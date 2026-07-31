Kiếm việc thời nay: Tóm tắt kinh nghiệm, bê hết lên MXH, "chơi chiêu" và săn được “job ngon”

Trước đây, khi nhắc đến chuyện tìm viêc, đa số mọi người sẽ nghĩ ngay tới các webiste đăng tin tuyển dụng hoặc những nền tảng nổi tiếng như LinkedIn. Đương nhiên đó vẫn là những công cụ hữu ích, nhưng với Gen Z, thế là chưa đủ.

Thay vì chỉ chăm chăm gửi CV lên các nền tảng tuyển dụng truyền thống rồi chờ phản hồi, nhiều người trẻ lại chọn thêm 1 hướng đi khác: Chủ động xây dựng hình ảnh cá nhân trên MXH, đăng video giới thiệu bản thân, chia sẻ dự án đã làm, để kết nối với nhà tuyển dụng. Trong bối cảnh thị trường việc làm cạnh tranh ngày càng gay gắt, MXH dần trở thành một dạng CV, giúp ứng viên nổi bật hơn giữa hàng trăm, thậm chí hàng nghìn hồ sơ giống nhau.

Lợi thế của ứng viên chăm chỉ dùng MXH

Sibusisiwe Khupe (26 tuổi) bước vào hành trình tìm việc mới vào tháng 9 năm ngoái, sau khi bị cắt giảm nhân sự. Cô hiểu rằng tìm được một công việc toàn thời gian trong bối cảnh hiện tại sẽ không hề đơn giản, khi cơ hội dành cho người trẻ ít kinh nghiệm ngày càng thu hẹp.

Thế nên thay vì chỉ gửi CV theo cách truyền thống, Khupe quyết định tạo ra một hồ sơ khác biệt. Trong bài đăng trên MXH, cô tự giới thiệu mình là một Gen Z "vừa xinh đẹp, vừa tài năng, vừa hài hước". Cô thiết kế một bộ slide PowerPoint với rất nhiều hình ảnh của bản thân, kết hợp kinh nghiệm làm việc cùng phong cách trình bày dí dỏm, đúng với cá tính riêng rồi gửi trực tiếp tới nhiều lãnh đạo cấp cao trong ngành quảng cáo.

Sau khoảng bốn tháng kiên trì, Khupe nhận được lời mời làm việc tại Gravity Road với vị trí Senior Creative - một bước tiến trong sự nghiệp so với công việc trước đó.

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Câu chuyện tương tự cũng xảy ra với Anya Roodnitsky (22 tuổi) - Sinh viên ngành Kinh tế và Khoa học môi trường tại Đại học Dartmouth (Mỹ). Trong năm cuối đại học, Roodnitsky đã nộp hàng trăm đơn xin việc. Mỗi bộ hồ sơ đều được cô chỉnh sửa cẩn thận để phù hợp với từng vị trí, mất vài giờ đồng hồ cho mỗi lần ứng tuyển. Tuy nhiên đến tháng 2 năm nay, cô vẫn không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Việc sắp tốt nghiệp nhưng chưa có lời mời làm việc khiến Roodnitsky chịu áp lực rất lớn. Và cô quyết định thay đổi chiến lược: Làm video ứng tuyển. Trong video dài 94 giây, cô bổ sung emoji, những kỹ năng đặc biệt cùng nhiều câu nói hài hước về bản thân. Cuối video, Roodnitsky chia sẻ thêm rằng cô thích mặc đồ công sở, sẵn sàng mang bánh tự làm đến văn phòng và mong mọi người có thể giới thiệu cơ hội việc làm nếu biết.

Video nhanh chóng thu hút hơn nửa triệu lượt xem cùng hàng nghìn lượt chia sẻ trên mạng xã hội. Nhờ đó, cô có 52 buổi gặp gỡ trao đổi nghề nghiệp, nhận được 20 lời giới thiệu nội bộ, tham gia 10 cuộc phỏng vấn và cuối cùng nhận được lời mời làm việc toàn thời gian ở vị trí chuyên viên phân tích sau khi tốt nghiệp.

