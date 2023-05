Kiểm soát đặc biệt 1 công ty chứng khoán, phạt nặng doanh nghiệp mua bán cổ phiếu chui

Công ty cổ phần Giải pháp Đầu tư Thái Sơn bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xử phạt do không báo cáo về việc dự kiến giao dịch. Doanh nghiệp này là tổ chức có liên quan đến ông Nguyễn Duy Tân, Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Thương mại Dịch vụ Điện lực (EIN), đã bán 1,5 triệu cổ phiếu EIN vào ngày 19/10/2022, và mua hơn 1,4 triệu cổ phiếu EIN vào ngày 21/10/2022 nhưng không báo cáo, công bố thông tin về dự kiến giao dịch.

Các giao dịch này tương ứng với tổng giá trị giao dịch gần 29,1 tỷ đồng mệnh giá cổ phiếu EIN. Ngoài phạt tiền, doanh nghiệp này còn bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán 3 tháng

Chứng khoán Tân Việt bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt

Uỷ ban chứng khoán Nhà nước cũng vừa ra quyết định đưa Công ty Cổ phần Chứng khoán Tân Việt vào tình trạng kiểm soát đặc biệt. Việc này được quy định trong Thông tư 91/2020 của Bộ Tài chính, quy định chỉ tiêu an toàn tài chính và biện pháp xử lý đối với tổ chức kinh doanh chứng khoán không đáp ứng chỉ tiêu an toàn tài chính.

Thông tư nêu rõ các trường hợp tổ chức kinh doanh chứng khoán bị Ủy ban Chứng khoán đặt vào tình trạng cảnh báo, kiểm soát hoặc kiểm soát đặc biệt. Trong đó, công ty chứng khoán không thực hiện báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính trong 2 kỳ báo cáo liên tiếp, hoặc không thực hiện kiểm toán, soát xét báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính, hoặc không công bố thông tin về báo cáo tỷ lệ an toàn tài chính đã được soát xét, kiểm toán sẽ bị đưa vào diện bị kiểm soát đặc biệt.

Trong thời hạn tối đa 7 ngày từ khi Ủy ban Chứng khoán ra quyết định kiểm soát đặc biệt, công ty chứng khoán phải gửi báo cáo chi tiết về thực trạng tài chính, nguyên nhân và phương án khắc phục.

Sau 1 tháng, Sở Giao dịch chứng khoán sẽ thực hiện đình chỉ một phần hoạt động của công ty chứng khoán thành viên. Việc đình chỉ sẽ kết thúc khi công ty chứng khoán được đưa ra khỏi diện kiểm soát đặc biệt.

Trường hợp công ty chứng khoán được đưa ra khỏi tình trạng kiểm soát đặc biệt nếu tỷ lệ vốn khả dụng đạt từ 180% trở lên trong 3 tháng liên tục, trong đó, kỳ báo cáo cuối cùng phải được kiểm toán.

Nếu hết thời hạn kiểm soát đặc biệt, công ty chứng khoán không khắc phục được tình trạng kiểm soát đặc biệt thì sẽ bị đình chỉ hoạt động. Sau 6 tháng tiếp theo, Ủy ban Chứng khoán sẽ ra quyết định rút nghiệp vụ môi giới chứng khoán.