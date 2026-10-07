Kiểm tra phòng trọ, công an bắt Nguyễn Thị Thuý Loan SN 1986

Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai ngày 7/10/2026 cho biết, Công an xã Bình Minh mới đây đã bắt 4 đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy tại phòng.

Hiện công an đang lập hồ sơ xử lý 3 đối tượng gồm Nguyễn Minh Tú sinh năm 1990, Nguyễn Thị Thuý Loan sinh năm 1986 cả 2 đều quê tỉnh Đồng Tháp và Lâm Hoài Lưng sinh năm 2002, quê thành phố Cần Thơ về hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma tuý.

Liên quan đến vụ việc, cơ quan công an lập hồ sơ xử lý H Ni Niê, sinh năm 2005; quê tỉnh Đắk Lắk về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy. Trước đó, qua công tác quản lý địa bàn, Công an xã Bình Minh kiểm tra hành chính phòng trọ do Nguyễn Minh Tú thuê tại thuộc ấp Sông Mây.

Hiện trường các đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy - Ảnh: Công an Đồng Nai

Tại thời điểm kiểm tra có Tú, Nguyễn Thị Thuý Loan, Lâm Hoài Lưng và H Ni Niê có biểu hiện nghi vấn nên tiến hành kiểm tra, qua kiểm tra lực lượng công an phát hiện và thu giữ 2 bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, 01 gói tinh thể màu trắng (nghi ma túy).

Qua đấu tranh các đối tượng Tú, Loan và Lưng đã thừa nhận hành vi tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an TP. Đồng Nai đang điều tra mở rộng và xử lý các đối tượng theo quy định của pháp luật.