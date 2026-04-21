Ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh, mức nào phù hợp?

Giảm gánh nặng quản lý, giúp người dân an tâm buôn bán

Vừa qua, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế. Dự kiến, nội dung này sẽ được trình ra Quốc hội xem xét, quyết định ngay tại kỳ họp này.

Trao đổi với phóng viên Tiền Phong , đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân - Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa đánh giá cao tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ về vấn đề này.

“Chúng tôi đã có tiếng nói ở Quốc hội và ngay sau kiến nghị của hiệp hội, Thủ tướng đã yêu cầu xử lý ngay. Điều đó cho thấy rõ tinh thần cầu thị, lắng nghe của Chính phủ và Thủ tướng, khi thấy chính sách chưa ổn là yêu cầu sửa đổi ngay”, ông Thân cho biết.

Đề xuất nâng ngưỡng chịu thuế với các hộ kinh doanh. (Ảnh minh họa)

Đại biểu Nguyễn Văn Thân cũng đồng tình với việc giao Chính phủ linh hoạt đưa ra ngưỡng chịu thuế với hộ kinh doanh . “Đương nhiên, lĩnh vực thuế thuộc thẩm quyền của Quốc hội. Trong trường hợp này, Quốc hội chỉ đưa ra mức khung và nên giao Chính phủ linh hoạt trong việc áp dụng, như thế sẽ hay hơn. Khi đó, Chính phủ chỉ cần báo cáo lại với Ủy ban Thường vụ Quốc hội”, ông Thân chia sẻ.

Về con số cụ thể, theo đại biểu, luật hiện đang quy định ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng/năm không phải nộp thuế đối với hộ kinh doanh. Tuy nhiên, xuất phát từ tình hình thực tế, hiệp hội đề nghị nâng lên mức doanh thu 1 tỉ đồng/năm thì không phải kê khai, nộp thuế.

Bên cạnh đó, hiệp hội cũng đề nghị, với nhóm doanh thu từ 1 - 3 tỉ đồng, cơ quan thuế sẽ có mẫu gợi ý, định hướng các nội dung liên quan về thuế với hộ kinh doanh. Căn cứ vào đó, hộ kinh doanh sẽ khai báo với cơ quan thuế. Trên cơ sở thu thập được, cơ quan thuế ấn định mức nộp thuế hằng tháng với hộ kinh doanh.

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Văn Thân trao đổi với phóng viên. Ảnh: Như Ý

Theo ông, phương án này giúp thực hiện đơn giản hơn, vừa giảm gánh nặng quản lý cho cơ quan thuế, vừa giúp người dân yên tâm buôn bán. Còn trong trường hợp thấy nghi ngờ về độ trung thực trong kê khai, cơ quan thuế sẽ kiểm tra, nhắc nhở, thậm chí xử phạt nếu hộ kinh doanh cố tình vi phạm.

Theo ông Thân, hộ kinh doanh có mức doanh thu từ 3 tỉ đồng trở lên, sẽ thực hiện tính thuế theo quy định hiện nay. Với doanh thu này, hộ kinh doanh có thể thuê kế toán, làm hóa đơn, đảm bảo đủ điều kiện. “Việc thực hiện như vậy sẽ giúp khuyến khích khu vực này lớn lên thành doanh nghiệp”, ông Thân nhìn nhận.

Chính phủ tính toán mức phù hợp

Đồng tình nâng mức doanh thu không phải chịu thuế, tuy nhiên, đại biểu Quốc hội Nguyễn Như So - Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn DABACO Việt Nam đưa ra đề xuất: ngưỡng không phải chịu thuế với hộ kinh doanh phải nâng lên từ 3 – 3,5 tỉ đồng mỗi năm.

“Chúng ta cứ tính toán, với một hộ kinh doanh, bán phở mỗi ngày thì doanh thu bao nhiêu, một năm doanh thu bao nhiêu? Nâng ngưỡng không phải chịu thuế lên từ 3 – 3,5 tỉ như vậy mới giải phóng được cho các hộ kinh doanh”, ông So chia sẻ.

Đồng tình với việc sửa đổi các luật thuế, đại biểu Quốc hội Trần Văn Lâm (Đoàn Bắc Ninh) nhấn mạnh, ngưỡng doanh thu không phải nộp thuế “phải cao hơn ngưỡng doanh thu 500 triệu đồng như hiện nay”.

Theo ông, nhiều chuyên gia đã tính toán, có những ngành phải doanh thu 2 tỉ đồng mới chạm ngưỡng nộp thuế thu nhập cá nhân ở mức bình quân. "Mỗi ngành có tỉ suất lợi nhuận, mức sinh lời kinh doanh khác nhau. Nếu gộp mức chung, có thể ngành cao nhưng lại có ngành thấp. Chính phủ cần có tính toán để đưa ra mức phù hợp”, ông Trần Văn Lâm nói.