Kiếm tiền thụ động bằng xe điện tự lái: Giấc mơ không còn xa ở Trung Quốc, thị trường ô tô tự lái lớn nhất thế giới, khiến Elon Musk cũng phải thèm khát

Theo Elon Musk, công nghệ xe tự lái sẽ giúp hãng kiếm tiền như mô hình kinh doanh của Uber hay Airbnb khi các chủ xe hoặc hãng ô tô trả tiền thuê công nghệ này từ Tesla, tạo nên một đội taxi điện tự động không cần tài xế.

Nói đơn giản hơn là mọi người có thể biến xe điện của mình thành taxi tự lái tạm thời, giống như Airbnb cho thuê căn hộ thành khách sạn tạm thời vậy.

"Nếu bạn đi xa 1 tuần thì chỉ cần sử dụng ứng dụng của Tesla. Xe của bạn sẽ được thêm vào đội taxi tự lái và giúp kiếm tiền ngay cả khi bạn vắng mặt", Elon Musk nói trong sự cổ vũ của đám đông tại Austin.

Trớ trêu thay công nghệ này lại đang gặp khó ở Mỹ khi các cơ quan chức năng lo ngại vấn đề an toàn và một khung pháp lý chưa hoàn thiện, khiến Elon Musk phải chuyển hướng sang Trung Quốc, thị trường thử nghiệm xe điện tự lái lớn nhất thế giới.

Thử nghiệm xe điện tự lái ở Trung Quốc

Số 1 thế giới

Tờ New York Times (NYT) cho hay thành phố Vũ Hán-Trung Quốc đang trở thành nơi thử nghiệm xe điện tự lái nhiều nhất thế giới. Khu vực 11 triệu người với 4,5 triệu chiếc xe hơi này đang diễn ra cuộc cách mạng xe tự lái với tốc độ chưa từng có ở bất kỳ đâu trên thế giới.

Mới đây, tập đoàn Baidu đã vận hành một đội 500 taxi điện tự lái không có tài xế tại Vũ Hán và dự kiến sẽ đưa thêm 1.000 chiếc xe nữa vào hoạt động.

Không riêng gì Vũ Hán, khoảng 16 thành phố trên khắp Trung Quốc đang thử nghiệm vận hành xe điện tự lái và ít nhất 19 hãng xe điện cùng chuỗi cung ứng của mình đang cạnh tranh để dẫn đầu mảng này trên toàn cầu.

Theo NYT, chưa có một quốc gia nào có thể so bì được với tốc độ thử nghiệm công nghệ xe tự lái như Trung Quốc và đây chính là điều mà đến Elon Musk cũng phải thèm khát.

Tháng 4/2024, ông chủ Tesla đã có chuyến thăm bất ngờ đến Bắc Kinh để xin phép thông qua dịch vụ tự lái tại thị trường này trong bối cảnh gặp cản trở với các cơ quan chức năng tại Mỹ về công nghệ này.

Tờ NYT cho hay chính phủ Trung Quốc đã hỗ trợ rất nhiều, tạo điều kiện cho công nghệ mới được thử nghiệm ngoài thực tế. Tại các thành phố vận hành xe tự lái, mạng Internet được kiểm soát chặt chẽ nhằm giới hạn những cuộc tranh luận về mức độ an toàn hay các vụ tai nạn để tránh gây sợ hãi trong dân chúng.

Khảo sát của JD Power cho thấy các người dân Trung Quốc cũng sẵn sàng thử nghiệm công nghệ tự lái hơn so với người Mỹ, chấp nhận đặt cược sự an toàn của mình cho máy tính.

"Tôi nghĩ chẳng cần phải lo lắng quá về mức độ an toàn, chắc chắn công nghệ mới đã vượt được qua các bài kiểm tra", một chủ cửa hàng tạp hóa nhỏ tại Vũ Hán tên Zhang Ming nói với NYT khi chứng kiến dòng taxi tự lái của Baidu vận hành.

Lợi thế

Một trong những lợi thế mà Trung Quốc có được để vượt lên trong công nghệ tự lái là khả năng kiểm soát thông tin.

Trong khi nước này mở nhiều trung tâm nghiên cứu công nghệ tự lái ở Mỹ và Châu Âu, sau đó chuyển dữ liệu về nước thì ở nội địa, sự kiểm soát chặt chẽ thông tin khiến các doanh nghiệp nước ngoài không thể làm điều tương tự.

Ví dụ như Baidu đã tuyển dụng hàng trăm kỹ sư phần mềm ở Thung lũng Silicon nhằm thử nghiệm công nghệ mới này.

Hệ quả là xe tự lái Trung Quốc ngày càng phát triển nhưng đối thủ nước ngoài thì lại thiếu số liệu thí nghiệm thực tế để phát triển.

Hiện Tesla đang là hãng xe điện Phương Tây có công nghệ tự lái tiên tiến nhất, nhưng vẫn cần tài xế ngồi đằng sau vô lăng để kiểm soát. Trái ngược lại, nhiều sản phẩm xe điện của Trung Quốc đã có thể hoàn toàn lái tự động bằng máy tính với bản đồ trực tuyến chính xác đến từng cm.

Rất nhiều hãng xe điện Trung Quốc hiện nay đã chào bán xe điện tự lái như một công nghệ điển hình nhằm thu hút khách hàng, nhất là những người bị hấp dẫn bởi ý tưởng dòng tiền thụ động nhờ cho thuê xe tự lái.

Tháng 6/2024, chính quyền Bắc Kinh đã cấp phép cho 9 hãng xe điện Trung Quốc như Nio, BYD hay SAIC để thử nghiệm công nghệ tự lái hoàn toàn, tiến tới đưa vào áp dụng thực tế.

Liên đoàn kỹ thuật ô tô Trung Quốc (CSAE) dự đoán khoảng 20% số xe hơi bán tại Trung Quốc năm 2030 sẽ là ô tô tự lái hoàn toàn và 70% còn lại là hỗ trợ tự lái có tài xế kiểm soát.

Hiện xe điện đang chiếm 25% tổng doanh số ô tô ở Trung Quốc, cao hơn nhiều so với 7% tại Mỹ.

Thậm chí giám đốc Wang Yunpeng của nhóm công nghệ xe tự lái thuộc Baidu còn tự tin khẳng định kỹ thuật này của họ vượt trước 3-5 năm so với Tesla. Bằng việc liên tục thử nghiệm ngoài thực tế, Baidu đang ngày càng hoàn thiện được công nghệ của mình, điều mà Tesla đang rất khó thực hiện tại Mỹ vì lý do an toàn và các vụ tai nạn dẫn đến kiện tụng.

Ví dụ như năm 2023, dịch vụ taxi tự lái Cruise của GM đã phải tạm dừng hoạt động sau vụ tai nạn ở San Francisco. Bang California đã rút giấy phép của hãng nên Cruise buộc phải chuyển sang hoạt động có giới hạn ở Phoenix.

Waymo, dự án xe tự lái của Google cũng đã bị các cơ quan chức năng cảnh báo 2 lần trong tháng trước về tiêu chuẩn an toàn khi thí nghiệm sản phẩm ngoài thực tế với hơn 200 chiếc xe tự lái.

Trong khi đó, Ford và Volkswagen đã đóng cửa các dự án xe tự lái của mình cách đây 2 năm.

Rõ ràng, giấc mơ về một AirBnb tại Trung Quốc đang gần hơn bao giờ hết và chắc chắn đang vượt qua Mỹ để dẫn đầu thế giới.

*Nguồn: NYT