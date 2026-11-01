Kia K5 sắp nâng cấp lớn với màn hình 17 inch và động cơ hybrid, tăng cạnh tranh Camry

Kia đang phát triển phiên bản nâng cấp giữa vòng đời thứ hai của K5, mang mã nội bộ DL3 PE2, với kế hoạch ra mắt tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2027. Thay vì phát triển một thế hệ hoàn toàn mới, hãng lựa chọn tiếp tục cải tiến nền tảng hiện tại để kéo dài vòng đời sản phẩm đến khoảng năm 2030.

Kia K5 facelift thế hệ thứ hai chạy thử nghiệm trước thời điểm ra mắt dự kiến năm 2027. Ảnh: KCB

Động thái này được cho là liên quan đến những thay đổi trong nhu cầu thị trường, khi xe hybrid ngày càng được quan tâm trong khi tốc độ mở rộng của xe thuần điện chậm hơn kỳ vọng. Tại sự kiện CEO Investor Day 2026, Kia cũng xác nhận sedan vẫn là một phân khúc quan trọng tại thị trường Mỹ, đồng thời công bố kế hoạch đưa K5 Hybrid đến thị trường này trong năm 2027.

Trang bị thay đổi

Những nguyên mẫu Kia K5 facelift thứ hai đã bắt đầu xuất hiện trên đường thử từ tháng 4/2026. Dù vẫn được ngụy trang, các hình ảnh ghi nhận cho thấy phần đầu và đuôi xe sẽ được điều chỉnh, trong đó cụm đèn hậu dự kiến sử dụng đồ họa chiếu sáng mới thay cho kiểu tạo hình ziczac trên phiên bản hiện hành.

Thiết kế ngoại thất Kia K5 nâng cấp giữa vòng đời với những thay đổi ở đầu và đuôi xe. Ảnh: KCB

Cụm đèn trước và sau trên xe thử nghiệm cũng đã có cấu trúc gần với bản thương mại, hé lộ một phần diện mạo mới của mẫu sedan. Tuy nhiên, những thay đổi cụ thể về thiết kế vẫn cần chờ Kia công bố chính thức.

Khoang cabin được dự đoán là khu vực có nhiều thay đổi đáng chú ý nhất trên Kia K5 facelift. Mẫu xe này có thể trở thành sản phẩm thương mại đầu tiên của Kia sử dụng hệ thống thông tin giải trí Pleos Connect do Hyundai Motor Group phát triển, đi kèm màn hình trung tâm kích thước khoảng 17 inch đặt dọc trên bảng táp-lô.

Màn hình trung tâm kích thước 17 inch là điểm thay đổi đáng chú ý trong cabin Kia K5 mới. Ảnh: KCB

Bên cạnh màn hình mới, cần số dạng núm xoay trên bệ trung tâm có thể được thay thế bằng cần chuyển số đặt phía sau vô-lăng. Cách bố trí này không chỉ thay đổi giao diện điều khiển mà còn giúp giải phóng thêm không gian ở khu vực trung tâm cabin.

Bổ sung hệ truyền động hybrid thế hệ mới

Một trong những nâng cấp quan trọng trên Kia K5 facelift là hệ truyền động hybrid TMED-II. Hệ thống mới được cho là có hiệu suất tiết kiệm nhiên liệu và khả năng vận hành cải thiện khoảng 4% so với thế hệ hybrid trước đó, đồng thời hỗ trợ tính năng V2L (Vehicle-to-Load), cho phép sử dụng điện từ pin xe để cấp nguồn cho các thiết bị bên ngoài.

Hệ truyền động hybrid TMED-II dự kiến được bổ sung trên Kia K5 nâng cấp. Ảnh: Shorts Car

Việc bổ sung hệ truyền động này nằm trong kế hoạch mở rộng danh mục xe hybrid của Kia, với mục tiêu tăng số lượng dòng xe sử dụng công nghệ hybrid từ 4 lên 8 vào năm 2030.

Hiện hãng chưa xác nhận toàn bộ danh mục động cơ trên phiên bản nâng cấp. Tại Mỹ, Kia K5 đời 2025 đang sử dụng động cơ xăng 2.5L hút khí tự nhiên kết hợp hộp số tự động 8 cấp, trong khi bản GT được trang bị động cơ 2.5L tăng áp. Chưa rõ các cấu hình này có tiếp tục xuất hiện trên phiên bản facelift hay không.

Kia K5 facelift dự kiến ra mắt năm 2027

Theo kế hoạch hiện tại, Kia K5 facelift thứ hai sẽ ra mắt tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2027, trước khi phiên bản hybrid được đưa đến Mỹ trong cùng năm. Đây cũng sẽ là lần đầu tiên thị trường Mỹ có phiên bản K5 Hybrid.

Giá bán của phiên bản mới chưa được công bố. Để tham khảo, Kia K5 đời 2025 tại Mỹ có giá khởi điểm 26.990 USD, chưa bao gồm chi phí vận chuyển và các khoản phí liên quan. Phiên bản hybrid dự kiến có giá cao hơn các cấu hình sử dụng động cơ xăng.

Kia dự kiến ra mắt K5 facelift tại Hàn Quốc trong nửa đầu năm 2027. Ảnh dựng bằng AI: AP

Với lần nâng cấp này, Kia tiếp tục duy trì K5 trên nền tảng thế hệ hiện tại, tập trung vào công nghệ nội thất và hệ truyền động hybrid thay vì thay đổi toàn diện. Đây được xem là giải pháp kéo dài vòng đời sản phẩm trong bối cảnh phân khúc sedan vẫn còn vai trò nhất định tại một số thị trường.