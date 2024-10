Kiến nghị Bộ Công an tiếp tục xác minh nhiều tài sản trong vụ án Trương Mỹ Lan

Cụ thể, HĐXX kiến nghị Cơ quan cảnh sát điều tra - Bộ Công an (C03) điều tra, xác minh nhiều tài sản trong vụ án.

Theo đó, tiếp tục ngăn chặn giao dịch tài khoản của Chu Duyệt Phấn, Chu Duyệt Hằng (2 con gái của Trương Mỹ Lan) và Trương Lập Hưng (cháu của Trương Mỹ Lan); tiếp tục ngăn chặn, tạm dừng giao dịch đối với cổ phần, tài khoản ngân hàng và các bất động sản đứng tên Nguyễn Phương Hồng, Nguyễn Tiến Thành, Nguyễn Ngọc Dương, Nguyễn Phúc Anh; tiếp tục ngăn chặn giao dịch 3 tài khoản ngân hàng và 13 bất động sản liên quan đến Đinh Văn Thành, Nguyễn Thị Thu Sương, Chiêm Minh Dũng, Trầm Thích Tồn và Nguyễn Lâm Anh Vũ.

HĐXX kiến nghị C03 tiếp tục xác minh, làm rõ, xử lý theo quy định đối với các tài sản gồm:

- 61 quyền sử dụng đất tại xã Phước Kiến, huyện Nhà Bè, TPHCM. Đây là những tài sản đã bị kê biên theo bản án ngày 11-4-2024 do TAND TPHCM xét xử vụ án Trương Mỹ Lan giai đoạn 1.

- Bất động sản tại số 129 Pasteur, quận 3, TPHCM do Công ty CP đầu tư Peak View đứng tên sở hữu.

- Tài sản là 6 bất động sản do Công ty TNHH Thương mại Du lịch Hải Phú, Công ty CP Đầu tư Tân Thuận Nam và Công ty CP Trần Lê Gia Trang đứng tên sở hữu.

- 1.784 bản photocopy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã thu giữ tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

- 269 nhà đất cho thuê đã thu giữ tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát.

- 35 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo phụ lục 11 của Bản án.

- Các bất động sản do pháp nhân nước ngoài sở hữu liên quan đến Trương Mỹ Lan và các tài sản của bị cáo Trương Mỹ Lan và gia đình sở hữu ở nước ngoài.

- Dự án Khu Công nghiệp và Khu dân cư tại xã Tân Lập, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An do Công ty CP Đầu tư Tân Thành Long An làm chủ đầu tư.

- Dự án "The spirit of Sài Gòn" khu tứ giác Bến Thành của Công ty TNHH Sài Gòn Glory thuộc Tập đoàn Bitexco.

- Dự án Khu đô thị và Khu tái định cư Sing Việt tại xã Lê Minh Xuân, huyện Bình Chánh, TPHCM (100% cổ phần Công ty Amaland PTE tại Singapore) do Công ty TNHH Đô thị Sing Việt làm chủ đầu tư.