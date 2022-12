Kiểm tra hàng loạt chợ đầu mối ở TP HCM lúc nửa đêm

Lúc 0 giờ ngày 29-12, Đoàn công tác do bà Phạm Khánh Phong Lan, Trưởng ban Quản lý An toàn thực phẩm TP HCM đã đến làm việc tại chợ đầu mối nông sản Thủ Đức và giám sát hoạt động kiểm tra an toàn thực phẩm của đội 2, quản lý địa bàn TP Thủ Đức.

Đội Quản lý An toàn thực phẩm số 2 kiểm tra an toàn thực phẩm một vựa trái cây nhập khẩu rạng sáng 29-12

Bà Phạm Khánh Phong Lan (bìa phải) kiểm tra sổ ghi chép nguồn gốc của một thương nhân kinh doanh tại chợ đầu mối Thủ Đức

Kiệu từ Bình Định đưa về chợ đầu mối

Khu vực kinh doanh kiệu tại chợ đầu mối Thủ Đức chỉ xuất hiện mùa Tết





Cán bộ an toàn thực phẩm kiểm tra 1 sạp hàng rau quả tại chợ đầu mối Thủ Đức





Cán bộ an toàn thực phẩm kiểm tra nhãn phụ với trái cây nhập khẩu về chợ đầu mối Thủ Đức

Ông Nguyễn Tấn Quang Vinh, Giám đốc kinh doanh Công ty CP quản lý và kinh doanh chợ nông sản Thủ Đức, cho hay lượng hàng về chợ đã tăng từ tháng Chạp, ở mức 3.300 tấn/ngày, tăng 800 tấn/ngày so với trước đó, chủ yếu là các loại trái cây nội.



Công ty quản lý chợ bám sát diễn biến tại chợ để điều chỉnh thích hợp, dự kiến từ 23 tháng Chạp, chợ sẽ hoạt động 24/24 để đáp ứng nhu cầu Tết cho người dân.

Chợ đầu mối Thủ Đức sôi động mùa tháng Chạp





Tại chợ đầu mối Hóc Môn, lúc 2 giờ sáng, khu kinh doanh thịt heo sôi động với hàng loạt xe lạnh đưa hàng nhập chợ.

Mua bán thịt heo sỉ tại chợ đầu mối Hóc Môn





Kiểm tra xe thịt heo nhập chợ





Ông Lê Văn Tiển, Phó giám đốc Công ty TNHH Quản lý và Kinh doanh chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, thông tin lượng hàng về chợ đã tăng 20%, nguồn hàng dồi dào, giá cả chỉ biến động nhẹ, không có bất thường. Công tác kiểm soát an toàn thực phẩm đã được tăng cường để bảo đảm chất lượng an toàn mùa Tết.

Lượng hàng về chợ đầu mối bắt đầu tăng từ đầu tháng Chạp âm lịch





Bà Phạm Khánh Phong Lan (bìa phải) thăm hỏi 1 sạp pha lóc tại chợ đầu mối Hóc Môn

Bà Phạm Khánh Phong Lan nhận xét các chợ đầu mối tại TP HCM ngày càng chủ động trong công tác kiểm soát an toàn thực phẩm, quản lý nguồn gốc theo mô hình thương mại hiện đại. Chợ đầu mối không chỉ cung cấp hàng cho các chợ truyền thống mà còn vào kênh bếp ăn tập thể, nhà hàng khách sạn, siêu thị,…



Bà Phong Lan cũng chia sẻ với các chợ đầu mối về tình trạng chợ tự phát xung quanh chợ gây ảnh hưởng đến hoạt động hợp pháp trong chợ và nêu ra một số giải pháp chấn chỉnh như: giải pháp tuyên truyền, làm đầu mối đôn đốc các cơ quan liên quan xử lý chợ tự phát và "kiểm tra ngược" từ chợ truyền thống để tiểu thương phải lấy hàng từ nơi hợp pháp để có chứng từ hợp lệ.