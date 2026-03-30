Kick-Off Majestic City: Khởi động chiến dịch với quỹ hàng 100% sổ đỏ tại Mỹ Hào

Sự kiện đánh dấu bước đi quyết liệt của đơn vị phát triển khi tung ra quỹ hàng 100% đã có sổ đỏ, là lời giải cho bài toán niềm tin và là đòn bẩy thúc đẩy thanh khoản tại thị trường Mỹ Hào trong giai đoạn mới.

"Hợp Mã Khải Hoàn": Kích hoạt vận hội mới cho thị trường

Ngày 26/3 vừa qua, sự kiện Kick-off dự án Majestic City đã diễn ra tại Hưng Yên, quy tụ hơn 200 chuyên viên kinh doanh tinh nhuệ đến từ các đơn vị phân phối uy tín trên thị trường. Với chủ đề mang tính biểu tượng "Hợp Mã Khải Hoàn", buổi lễ không chỉ truyền tải khí thế hừng hực của những "chiến mã" sẵn sàng bứt tốc trên đường đua, mà còn thể hiện sự đồng lòng giữa chủ đầu tư và các đối tác chiến lược.

Không khí sôi động, những tiếng hô quyết tâm vang dội ngay từ những phút đầu tiên đã phản ánh kỳ vọng rất lớn của giới địa ốc dành cho một dự án sở hữu tọa độ đắt giá tại thủ phủ công nghiệp Mỹ Hào, Hưng Yên.

Các đại lý phân phối chính thức dự án Majestic City gồm: Địa ốc SGO, Liên minh SGO Lotus và Huy Phong, Liên minh SGO The Best Land và SGO Property, Hợp Thành Phát, Thiên Phú, Kim Land.

Sự kiện là cột mốc quan trọng đánh dấu Majestic City chính thức bước vào giai đoạn bán hàng mới với một chiến lược truyền thông và kinh doanh bài bản. Tại buổi lễ, đại diện đơn vị phát triển đã công bố những chính sách hấp dẫn cùng lộ trình triển khai dự án chi tiết, giúp đội ngũ chuyên viên nắm vững "vũ khí" sắc bén để tiếp cận khách hàng.

Thông điệp xuyên suốt được nhấn mạnh tại sự kiện chính là sự minh bạch tuyệt đối về pháp lý của giỏ hàng lần này - yếu tố tiên quyết giúp sản phẩm có thể giao dịch ngay lập tức, tạo ra sự an tâm tuyệt đối cho cả nhà đầu tư lẫn người mua ở thực.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Văn Thắng đại diện đơn vị phát triển kinh doanh và Tổng đại lý SGO Land khẳng định: "Chúng tôi kiên định với tư duy phát triển bền vững, lấy pháp lý và giá trị thật làm nền tảng cốt lõi. Trong bối cảnh hiện tại, việc khôi phục niềm tin thị trường là trọng tâm hàng đầu. Do đó, Majestic City không bán những cam kết trong tương lai, chúng tôi mang đến những tài sản hữu hình, sẵn sàng trao tay để khách hàng hoàn toàn làm chủ dòng tiền của mình."

Lời giải cho bài toán pháp lý và giá trị thực

Thực tế thị trường bất động sản giai đoạn 2023–2025 đã trải qua một cuộc thanh lọc khắc nghiệt. Những dự án "vướng" pháp lý hoặc triển khai theo hình thức hợp đồng góp vốn, cam kết cấp sổ sau 1–3 năm đã khiến nhiều nhà đầu tư rơi vào trạng thái chờ đợi mệt mỏi, làm suy giảm thanh khoản đáng kể.

Trong bối cảnh đó, vấn đề pháp lý không còn là điều kiện đủ mà đã trở thành điều kiện bắt buộc để một dự án có thể tồn tại và phát triển. Majestic City đã chọn cách tiếp cận trực diện khi ra mắt quỹ hàng 100% sổ đỏ, trực tiếp "dọn dẹp" những hoài nghi và rào cản tâm lý cuối cùng của khách hàng.

Điều này đặc biệt có ý nghĩa tại thị trường Mỹ Hào – nơi vốn có nhu cầu thực rất cao nhưng lại thiếu vắng những dự án quy hoạch bài bản và pháp lý chỉn chu.

Tâm điểm kết nối tại "thủ phủ" Phố Nối

Bên cạnh lợi thế về pháp lý, Majestic City còn sở hữu vị trí đắt giá tại trung tâm khu Phố Nối, Mỹ Hào, Hưng Yên. Đây là khu vực lõi sầm uất, nơi giao thương phát triển mạnh mẽ bậc nhất tỉnh Hưng Yên. Từ dự án, cư dân chỉ mất khoảng vài phút để tiếp cận các tiện ích hàng đầu: trung tâm hành chính, Bệnh viện Đa khoa Phố Nối, Đại học Sư phạm Kỹ thuật Hưng Yên, chợ Bao Bì... Đặc biệt, với khoảng cách tới các KCN Thăng Long, KCN Phố Nối A & B chỉ từ 1,5–2km, dự án trở thành đích đến lý tưởng cho đội ngũ chuyên gia và lao động chất lượng cao đang làm việc tại đây.

2 dòng sản phẩm biệt thự, liền kề đều sở hữu 100% pháp lý minh bạch.

Trong đợt ra hàng lần này, Majestic City tập trung vào hai dòng sản phẩm chủ đạo là Biệt thự và Liền kề với thiết kế tối ưu cho kinh doanh. Dòng sản phẩm Biệt thự có số lượng giới hạn chỉ 32 căn, sở hữu diện tích rộng trên 200m² và mặt tiền lên tới 9m. Điểm đắt giá nhất là vị trí trực diện Trường mầm non quốc tế và quảng trường trung tâm rộng 6.700m², phù hợp để khai thác các mô hình cao cấp như café sân vườn, nhà hàng, spa hoặc cho các chuyên gia nước ngoài thuê với mức giá kỳ vọng đạt từ 30–45 triệu đồng/tháng.

Song song đó, tọa lạc trên các trục đường rộng từ 13,5m đến 22m, dòng sản phẩm Liền kề với mức giá chỉ từ 65 triệu đồng/m² lại là lựa chọn hấp dẫn cho mục tiêu "ở kết hợp kinh doanh". Đặc biệt, sự xuất hiện của các phân khu nhà ở xã hội và nhà ở thương mại trong tương lai sẽ hình thành một cộng đồng cư dân sầm uất, bảo chứng cho khả năng khai thác dòng tiền bền vững.

Với sự hội tụ của ba yếu tố: Vị trí tâm điểm – Pháp lý sổ đỏ – Sản phẩm thực, Majestic City không chỉ khởi động một chiến dịch bán hàng thành công mà còn góp phần định nghĩa lại tiêu chuẩn đầu tư an toàn tại thị trường bất động sản phía Bắc. Khi những "chiến mã" đã sẵn sàng xuất kích, Majestic City hứa hẹn sẽ tạo nên một hành trình "khải hoàn" rực rỡ cho những nhà đầu tư nhạy bén.