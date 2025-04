Kiến tạo kỷ nguyên mới cho camera an ninh với công nghệ 5G và Edge AI

Hôm nay, Sự kiện công nghệ camera an ninh với chủ đề: "Kiến tạo kỷ nguyên mới cho hệ thống camera an ninh với công nghệ 5G và Edge AI" đã diễn ra tại Hà Nội.

Sự kiện do Công ty Cổ phần MK Vision và Công ty Cổ phần Công nghệ Pavana (Pavana) - hai thành viên của Tập đoàn MK (MK Group) – phối hợp tổ chức, nhằm cập nhật những xu hướng mới trong hệ sinh thái công nghệ camera an ninh, với sự tham gia của các chuyên gia uy tín đến từ các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới và trong nước, như: Tập đoàn Ambarella, Tập đoàn Qualcomm, Tổng Công ty Viễn thông Mobifone,… cùng các đại diện doanh nghiệp ứng dụng của lĩnh vực đầy tiềm năng này.

Giải quyết những "điểm đau" của thị trường camera an ninh

Thị trường camera an ninh tại Việt Nam đang tăng trưởng mạnh mẽ với tốc độ khoảng 13–14% mỗi năm, phản ánh nhu cầu giám sát an ninh ngày càng cao từ cả người dân lẫn doanh nghiệp.Mặc dù nhiều tiềm năng như vậy, nhưng thị trường camera an ninh tại Việt Nam đang đối mặt với nhiều điểm đau nghiêm trọng, ảnh hưởng đến cả người tiêu dùng lẫn doanh nghiệp. Chẳng hạn như câu chuyện về giá thành đầu tư ban đầu cao và các chi phí ẩn (như phí lưu trữ, bảo trì và nâng cấp phần mềm…); triển khai lắp đặt và bảo trì bảo dưỡng thiết bị; hay những khó khăn trong việc tích hợp các hệ thống không đồng bộ… khiến tỷ lệ cảnh báo giả cao, độ tin cậy thấp, làm giảm hiệu quả đầu tư.

Cùng đó, các hệ thống camera an ninh hiện đại yêu cầu kết nối mạng ổn định và băng thông cao, điều này có thể là thách thức ở các khu vực có hạ tầng mạng yếu kém. ​

Đặc biệt, vấn đề về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu là mối quan ngại lớn với các tổ chức/ doanh nghiệp lớn cũng như người dùng cá nhân.

Trong bối cảnh đó, bài toán đặt ra cho các nhà cung cấp trong lĩnh vực này là phải tối ưu hóa sản phẩm, đảm bảo quyền riêng tư, nâng cao khả năng tích hợp và cung cấp dịch vụ khách hàng xuất sắc.​

Tại Hội thảo, các chuyên gia đã tập trung thảo luận về tiềm năng ứng dụng của công nghệ 5G, AI tại biên (Edge AI), giải thuật nén video trong lĩnh vực camera an ninh… mang đến những tính năng vượt trội, giảm thời gian, chi phí triển khai và vận hành cho các hệ thống camera an ninh, giám sát.

Theo đó, các chuyên gia cho rằng, nếu được kết hợp một cách chặt chẽ, các thành tố này sẽ tái định hình toàn bộ thị trường camera an ninh tại Việt Nam trong 5-10 năm tới.

Kiến tạo "kỷ nguyên mới" cho camera an ninh tại Việt Nam

Trước đây, việc triển khai hệ thống Camera giám sát theo công nghệ cũ với các đường truyền hữu tuyến, hệ thống máy chủ đồ sộ để lưu trữ và xử lý dữ liệu tại trung tâm làm cho thời gian và chi phí triển khai rất lớn, vận hành gặp nhiều khó khăn và tốn kém.

Hiện nay, sự hội tụ của các công nghệ mới (5G, Edge AI, giải thuật nén video…) hứa hẹn mang đến một kỷ nguyên mới cho camera an ninh tại Việt Nam. Trong đó, 5G và Edge AI là "cặp bài trùng" giúp nhận diện tức thì các sự kiện, giảm thiểu băng thông đường truyền, giảm thiểu dung lượng lưu trữ, tránh các lỗi bất ngờ do mất kết nối hữu tuyến, tạo ra một hệ thống giám sát tin cậy và hiệu quả.

Trong khuôn khổ Hội thảo, MK Vision và Pavana đã chia sẻ về việc tăng cường hợp tác quốc tế, mở rộng mạng lưới đối tác với các tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới như Qualcomm, Ambarella (Mỹ)… Đây là những đơn vị có năng lực mạnh về R&D, thiết kế và sản xuất nhiều dòng Camera khác nhau ứng dụng trong nhiều lĩnh vực từ giám sát ninh công cộng, giám sát giao thông, quản lý vào ra. Qua đó, góp phần hoàn thiện hệ sinh thái các sản phẩm phục vụ giám sát hình ảnh, cảnh báo bảo mật trong môi trường dân sự cũng như an ninh quốc phòng tại Việt Nam.

