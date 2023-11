Kiến nghị mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại sân bay

Khu vực trạm xe buýt đón trả khách ở sân bay Tân Sơn Nhất. Ảnh minh họa: Hồng Đạt/TTXVN

Bộ Giao thông Vận tải cũng kiến nghị Chính phủ giao Bộ điều chỉnh dự án thu phí điện tử không dừng để phù hợp với thực tế thực hiện; cho phép rà soát Quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng và các quy định pháp luật có liên quan về việc thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử không dừng trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc thay thế, tiến tới mở rộng thêm nhiều dịch vụ mới như thu phí cảng biển, bãi đỗ xe, phí bảo hiểm, phí đăng kiểm cũng như hoàn thiện, nâng cấp hệ thống để tiến tới tổ chức thu phí đa làn tự do, bỏ barie tại trạm thu phí.

Theo đánh giá của Bộ Giao thông Vận tải, lượng phương tiện ra vào các sân bay rất lớn, trung bình mỗi ngày có khoảng 16.000 - 20.000 lượt xe qua trạm thu phí sân bay quốc tế Nội Bài và Tân Sơn Nhất, cao gấp hơn 2 lần lượng phương tiện giao thông qua một trạm thu phí đường bộ. Trong khi đó, việc thu phí bằng thủ công thường xuyên gây ách tắc, bức xúc cho tài xế, hành khách, ảnh hưởng tới hình ảnh quốc gia khi các trạm thu phí sân bay là cửa ngõ đầu tiên đón khách quốc tế.

Việc mở rộng dịch vụ thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay giúp hiện đại hóa kết cấu hạ tầng hàng không, phù hợp với xu thế phát triển, tạo thuận tiện cho người dân và doanh nghiệp, tiết kiệm chi phí, giảm ùn tắc, ô nhiễm môi trường, tăng tính công khai minh bạch, phù hợp với chủ trương của Nhà nước về hạn chế sử dụng tiền mặt.

Bộ Giao thông Vận tải cho biết, đến thời điểm này, các điều kiện về cơ sở vật chất, giải pháp kỹ thuật, công nghệ để triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí cảng hàng không, sân bay đã sẵn sàng và có thể triển khai thực hiện ngay.

Với hơn 90% số phương tiện đã dán thẻ, việc mở tài khoản, dịch vụ thu phí không dừng đã trở thành quen thuộc đối với chủ các phương tiện tham gia giao thông. Bên cạnh đó, quy trình nghiệp vụ và giải pháp công nghệ thu phí không dừng sân bay giống thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ nên rất thuận lợi và có thể triển khai được ngay. Các nhà cung cấp dịch vụ thu phí, Tổng công ty cảng Hàng không Việt Nam (ACV) đã thử nghiệm thành công và sẵn sàng đưa hệ thống thu phí không dừng tại sân bay đi vào hoạt động.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Quyết định 19/2020/QĐ-TTg của Thủ tướng chỉ cho phép hệ thống thu phí không dừng dùng để thanh toán dịch vụ thu phí đường bộ tại các trạm thu phí, không hướng dẫn thanh toán cho các loại dịch vụ khác. Để có thể triển khai mở rộng các dịch khác trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng cần điều chỉnh Quyết định số 19/2020/QĐ-TTg

Còn theo Luật Đối tác công tư (PPP), các nhà cung cấp dịch vụ thu phí được thành lập với mục đích chỉ để thực hiện nhiệm vụ thu phí dịch vụ sử dụng đường bộ. Trường hợp muốn mở rộng dịch vụ trên nền tảng hệ thống thu phí điện tử không dừng cần phải điều chỉnh dự án thu phí điện tử không dừng để bổ sung các dịch vụ tăng thêm vào phạm vi dự án.

Chủ trương đầu tư và cơ chế tổ chức thực hiện dự án thu phí không dừng tại các trạm thu phí đường bộ do Thủ tướng Chính phủ chấp thuận. Để mở rộng dịch thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay cần được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận trước khi thực hiện.

Theo Bộ Giao thông Vận tải, Luật Hàng không dân dụng Việt Nam quy định dịch vụ dừng, đỗ xe ô tô để đón, trả hành khách tại các cảng hàng không là dịch vụ phi hàng không do doanh nghiệp tự định mức giá và tự tổ chức thực hiện. Bên cạnh đó, theo Quyết định 19/2020/QĐ-TTg, trách nhiệm triển khai thu phí không dừng do các nhà cung cấp dịch vụ thực hiện. Do vậy, việc tổ chức thực hiện thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay thuộc thẩm quyền của ACV và các nhà cung cấp dịch vụ.

Sau khi được Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương triển khai thu phí không dừng tại các trạm thu phí sân bay trên nền tảng hệ thống thu phí đường bộ, Bộ sẽ chỉ đạo các cơ quan đơn vị có liên quan tổ chức triển khai thực hiện ngay theo đúng thẩm quyền và quy định pháp luật. Đồng thời, sẽ chỉ đạo các cơ quan liên quan hoàn thiện thủ tục điều chỉnh dự án; rà soát Quyết định 19/2020/QĐ-TTg và các quy định pháp luật có liên quan trình cấp có thẩm quyền sửa đổi hoặc thay thế để phù hợp thực tế và định hướng phát triển hệ thống thu phí không dừng trong tương lai.