Kiếm tới 5,4 tỷ đồng/năm nhưng nhóm này vẫn oằn mình dưới nửa thập kỷ lạm phát dai dẳng dù sống ở nền kinh tế 3 vạn tỷ USD

Sau gần 5 năm giá cả leo thang, nhiều người ở tầng lớp trung lưu Mỹ nghĩ rằng cuộc sống giờ đây đã dễ chịu hơn nhưng không đáng kể. Chi phí hàng hóa và dịch vụ tăng 25% so với năm 2020. Mặc dù tỷ lệ lạm phát thấp hơn mức đỉnh của năm 2022 nhưng một số chi tiêu thiết yếu như cà phê, thịt bò xay và sửa chữa ô tô vẫn tăng đáng kể trong năm nay.

“Cuộc sống dường như dễ chịu hơn một năm rưỡi trước. Nhưng tôi cần biết đâu là ánh sáng cuối đường hầm”, Holly Frew, giám đốc truyền thông của trường đại học với thu nhập hộ gia đình khoảng 135.000 USD, cho biết.

Trung tâm Nghiên cứu Pew định nghĩa tầng lớp trung lưu là những hộ gia đình có thu nhập năm từ 66.666 USD đến 200.000 USD (khoảng 5,4 tỷ USD), tùy thuộc vào nơi sống của họ. Dẫu vậy, cú sốc giá cả khiến nhiều người trong nhóm này cảm thấy tồi tệ hơn cả về tài chính cá nhân lẫn tương lai đất nước. Họ liên tục tìm kiếm những món hời và chi tiêu cẩn trọng hơn.

Các vấn đề về chi phí sinh hoạt cũng thúc đẩy cử tri nghiêng về phía những ứng viên cam kết giải quyết vấn đề mà nhiều người coi là cuộc khủng hoảng khả năng chi trả. Những vấn đề tương tự đã đeo bám chiến dịch tái tranh cử của ông Joe Biden vào năm ngoái và gần đây ảnh hưởng đến tỷ lệ ủng hộ của Tổng thống Donald Trump.

Khảo sát tâm lý người tiêu dùng của Đại học Michigan cho thấy 44% người được hỏi thuộc nhóm trung lưu cho biết tình hình tài chính của họ tệ hơn so với 1 năm trước trong khi chỉ 23% cho biết tình hình tốt hơn. Những người cảm thấy cuộc sống khó khăn hơn cho biết nguyên nhân là do giá cả tăng cao.

Triển vọng ảm đạm của họ trái ngược với những gia đình giàu có nhất, những người đang tận hưởng đà tăng của thị trường chứng khoán và thúc đẩy nền kinh tế bằng chi tiêu của mình. Nhiều người trong tầng lớp trung lưu cũng đầu tư cổ phiếu và bỏ tiền vào quỹ hưu trí nhưng họ cảm thấy dễ túng thiếu và bất mãn với giá mọi thứ tăng cao, từ miếng bít tết đến một bộ ghế sofa mới.

“Mọi người cảm thấy mức sống của họ đang tụt hậu”, Stefanie Stantcheva, giáo sư kinh tế tại Đại học Harvard, người đã nghiên cứu tâm lý lạm phát, cho biết. Theo nghiên cứu của bà, tâm lý lo ngại giá cả tăng cao trở nên rõ rệt hơn ở những người thu nhập thấp.

Teri Kopp, sống tại Southbury, Connecticut và làm quản trị viên tại một giáo đường Do Thái, cảm thấy nỗ lực theo kịp mức giá cao hơn là không ngừng nghỉ. "Tôi mệt mỏi", bà nói.

Kopp và chồng, Bill, một kỹ thuật viên, kiếm được tổng cộng 115.000 đô la một năm. Họ thường ngồi trong bóng tối, chỉ bật đèn LED để tiết kiệm chi phí điện. Bà đang cân nhắc việc vẽ đá tặng bạn bè làm quà Giáng sinh. Kỳ nghỉ lớn nhất của họ trong năm nay, một chuyến đi đường đến Maine, phần lớn được hoàn tiền từ chương trình thưởng mua sắm.

Ở tuổi 59, bà Kopp không thấy cách nào để nhanh chóng trả hết khoản nợ 15.000 USD trong thẻ tín dụng mà họ đã vay phần lớn để trang trải chi phí y tế cho các ca phẫu thuật đầu gối. Bà cũng đang nợ 30.000 USD tiền cho con gái đi học đại học - người hiện đã tốt nghiệp nhưng vẫn chưa có việc làm.

Lạm phát Mỹ bắt đầu tăng vào mùa xuân năm 2021 và đạt đỉnh 9,1% vào tháng 6/2022. Ở thời điểm hiện tại, lạm phát Mỹ đang ở mức khoảng 2,6%. GDP của Mỹ năm 2024 đạt 30.000 tỷ USD.