Điều này phù hợp với yêu cầu của Nghị quyết 57-NQ/TW về việc bảo đảm an ninh mạng, an ninh dữ liệu và an toàn thông tin của tổ chức và cá nhân trong quá trình phát triển khoa học, công nghệ và chuyển đổi số quốc gia.​ Đồng thời, có thể tham gia vào công tác giám sát tại các khu vực trọng yếu và các sự kiện lớn, nơi yêu cầu giám sát liên tục và phản ứng kịp thời.​

Cùng đó, việc phát triển các giải pháp camera an ninh "Make in Vietnam" như của Pavana và MK Vision không chỉ đáp ứng nhu cầu trong nước mà còn góp phần xây dựng nền công nghiệp quốc phòng công nghệ cao, phù hợp với mục tiêu của Nghị quyết 57-NQ/TW về việc phát triển nhanh và bền vững, từng bước tự chủ về công nghệ, nhất là công nghệ chiến lược.​

Việc phát triển và triển khai các hệ thống camera an ninh tiên tiến không chỉ phục vụ nhu cầu trong nước mà còn mở ra cơ hội hợp tác quốc tế, nâng cao vị thế của Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ và an ninh quốc phòng. Điều này phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 57-NQ/TW về việc phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia như một đột phá quan trọng hàng đầu.​

Trong khuôn khổ sự kiện này, MK Vision và công ty thành viên Pavana chính thức ký kết thỏa thuận hợp tác với Ambarella – tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực xử lý hình ảnh và trí tuệ nhân tạo. Với thỏa thuận này, MK Vision và Pavana trở thành đối tác phát triển thiết kế sản phẩm (ODM) đầu tiên của Ambarella tại khu vực Đông Nam Á, tập trung vào việc phát triển các dòng camera an ninh và giao thông ứng dụng chip xử lý của Ambarella.

Ông Lê Tuấn Khôi - Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần MK Vision có chia sẻ: "Camera AI không còn là xu hướng, đó là một phần thiết yếu của hạ tầng an ninh trong xã hội hiện đại. Việc lựa chọn sản phẩm phù hợp, đặc biệt là từ các doanh nghiệp công nghệ trong nước như MK Vision, là quyết định chiến lược cho mọi tổ chức, thành phố và quốc gia muốn bảo vệ chủ quyền dữ liệu và xây dựng nền tảng chính phủ số bền vững."

Về MK Vision:

Công ty cổ phần MK Vision được thành lập vào tháng 7 năm 2020 và là thành viên của MK Group. Với việc ứng dụng công nghệ AI vào trong các sản phẩm camera của mình, MK Vision đã khẳng định khả năng làm chủ công nghệ của một công ty trong nước với mục tiêu đưa ra thị trường những giải pháp camera thông minh chất lượng cao phục vụ nhu cầu giám sát và quản lý đặc thù của Việt Nam.

Với sự hỗ trợ của trí tuệ nhân tạo, hệ thống Camera AI của MK Vision còn có thể tự động phân tích, xử lý hình ảnh một cách nhanh chóng và chính xác, giảm thiểu đáng kể sự can thiệp của con người. Nhờ đó, các lực lượng chức năng có thể giám sát, quản lý hiệu quả hơn, từ đó nâng cao hiệu quả công tác, giảm thiểu thời gian và chi phí.

Việc tích hợp hệ thống Camera AI của MK Vision vào cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư không chỉ đảm bảo tính chính xác, đầy đủ của thông tin mà còn tạo ra một nguồn dữ liệu có giá trị phục vụ cho nhiều mục đích khác nhau. Hệ thống camera được thiết kế theo tiêu chuẩn quốc gia, đảm bảo tính tương thích và khả năng mở rộng, giúp tiết kiệm chi phí đầu tư và vận hành.

Về Pavana:

Công ty cổ phần Công nghệ Pavana là công ty tiên phong tại Việt Nam hoạt động theo mô hình ODM (Original Design Manufacturing) chuyên thiết kế và sản xuất camera an ninh và giám sát. Được thành lập với sự đầu tư từ ba cổ đông chiến lược: CNCTech, MK Group và Sky Light, Pavana sở hữu năng lực phát triển toàn diện từ thiết kế kiểu dáng, chế tạo phần cứng, đến phần mềm nhúng và ứng dụng.

Với nhà máy đặt tại Khu công nghiệp Bình Xuyên, Vĩnh Phúc, Pavana có công suất sản xuất lên đến 6 triệu camera mỗi năm . Công ty cung cấp đa dạng sản phẩm như camera PTZ, camera hạ tầng, camera chuyên dụng và các giải pháp lưu trữ đám mây, đáp ứng nhu cầu từ hộ gia đình đến doanh nghiệp và hạ tầng công cộng.​ Đặc biệt, Pavana là một trong những doanh nghiệp tiên phong trên thế giới tích hợp công nghệ bảo mật IoT FDO (FIDO Device Onboard) của VinCSS vào sản phẩm, nâng cao mức độ an toàn và bảo mật cho hệ thống camera an ninh .

Với định hướng "Make in Vietnam", Pavana không chỉ phục vụ thị trường trong nước mà còn xuất khẩu sản phẩm sang các thị trường quốc tế như Mỹ, Nhật Bản và châu Âu, góp phần nâng cao vị thế của ngành công nghiệp công nghệ cao Việt Nam trên trường quốc tế .

