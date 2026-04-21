Kiến nghị chính sách đặc thù cho người dân phải di dời phục vụ dự án cầu Tứ Liên, cầu Trần Hưng Đạo

Theo Trần Hoàng | 21-04-2026 - 21:45 PM | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân tái định cư phục vụ giải phóng mặt bằng (GPMB) dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, UBND phường Hồng Hà đã kiến nghị UBND TP Hà Nội ban hành một số chính sách đặc thù.

Liên quan đến GPMB xây dựng cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo, đại diện UBND phường Hồng Hà cho biết chính sách hỗ trợ tạm cư 3 tháng, nhưng thực tế thời gian này quá ngắn để người dân xây xong nhà mới.

Trong khi đó, nhiều hộ dân khó khăn, việc thuê nhà bên ngoài kéo dài tốn kém. Đặc biệt, việc di dời ảnh hưởng đến việc làm và việc học hành của con cái khi năm học chưa kết thúc. Vì thế, phường đã có đề xuất tăng thời gian hỗ trợ tạm cư cho một số trường hợp có hoàn cảnh khó khăn.

Ngoài ra, UBND phường Hồng Hà kiến nghị UBND TP Hà Nội tháo gỡ cho một số trường hợp đặc thù, bao gồm các hộ có nhà ở khác trên địa bàn nhưng diện tích quá nhỏ (dưới 20-30 m2, thấp hơn mức quy định 50 m2 của Hà Nội) để đảm bảo công bằng trong chính sách tái định cư.

Một hộ dân giữ lại số nhà như một kỷ niệm sau khi bàn giao mặt bằng thi công cầu Tứ Liên.

Đối với Khu tập thể khách sạn Thắng Lợi gồm 36 hộ dân, đại diện phường Hồng Hà cho biết đây là khu vực gương mẫu tháo dỡ đầu tiên. Tuy nhiên, do nhà thuộc sở hữu nhà nước chưa bán cho dân nên tiền bồi thường công trình rất thấp, khiến bà con thiếu hụt tài chính khi mua đất tái định cư tại Thụy Lâm. "Phường đang tổng hợp để kiến nghị thành phố hỗ trợ thêm", đại diện phường Hồng Hà nêu.

UBND phường Hồng Hà cũng đã có văn bản gửi UBND xã Thư Lâm về việc phối hợp thực hiện công tác GPMB thực hiện dự án cầu Tứ Liên và cầu Trần Hưng Đạo. Trong đó, phường Hồng Hà nêu thông tin bên cạnh khu đất tái định cư NO20, NO21 có khu nghĩa trang cách khoảng 30 m.

Do đó, để đảm bảo cảnh quan đô thị UBND phường Hồng Hà đề nghị UBND xã Thư Lâm chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị liên quan thực hiện đầu tư chỉnh trang khu nghĩa trang nêu trên, đảm bảo không gian sống xanh, sạch, đẹp cho người dân.

Phường Hồng Hà đề nghị UBND xã Thư Lâm đẩy nhanh tiến độ GPMB lô đất NO15, NO16, thông tin tiến độ GPMB, hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật đến UBND phường Hồng Hà để UBND phường kịp thời thông tin đến người dân...

Bộ trưởng Tài chính: Cần tháo gỡ 3,3 triệu tỷ đồng và 200.000 ha đất tồn đọng

Bộ trưởng Tài chính: Cần tháo gỡ 3,3 triệu tỷ đồng và 200.000 ha đất tồn đọng Nổi bật

Quốc hội bổ sung 2 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất

Quốc hội bổ sung 2 nội dung vào chương trình Kỳ họp thứ Nhất Nổi bật

Vướng mắc lớn nhất hiện nay ở dự án sân bay Long Thành

Vướng mắc lớn nhất hiện nay ở dự án sân bay Long Thành

21:36 , 21/04/2026
Quyết tâm đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) vào khai thác trong năm 2026

Quyết tâm đưa Cảng hàng không quốc tế Long Thành (giai đoạn 1) vào khai thác trong năm 2026

17:36 , 21/04/2026
Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, mức nào phù hợp?

Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, mức nào phù hợp?

17:30 , 21/04/2026
Phó Thủ tướng: 'Mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững như hai cánh của một con chim'

Phó Thủ tướng: 'Mục tiêu tăng trưởng cao và bền vững như hai cánh của một con chim'

17:00 , 21/04/2026

