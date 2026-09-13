Kiểm toán nhà nước và 4 địa phương mở rộng cơ chế phối hợp, nâng cao hiệu quả kiểm soát nguồn lực công

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa phát biểu tại Hội nghị

Sáng 12/9, tại Thái Nguyên, KTNN và Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND 4 tỉnh Thái Nguyên, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Cao Bằng tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp công tác và ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới.

Dự Hội nghị, về phía các địa phương có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng: Trịnh Xuân Trường, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên; Nguyễn Hồng Thái, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Ninh; Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Tuyên Quang; Lê Hải Hòa, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng; Vương Quốc Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên; Phạm Hoàng Sơn - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh; Phan Huy Ngọc, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Tuyên Quang; cùng đại diện lãnh đạo Tỉnh ủy, HĐND, UBND và các sở, ban, ngành của 4 tỉnh.

Về phía KTNN có đồng chí Nguyễn Hữu Nghĩa, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Quốc hội, Bí thư Đảng ủy, Tổng Kiểm toán nhà nước; các Phó Tổng Kiểm toán nhà nước: Bùi Quốc Dũng, Hà Thị Mỹ Dung, Doãn Anh Thơ, Trần Minh Khương; đại diện lãnh đạo các đơn vị tham mưu và sự nghiệp trực thuộc KTNN.

Phối hợp ngày càng thực chất, kết quả kiểm toán được phát huy

Phát biểu chào mừng Hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường đánh giá, thời gian qua, công tác phối hợp giữa KTNN với cấp ủy, chính quyền các địa phương ngày càng đi vào thực chất. Hoạt động kiểm toán không chỉ đánh giá việc quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công, phát hiện và kiến nghị xử lý những tồn tại, hạn chế, mà còn cung cấp thông tin quan trọng phục vụ lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và hoàn thiện cơ chế, chính sách.

Trong bối cảnh mới, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên đề nghị, công tác phối hợp giữa 4 địa phương với KTNN cần tiếp tục được thực hiện chủ động, thường xuyên, thực chất và hiệu quả; tăng cường trao đổi thông tin, kịp thời nhận diện khó khăn, vướng mắc, qua đó góp phần phòng ngừa và giúp địa phương thực hiện đúng ngay từ đầu.

Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Trịnh Xuân Trường phát biểu chào mừng Hội nghị

Theo Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Quy chế phối hợp mới sẽ tạo cơ sở để KTNN và các địa phương tăng cường trao đổi thông tin, phối hợp trong hoạt động kiểm toán, xử lý và thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán; đồng thời cùng nghiên cứu, tháo gỡ những vấn đề phát sinh từ thực tiễn.

Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên tin tưởng Quy chế sẽ được triển khai nghiêm túc, đồng bộ, thực chất, góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương tài chính, nâng cao hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực nhà nước, phòng, chống lãng phí, tiêu cực, thúc đẩy phát triển nhanh và bền vững.

Báo cáo tại Hội nghị, Kiểm toán trưởng KTNN khu vực X Vũ An Huy cho biết, thực tiễn triển khai Quy chế phối hợp thời gian qua cho thấy, quan hệ phối hợp giữa KTNN và các địa phương ngày càng đi vào chiều sâu, được thực hiện xuyên suốt từ xây dựng kế hoạch, tổ chức kiểm toán đến theo dõi, đôn đốc thực hiện kết luận, kiến nghị kiểm toán.

Hằng năm, KTNN phối hợp với các địa phương khảo sát, thu thập thông tin về các đầu mối, đơn vị được kiểm toán để phục vụ xây dựng kế hoạch và triển khai các cuộc kiểm toán theo yêu cầu của Quốc hội, Chính phủ. HĐND, UBND các tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đơn vị cung cấp thông tin, tài liệu, tạo điều kiện cho hoạt động khảo sát, kiểm toán.

Sự phối hợp cũng được tăng cường với các cơ quan thanh tra, kiểm tra, giám sát, qua đó góp phần hạn chế trùng lặp, chồng chéo, sử dụng hiệu quả nguồn lực của các cơ quan thực hiện chức năng kiểm tra, giám sát.

Các đại biểu tham dự Hội nghị

Trong quá trình kiểm toán, KTNN và địa phương thường xuyên trao đổi về tiến độ, việc cung cấp hồ sơ, tài liệu, trách nhiệm giải trình cũng như những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Trước khi thông báo kết quả, dự thảo báo cáo kiểm toán được gửi để địa phương nghiên cứu, giải trình.

Theo KTNN khu vực X, cách thức phối hợp này góp phần bảo đảm các nhận xét, đánh giá, kết luận và kiến nghị kiểm toán có cơ sở, chặt chẽ, chính xác, phù hợp với quy định pháp luật và thực tiễn quản lý.

