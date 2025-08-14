Kiểm toán Nhà nước chỉ rõ vi phạm của loạt doanh nghiệp

Công ty xổ số chưa rà soát vốn điều lệ cần thiết

Báo cáo kiểm toán cho thấy, bên cạnh những kết quả đạt được, công tác quản lý, điều hành thu, chi ngân sách, quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công năm 2024 của địa phương còn một số hạn chế.

Cơ quan kiểm toán chỉ rõ, Trung tâm Quản lý phà và Bến xe (Sở Giao thông vận tải) cho thuê cơ sở hạ tầng (Cảng Giao Long) từ tháng 6/2015 đến 2021, thu trước tiền cho thuê 8 năm là 1,2 tỷ đồng, hạch toán góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Tân cảng Giao Long theo chủ trương của UBND tỉnh…

Toàn bộ số thu từ năm 2016 đến thời điểm kiểm toán (ngày 9/5/2025), đơn vị không hạch toán vào doanh thu để xác định kết quả kinh doanh thực hiện nghĩa vụ ngân sách nhà nước. Đến thời điểm kiểm toán, Công ty Cổ phần Tân cảng Giao Long chưa thực hiện phân phối cổ tức năm 2024 và chi trả cho Trung tâm Quản lý phà và Bến xe.

Ảnh minh họa

Tại Công ty TNHH MTV Xổ số Bến Tre , kiểm toán kết luận, đơn vị này chưa rà soát vốn điều lệ cần thiết phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh; xác định kỳ hạn nợ đại lý không xét đến kỳ nợ thực tế; tài sản thế chấp là giá trị quyền sử dụng đất chưa được Công ty đánh giá lại hoặc thuê Công ty thẩm định giá xác định lại giá trị tài sản.

UBND tỉnh Bến Tre chưa có ý kiến về phương án đề xuất sắp xếp lại, xử lý tài sản công (nhà, đất) của Công ty xổ số đang quản lý. Những thửa đất tại căn nhà số 508 Âu Cơ, Phường 10, Quận Tân Bình, TPHCM, Công ty đã sử dụng xây dựng văn phòng đại diện (từ tầng 1 đến tầng 3), diện tích sàn từ tầng 4 đến tầng 9 làm văn phòng cho thuê, tổng giá trị công trình 110,435 tỷ đồng, Công ty đang ghi nhận tại khoản mục chi phí xây dựng cơ bản dở dang.

145 dự án chưa được bố trí vốn

Tại Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình Thủy lợi Bến Tre, công ty này không có phương án sử dụng, bổ sung vốn điều lệ theo quy định; hạch toán vốn điều lệ vào khoản mục vốn khác và bao gồm cả giá trị kết cấu công trình được nhà nước giao quản lý chưa đúng hướng dẫn hiện hành. UBND tỉnh Bến Tre chưa quy định cụ thể mức giá tối đa cho 3 sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi.

Cũng theo kiểm toán, đến hết 31/1/2025, còn 145 dự án đã phê duyệt quyết toán chưa được các chủ đầu tư bố trí vốn để tất toán tài khoản. Trong đó, dự án Đường từ Cảng Giao Long đến khu công nghiệp Phú Thuận (ĐT.DK.07), liên huyện Châu Thành - Bình Đại, tỉnh Bến Tre có nguy cơ không hoàn thành đồng bộ, thông suốt toàn tuyến đường làm chậm phát huy hiệu quả vốn đầu tư thực hiện.

Cũng theo cơ quan kiểm toán, một số đơn vị quản lý nhà nước, không phải là đơn vị sự nghiệp, nhưng UBND tỉnh quyết định giao biên chế 34 viên chức là không phù hợp với quy định. Quyết định của Sở Giao thông vận tải (cũ) về việc cử 7 viên chức biệt phái từ Cảng vụ làm nhiệm vụ thanh tra giao thông cho Thanh tra Sở, không đúng với chức năng, nhiệm vụ.

“UBND tỉnh chủ trương cho thuê toàn bộ cơ sở hạ tầng Cảng và các hạng mục công trình nằm trong khu vực Cảng Giao Long với giá khởi điểm là 150 triệu đồng/năm chưa thực hiện tổ chức đấu giá theo quy định hiện hành”, kết luận nêu rõ.