúc hạng sang, hay VinFast VF 9 có giá khởi điểm 83.000 USD tại Mỹ. Dù vậy, đây nhìn chung vẫn là con số không dễ tiếp cận khi vẫn cao hơn đáng kể Telluride đồng cỡ (36.000 USD tương đương 878,4 triệu đồng).

Ngay từ phiên bản tiêu chuẩn, Kia EV9 đã sở hữu dàn trang bị khá đầy đủ. Dòng SUV cỡ lớn có sẵn đèn ngoài LED, gạt mưa cảm ứng, mâm hợp kim 19 inch, kính chắn gió cách âm, kính sau riêng tư và cửa hậu chỉnh điện bên ngoài.

Ngoại thất Kia EV9 là "khuôn" thiết kế cho xe Kia trong giai đoạn tới đây

Nội thất bản này có ghế trước sưởi/thông gió chỉnh điện 8 hướng và vô lăng bọc da nhân tạo SynTex. Trước mặt người lái là bảng đồng hồ kỹ thuật số 12,3 inch đặt cạnh màn cảm ứng trung tâm đồng cỡ và màn điều khiển điều hòa 5 inch.

Một số trang bị đáng chú ý khác của bản này là gương chiếu hậu chống lóa, sạc điện thoại không dây, điều hòa 3 vùng tự động, 8 loa giải trí và chìa khóa kỹ thuật số.

Khu vực táp lô xe lấy điểm nhấn là dàn màn hình cỡ lớn lệch về phía người lái

Mảng an toàn trên Kia EV9 cũng mặc định rất đầy đủ với Đèn pha thích ứng, Hỗ trợ tự lái trên cao tốc, Cruise Control thông minh ứng dụng công nghệ định vị, Cảnh báo và tránh va chạm trước, Cảnh báo và tránh va chạm điểm mù, Cảnh báo chệch làn, Hỗ trợ giữ làn, Cảnh báo và tránh va chạm ngang phía sau, Cảnh báo khoảng cách an toàn khi đỗ xe trước/sau cùng Cảnh báo người dùng phía sau mở cửa thiếu an toàn.

Ở mảng truyền động, Kia EV9 mặc định sử dụng mô-tơ đơn dẫn động cầu sau có công suất 215 mã lực, mô-men xoắn 349 Nm trên bản tiêu chuẩn. Mức thông số này không quá cao nhất là khi xét tới việc trọng lượng xe lên tới 2.310 kg. Khả năng kéo của Kia EV9 chỉ là 907 kg, tầm vận hành thu được từ pin 76.1 kWh cũng là khá hạn chế ở 360 km.

Hàng ghế sau lẫn khoang hành lý xe đều hứa hẹn dẫn đầu phân khúc

Trong tương lai, Kia sẽ bổ sung bản pin lớn hơn cho EV9 với tầm vận hành kỳ vọng 483 km. Cấu hình mô-tơ đôi 379 mã lực, 699 Nm cũng sẽ được công bố chi tiết sau.