Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịch bản lừa đảo khiến người trung niên, cao tuổi tin sái cổ: Giấu con cháu mua hàng, tài khoản bốc hơi!

25-08-2025 - 19:45 PM | Sống

Người trung niên và người cao tuổi là đối tượng rất dễ bị lừa đảo khi mua hàng online.

Mấy năm trở lại đây, cơn sốt livestream bán hàng không chỉ quét qua giới trẻ, mà còn lôi cuốn rất nhiều người trung niên, cao tuổi. Họ vốn không quá quen với việc mua sắm online, nhưng lại bị chinh phục bởi sự náo nhiệt, lời nói ngọt như rót mật của các streamer, cộng với cảm giác được quan tâm, chào hỏi ân cần. Chính vì vậy, vô số người rơi vào những cái bẫy tinh vi được dựng lên chỉ để nhắm thẳng vào túi tiền và sự cả tin của cha mẹ chúng ta.

Chiêu trò đầu tiên, dễ thấy nhất, chính là các loại sản phẩm nhuộm tóc và thần dược mọc tóc. Chỉ cần vài phút xem livestream, người ta sẽ nghe những câu quảng cáo như “một lần gội, đen mười năm”, “bôi là mọc tóc chỉ sau 7 ngày”. Người trung niên vốn hay mặc cảm về tóc bạc, tóc thưa nên rất dễ mềm lòng. Nhưng thực tế, đa số những chai “một gội đen như mực” chứa đầy hóa chất độc hại, không những chẳng trẻ ra, mà còn làm hỏng da đầu, gây dị ứng, thậm chí rụng tóc nhiều hơn. Cái bẫy ở đây không chỉ là mất tiền, mà còn hại trực tiếp đến sức khỏe.

Kịch bản lừa đảo khiến người trung niên, cao tuổi tin sái cổ: Giấu con cháu mua hàng, tài khoản bốc hơi!- Ảnh 1.

Một trong những cạm bẫy khác chính là hạt giống, cây giống, hoa quả thần kỳ được livestream giới thiệu như một giấc mơ “nhà đầy hoa thơm quả ngọt”. Người bán vẽ ra viễn cảnh chỉ cần gieo vài hạt là cả vườn trĩu quả, chỉ cần trồng một cây là mùa sau hái không hết. Người lớn tuổi vốn thích làm vườn, thích tạo niềm vui bên luống rau, khóm hoa nên dễ tin tưởng. Nhưng đến lúc nhận hàng thì hạt lép, cây chết, hoặc trồng mãi chẳng ra đúng giống như quảng cáo. Thứ họ mất không chỉ là tiền bạc, mà còn là sự mong chờ, là công sức chăm bón suốt mấy tháng, để rồi nhận lại nỗi thất vọng nặng nề.

Kịch bản lừa đảo khiến người trung niên, cao tuổi tin sái cổ: Giấu con cháu mua hàng, tài khoản bốc hơi!- Ảnh 2.

Kịch bản lừa đảo khiến người trung niên, cao tuổi tin sái cổ: Giấu con cháu mua hàng, tài khoản bốc hơi!- Ảnh 3.

Ở lĩnh vực làm đẹp, những hũ kem “7 ngày hết nhăn, 15 ngày trắng mịn” cũng là mồi nhử quen thuộc. Livestream tung ra những từ ngữ nghe cao siêu như tế bào gốc, công nghệ lượng tử, tinh chất quý hiếm, cộng thêm vài tấm ảnh trước – sau khiến người xem dễ bị thuyết phục. Nhưng phần lớn chỉ là sản phẩm rẻ tiền, thậm chí chứa corticoid hoặc kim loại nặng, khiến da nhanh xuống cấp, phụ thuộc, hoặc dị ứng nặng nề. Người mua không chỉ mất tiền, mà còn mất đi niềm tin vào chính bản thân mình khi nhìn làn da bị hủy hoại.

Ngoài ra, dòng mỹ phẩm giả danh “hàng hiệu giá rẻ” cũng đang gieo rắc ảo tưởng. Một chai kem “giống y như La Mer” hay một lọ serum “nhái SK-II” được rao bán chỉ bằng 1/20 giá thật, kèm cam kết chắc nịch “hàng chuẩn, có kiểm định”. Người trung niên và cao tuổi không quá am hiểu về mỹ phẩm, thấy thương hiệu quen quen thì dễ xuống tiền. Nhưng thứ họ nhận về chỉ là những sản phẩm trộn hóa chất trôi nổi, chẳng khác gì đưa làn da vào một cuộc đánh cược nguy hiểm.