Việc thực hiện kiến nghị kiểm toán trên địa bàn KTNN khu vực X có xu hướng tăng qua từng năm, từ 55% năm 2022 lên 71% năm 2023, 89% năm 2024 và 95% năm 2025. Quan trọng hơn, kết quả kiểm toán ngày càng được phát huy như một nguồn thông tin phục vụ quản lý, điều hành và giám sát tại địa phương. Các báo cáo kiểm toán, thông báo kết quả kiểm toán và báo cáo tình hình thực hiện kiến nghị được gửi đến Thường trực HĐND, UBND các tỉnh, phục vụ hoạt động giám sát, thẩm tra, quyết định dự toán và phê chuẩn quyết toán ngân sách.

Kiểm toán trưởng KTNN khu vực X Vũ An Huy trình bày Báo cáo sơ kết công tác phối hợp giữa KTNN với HĐND, UBND các tỉnh

Đối với UBND các tỉnh, kết quả kiểm toán là cơ sở để hoàn thiện công tác quản lý, điều hành, báo cáo quyết toán ngân sách; đồng thời rà soát những hạn chế, bất cập trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công để có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục.

Những kết quả này cho thấy, hiệu quả của hoạt động kiểm toán không chỉ được đo bằng số kiến nghị xử lý mà còn ở khả năng đưa các kết luận, kiến nghị vào thực tiễn quản lý, điều hành và giám sát nguồn lực công.

Gắn hoạt động kiểm toán với yêu cầu lãnh đạo, chỉ đạo, giám sát, quản lý và sử dụng nguồn lực công

Trên cơ sở những kết quả đạt được và những vấn đề đặt ra trong thực tiễn, KTNN và 4 địa phương thống nhất ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới, với nhiều nội dung được bổ sung, hoàn thiện.

Điểm mới đáng chú ý là, bên cạnh Thường trực HĐND và UBND tỉnh, lần đầu tiên Ban Thường vụ Tỉnh ủy chính thức tham gia ký Quy chế phối hợp với KTNN.

Nếu trước đây cơ chế phối hợp chủ yếu tập trung giữa KTNN với cơ quan dân cử và chính quyền địa phương, thì Quy chế mới mở rộng thêm sự tham gia của cấp ủy. Qua đó, kết quả kiểm toán có thêm kênh thông tin phục vụ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát việc quản lý, sử dụng nguồn lực công.



Theo Quy chế mới, phạm vi phối hợp được mở rộng lên 10 nội dung, đồng thời trách nhiệm của KTNN, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND và UBND tỉnh được quy định cụ thể hơn.

Đồng chí Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng phát biểu tại Hội nghị

Cơ chế phối hợp mới tập trung tăng cường trao đổi thông tin về kết quả kiểm toán, tình hình thực hiện kiến nghị và những vấn đề có nguy cơ thất thoát, lãng phí, tiêu cực. Đây là cơ sở để cấp ủy, chính quyền địa phương chủ động hơn trong nhận diện rủi ro, chấn chỉnh hạn chế và nâng cao hiệu quả quản lý nguồn lực.

Qua mỗi cuộc kiểm toán, bên cạnh việc xử lý những sai sót được phát hiện, điều quan trọng là thấy rõ dự án đang vướng ở đâu, tài sản nào sử dụng chưa hiệu quả, quy trình nào còn bất cập, việc nào thuộc trách nhiệm tổ chức thực hiện và việc nào vướng từ cơ chế, chính sách. Đồng chí Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng



Trong thời gian tới, KTNN và 4 địa phương sẽ tăng cường chia sẻ thông tin, phối hợp xây dựng kế hoạch, hạn chế chồng chéo giữa kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát; đồng thời rà soát những bất cập về cơ chế, chính sách từ thực tiễn quản lý và hoạt động kiểm toán để kiến nghị hoàn thiện pháp luật.

Các địa phương tiếp tục chỉ đạo cơ quan, đơn vị liên quan tạo điều kiện thuận lợi cho các Đoàn kiểm toán trong khai thác, trao đổi, chia sẻ thông tin, dữ liệu số theo quy định; thực hiện đầy đủ, kịp thời các kết luận, kiến nghị của KTNN.

Đồng chí Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh phát biểu tại Hội nghị

HĐND các tỉnh tăng cường phối hợp với KTNN trong hoạt động giám sát. Các bên cũng đẩy mạnh phối hợp trong phát hiện, chuyển giao, tiếp nhận và giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố đối với những vụ việc có dấu hiệu tội phạm về tham nhũng, kinh tế, tiêu cực theo quy định.