Nhìn lại hành trình này, Roodnitsky chia sẻ nửa đùa nửa thật rằng: "Instagram thực sự đang trở thành LinkedIn mới".

Không chỉ Instagram, TikTok cũng đang dần trở thành nơi nhiều người trẻ giới thiệu năng lực của mình.

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Theo Vicki Salemi, chuyên gia nghề nghiệp và chiến lược nhân tài của Monster, đồng thời từng là quản lý tuyển dụng tại Deloitte, các video trên TikTok giờ đây gần như là phần mở rộng của CV.

Thế hệ coi MXH không chỉ là nơi chỉ để giải trí

Khác với các thế hệ trước, Gen Z lớn lên cùng MXH và quen với việc sáng tạo nội dung. Vì vậy, họ tiếp cận quá trình tìm việc giống như đang xây dựng một sản phẩm truyền thông cá nhân hơn là chỉ gửi CV và chờ đợi.

Có lẽ, Gen Z là thế hệ “chịu khó tận dụng mọi nền tảng” để tạo ấn tượng với nhà tuyển dụng, hơn bất kỳ thế hệ nào. Và trong bối cảnh thị trường việc làm còn nhiều biến động, đây là một tín hiệu đáng mừng.

Theo dữ liệu của LinkedIn, tỷ lệ tuyển dụng trên toàn cầu đã giảm xuống mức thấp nhất trong vòng 5 năm, trong khi số lượng ứng viên cho mỗi vị trí tuyển dụng tăng gần 30%. Số người tìm việc hiện vượt xa số lượng vị trí đang mở.

Bên cạnh đó, ngày càng nhiều doanh nghiệp sử dụng AI để sàng lọc CV, thậm chí tổ chức phỏng vấn ban đầu bằng trí tuệ nhân tạo. Điều này khiến không ít ứng viên cảm thấy rất khó tạo dấu ấn nếu chỉ gửi hồ sơ theo cách truyền thống.

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Danielle Nicholson, chuyên gia hướng nghiệp cho Gen Z, cho biết nhiều người trẻ cảm thấy như đang gửi hồ sơ vào "một khoảng không vô tận" khi không nhận được bất kỳ phản hồi nào.

Theo phân tích gần đây của website hỗ trợ tìm việc The Interview Guys, khoảng 72% ứng viên cho biết quá trình tìm việc ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe tinh thần, trong khi 2/3 cảm thấy kiệt sức ngay cả trước khi tìm được công việc đầu tiên. Đặc biệt, sinh viên mới tốt nghiệp đang gặp nhiều khó khăn hơn. Dữ liệu từ Ngân hàng Dự trữ Liên bang New York (Mỹ) cho thấy tỷ lệ thất nghiệp của nhóm sinh viên mới ra trường hiện gần 6%, cao hơn mức 4,2% của toàn bộ lực lượng lao động.

Nicholson cho rằng đáng lẽ người trẻ không nên buộc phải trở thành một influencer chỉ để tìm được việc. Tuy nhiên, việc có sự hiện diện chuyên nghiệp trên mạng xã hội sẽ giúp nhà tuyển dụng thấy rõ ứng viên là một con người thật với những kỹ năng thật. Dù vậy, các chuyên gia đều nhấn mạnh rằng mạng xã hội chỉ nên là công cụ hỗ trợ chứ không thể thay thế hoàn toàn CV và quy trình tuyển dụng chính thức.

Dẫu vậy, đây vẫn là thực tế không thể phủ nhận: Với Gen Z, MXH không chỉ là nơi giải trí hay kết nối bạn bè. Trong bối cảnh AI ngày càng tham gia sâu vào tuyển dụng và lượng hồ sơ gửi đi ngày một nhiều, Instagram, TikTok hay các nền tảng trực tuyến khác đang trở thành công cụ để người trẻ kể câu chuyện nghề nghiệp của chính mình, tạo dấu ấn cá nhân và tăng cơ hội được nhà tuyển dụng chú ý giữa một thị trường việc làm đầy cạnh tranh.

(Nguồn: The Guardian)