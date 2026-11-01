Tin vui cho người dùng 3 dòng iPhone cũ

Apple vừa phát hành iOS 18.7.11 cho bộ ba iPhone Xs, Xs Max và Xr. Đây là những mẫu smartphone trình làng vào năm 2018, hiện không còn đủ điều kiện nâng cấp lên phiên bản iOS 27.2. Động thái mới cho thấy hãng vẫn tiếp tục duy trì hỗ trợ bảo mật đối với một số thiết bị đã ra mắt nhiều năm.

Theo thông tin được Apple công bố, bản cập nhật lần này tập trung xử lý ba lỗ hổng bảo mật, trong đó đáng chú ý nhất là lỗi nằm trong thành phần CoreGraphics. Lỗ hổng mang mã định danh CVE-2026-86950 có thể cho phép kẻ tấn công thực thi mã độc trên thiết bị thông qua một tập tin được thiết kế đặc biệt.

Dù đã có tuổi đời gần 8 năm, 3 mẫu iPhone này vẫn được Apple mang đến tin vui bất ngờ. (Ảnh: TG)

Đáng chú ý, Apple cho biết đã ghi nhận báo cáo về việc lỗ hổng này có thể bị khai thác trong các cuộc tấn công có chủ đích và được thực hiện với mức độ tinh vi cao. Những chiến dịch như vậy thường nhắm đến một nhóm người dùng hoặc cá nhân cụ thể, thay vì phát tán trên diện rộng.

Ngoài lỗi CoreGraphics, iOS 18.7.11 còn xử lý hai vấn đề bảo mật khác. Trong đó, CVE-2026-65339 liên quan đến hệ thống âm thanh, tiềm ẩn nguy cơ làm lộ thông tin nhạy cảm. Lỗ hổng còn lại, CVE-2026-86990, xuất hiện trong thành phần CoreMedia, có thể tạo điều kiện để ứng dụng độc hại truy cập camera trên iPhone khi chưa được người dùng cho phép.

iPhone đời cũ vẫn cần được cập nhật bảo mật

Việc Apple tiếp tục phát hành bản vá cho các thiết bị ra mắt từ năm 2018 cho thấy những mẫu iPhone cũ vẫn có thể đối mặt với các nguy cơ an ninh mạng, ngay cả khi không còn được hỗ trợ những phiên bản hệ điều hành mới.

Đối với người dùng iPhone Xs, Xs Max và Xr, việc cài đặt iOS 18.7.11 là cần thiết để hạn chế nguy cơ bị khai thác thông qua những lỗ hổng vừa được công bố. Bên cạnh đó, Apple cũng phát hành iPadOS 18.7.11 cho iPad thế hệ thứ 7, mang đến các bản vá bảo mật tương ứng.

Để kiểm tra và cài đặt bản cập nhật, người dùng truy cập Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật phần mềm. Sau khi thiết bị hoàn tất quá trình kiểm tra, nếu iOS 18.7.11 xuất hiện, người dùng có thể chọn Tải xuống và cài đặt để tiến hành nâng cấp.

Dù không mang đến những tính năng mới đáng chú ý, iOS 18.7.11 vẫn là bản cập nhật quan trọng đối với người dùng các mẫu iPhone đời cũ, đặc biệt trong bối cảnh những lỗ hổng bảo mật có khả năng bị khai thác trong thực tế.