Tôi rất kỳ vọng thông qua việc ký kết Quy chế phối hợp này, không chỉ tăng cường quan hệ giữa KTNN với từng địa phương, mà còn tạo điều kiện để các tỉnh trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ cách làm hay, kịp thời nhận diện những bất cập, cảnh báo rủi ro, kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách và sử dụng hiệu quả nguồn lực công. Đồng chí Ngô Tân Phượng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Ninh



Đánh giá cao việc ký Quy chế phối hợp trong giai đoạn mới, đại diện lãnh đạo các địa phương cho rằng, cơ chế phối hợp được mở rộng sẽ tạo điều kiện để kết quả kiểm toán được sử dụng hiệu quả hơn trong công tác lãnh đạo, quản lý, giám sát và thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Lãnh đạo các địa phương kỳ vọng Quy chế phối hợp mới sẽ tạo điều kiện để KTNN và các tỉnh tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, nhận diện bất cập, cảnh báo rủi ro và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, qua đó góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước và sử dụng hiệu quả nguồn lực công.

Chuyển mạnh từ phát hiện sai phạm sang phòng ngừa rủi ro

Phát biểu tại Hội nghị, Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa đánh giá Quy chế phối hợp là chủ trương thiết thực, góp phần nâng cao chất lượng, kỷ luật, hiệu lực và hiệu quả hoạt động kiểm toán; đồng thời tăng cường tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quản lý, điều hành ngân sách và sử dụng các nguồn lực phát triển.

Theo Tổng Kiểm toán nhà nước, trong bối cảnh cả nước và 4 tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Bắc Ninh, Cao Bằng đang quyết liệt thực hiện các mục tiêu phát triển nhanh, bền vững theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, phấn đấu duy trì tốc độ tăng trưởng kinh tế ở mức hai con số trong năm 2026 và những năm tiếp theo, yêu cầu đối với quản lý tài chính công, tài sản công và quản trị địa phương ngày càng cao. Vấn đề không chỉ là huy động được nguồn lực, mà quan trọng hơn là quản lý, phân bổ và sử dụng nguồn lực đúng pháp luật, tiết kiệm, hiệu quả, để nguồn lực công thực sự phát huy vai trò mở đường, dẫn dắt và tạo động lực cho phát triển.

Việc triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp và tiếp tục hoàn thiện hệ thống chính sách, pháp luật đặt ra yêu cầu nâng cao năng lực thực thi, đồng thời kiểm soát chặt chẽ nguy cơ vi phạm, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực.

Từ yêu cầu đó, Tổng Kiểm toán nhà nước nhấn mạnh, hoạt động kiểm toán cần tiếp tục chuyển mạnh từ phát hiện, xử lý sai phạm sang đánh giá tính kinh tế, hiệu lực, hiệu quả; nhận diện những điểm nghẽn, bất cập từ thực tiễn và kiến nghị hoàn thiện cơ chế, chính sách, góp phần phòng ngừa rủi ro từ sớm.

Đây cũng là cơ sở để KTNN và các địa phương tăng cường trao đổi thông tin về những lĩnh vực, địa bàn, đối tượng tiềm ẩn rủi ro; chủ động hạn chế trùng lặp giữa kiểm toán với thanh tra, kiểm tra, giám sát; tập trung nguồn lực vào những vấn đề có nguy cơ ảnh hưởng đến hiệu quả quản lý, sử dụng nguồn lực công.

Từ góc độ đó, Quy chế phối hợp mới được kỳ vọng tạo thêm một mắt xích quan trọng trong việc đưa kết quả kiểm toán vào quá trình ra quyết định và tổ chức thực hiện ở địa phương. Kết quả kiểm toán không chỉ dừng ở việc chỉ ra sai sót, kiến nghị xử lý, mà từng bước được chuyển hóa thành thông tin quản trị, góp phần phòng ngừa thất thoát, lãng phí, tháo gỡ điểm nghẽn về cơ chế, chính sách và nâng cao hiệu quả sử dụng nguồn lực cho phát triển nhanh, bền vững.

Dưới đây là hình ảnh đại diện Lãnh đạo KTNN ký Quy chế phối hợp công tác giữa KTNN với Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND các tỉnh: Thái Nguyên, Bắc Ninh, Cao Bằng, Tuyên Quang:

Nhân dịp này, KTNN đã trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp Kiểm toán nhà nước" cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của 4 tỉnh có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN.

Tổng Kiểm toán nhà nước Nguyễn Hữu Nghĩa, Phó Tổng Kiểm toán nhà nước Trần Minh Khương trao tặng Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp KTNN " cho các đồng chí lãnh đạo, cán bộ của 4 tỉnh có nhiều đóng góp đối với sự nghiệp xây dựng và phát triển KTNN