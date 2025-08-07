Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

Kiến nghị bổ sung 1 ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Đồng Nai

07-08-2025 - 09:00 AM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Ngày 7-8, UBND tỉnh Đồng Nai đã gửi Bộ Xây dựng kiến nghị về việc bổ sung ga đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam thuộc địa bàn xã Xuân Hòa.

Theo UBND tỉnh, Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đã được Quốc hội thông qua chủ trương đầu tư.

Trong hồ sơ dự án được duyệt, trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, dự kiến bố trí các vị trí ga hành khách, ga hàng hóa, trạm bảo dưỡng gồm: 1 nhà ga hành khách tại khu vực Cảng hàng không quốc tế (sân bay) Long Thành; 1 ga hàng hóa tại xã Quảng Tiến, huyện Trảng Bom (cũ), nay là xã Trảng Bom; 2 trạm bảo dưỡng kỹ thuật tại xã Xuân Tâm, huyện Xuân Lộc (cũ), nay là xã Xuân Hòa và xã Cẩm Đường, huyện Long Thành (cũ), nay là xã Xuân Đường.

Kiến nghị bổ sung 1 ga hành khách đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam qua tỉnh Đồng Nai- Ảnh 1.

Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai sẽ bố trí 1 ga hành khách trong khu vực sân bay Long Thành. UBND tỉnh Đồng Nai vừa kiến nghị Bộ Xây dựng bổ sung 1 nhà ga hàng khách tại xã Xuân Hòa

Như vậy, với đoạn tuyến Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam đoạn qua địa bàn tỉnh Đồng Nai dài 82 km, nhưng chỉ bố trí 1 nhà ga hành khách trong khu vực sân bay Long Thành.

Trong khi đó, khu vực phía Đông tỉnh Đồng Nai, đặc biệt là khu vực các xã Xuân Lộc, Xuân Phú, Xuân Hòa có nhiều tiềm năng phát triển kinh tế - xã hội, quỹ đất rộng và có vị trí chiến lược trong kết nối giữa tỉnh với các tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ thông qua Quốc lộ 1 và đường cao tốc Dầu Giây - Phan Thiết.

Vì vậy, UBND tỉnh Đồng Nai kiến nghị Bộ Xây dựng xem xét, chấp thuận chủ trương giao Ban Quản lý dự án đường sắt (Bộ Xây dựng) phối hợp với đơn vị tư vấn nghiên cứu, bổ sung 1 nhà ga hành khách tại xã Xuân Hòa, tỉnh Đồng Nai vào hồ sơ Dự án tuyến đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam.

Theo UBND tỉnh, vị trí ga hành khách tại xã Xuân Hòa đảm bảo khoảng cách để bố trí thêm 1 ga hành khách theo quy định.

Theo Nguyễn Tuấn

Người Lao động