Kịch bản lừa đảo khiến người trung niên, cao tuổi tin sái cổ: Giấu con cháu mua hàng, tài khoản bốc hơi!- Ảnh 4.

Và cuối cùng, không thể không nhắc đến những phiên chợ đá quý trong livestream. Chỉ cần vài ba câu chuyện cảm động, một cái mác thanh lý vì kẹt vốn, kèm màn diễn kịch bản người xem tranh nhau mua”, thế là hàng loạt món đồ gắn mác “ngọc phỉ thúy, đá phong thủy, vòng hộ mệnh” được bán ra. Có người bỏ cả chục, thậm chí cả trăm triệu để mua về những món đồ mà sau đó mới phát hiện chỉ là thủy tinh rẻ tiền. Đau xót hơn, không ít phụ huynh bị lừa tới mức mất sạch tiền tiết kiệm tuổi già.

Kịch bản lừa đảo khiến người trung niên, cao tuổi tin sái cổ: Giấu con cháu mua hàng, tài khoản bốc hơi!- Ảnh 5.

5 thủ đoạn trên không mới, nhưng lại ngày càng tinh vi và được thiết kế khéo léo để đánh trúng tâm lý của người trung niên – cao tuổi: sợ già, sợ xấu, sợ phiền con cháu, muốn cuộc sống thêm niềm vui, muốn được quan tâm và bắt kịp thời đại. Chính sự chân thành ấy lại trở thành mảnh đất màu mỡ cho những kẻ buôn lời giả dối.

Nhìn vào những vụ lừa đảo này, điều khiến chúng ta đau lòng không chỉ là số tiền bị mất, mà là hình ảnh những ông bố bà mẹ vốn cả đời cần kiệm, nay bỗng nhiên bị lợi dụng chỉ vì một chút mong muốn giản đơn. Bởi vậy, điều quan trọng nhất không chỉ là cảnh giác, mà còn là nhắc nhở, trò chuyện và chia sẻ thông tin kịp thời cho cha mẹ, để họ không còn đơn độc trong thế giới livestream đầy cạm bẫy này.

Bị lừa đảo "hỏi thăm", người đàn ông lừa ngược lại 1,8 tỷ đồng, đóng băng luôn tài khoản của kẻ lừa đảo

Theo Kim Trí Tú

Doanh nghiệp & tiếp thị

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống cho Nhân dân xem diễu binh

Thủ tướng yêu cầu phục vụ miễn phí bánh mì, nước uống cho Nhân dân xem diễu binh Nổi bật

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ

1 trường ĐH tư nhân có học phí ổn định từ 2018, chỉ từ 13 triệu đồng/kỳ học: ban lãnh đạo toàn các bác sĩ, người đứng đầu là "cha đẻ" của 2 chuỗi viện tư nhân nghìn tỷ Nổi bật

Dị ứng thời tiết: Vì sao bạn bị ngứa, nổi mẩn mỗi khi giao mùa?

Dị ứng thời tiết: Vì sao bạn bị ngứa, nổi mẩn mỗi khi giao mùa?

19:45 , 25/08/2025
Nhân viên mới đi làm 12 ngày thông báo mang thai, xin nghỉ ốm, sếp từ chối rồi cho nghỉ việc: Tòa khẳng định công ty làm đúng nhưng vẫn phải trả đủ lương

Nhân viên mới đi làm 12 ngày thông báo mang thai, xin nghỉ ốm, sếp từ chối rồi cho nghỉ việc: Tòa khẳng định công ty làm đúng nhưng vẫn phải trả đủ lương

19:40 , 25/08/2025
Rút sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng mua vàng, 10 năm sau sinh lời 130%, người phụ nữ thừa nhận: “Tôi lãi đậm nhưng lúc nào cũng lo lắng, thấp thỏm”

Rút sổ tiết kiệm hơn 800 triệu đồng mua vàng, 10 năm sau sinh lời 130%, người phụ nữ thừa nhận: “Tôi lãi đậm nhưng lúc nào cũng lo lắng, thấp thỏm”

19:18 , 25/08/2025
Công an ra cảnh báo nóng đến người mua hàng online

Công an ra cảnh báo nóng đến người mua hàng online

19:00 , 25/08/2025

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2025 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên