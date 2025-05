Vietnam Post Logistics khẳng định năng lực trong giải pháp logistics toàn diện

Ngành logistics Việt Nam: Linh hoạt thích ứng giữa vùng xoáy biến động toàn cầu

Thị trường logistics toàn cầu đang đối mặt với những biến động chưa từng có, khi căng thẳng địa chính trị, xu hướng tăng lãi suất và chiến tranh thương mại tiếp tục làm gián đoạn chuỗi cung ứng. Báo cáo của The Economist cho biết, 88% doanh nghiệp toàn cầu đang tái cấu trúc chuỗi cung ứng để tăng khả năng thích ứng và giảm phụ thuộc vào một thị trường duy nhất.

Tại Việt Nam, ngành logistics đang phát triển nhanh chóng với quy mô thị trường ước tính đạt 52,06 tỷ USD vào năm 2025, tốc độ tăng trưởng kép hàng năm (CAGR) khoảng 6,67% đến năm 2030 (Theo Mordor Intelligence), đóng vai trò then chốt trong kết nối thương mại nội địa và quốc tế.

Tuy nhiên, đi kèm với đà phát triển là những thách thức không nhỏ. Theo VLA, chi phí logistics vẫn chiếm khoảng 16,8% GDP năm 2023, cao hơn mức trung bình của các nước phát triển là 10 - 11%, làm giảm năng lực cạnh tranh của hàng hóa xuất khẩu. Bên cạnh đó, hệ thống hạ tầng kết nối giữa các trung tâm sản xuất với cảng biển, sân bay chưa đồng bộ, dẫn đến chậm trễ trong vận chuyển và gia tăng chi phí lưu kho, giao nhận.

Không chỉ chịu tác động từ bên trong, doanh nghiệp logistics Việt còn đối mặt với áp lực từ bên ngoài như thuế quan, chiến tranh thương mại giữa các cường quốc, và xu hướng siết chặt các tiêu chuẩn nhập khẩu tại các thị trường lớn như EU, Mỹ, Nhật Bản. Những rào cản này đòi hỏi các doanh nghiệp không chỉ nâng cao năng lực vận hành mà còn phải chuyển đổi nhanh chóng, tích hợp công nghệ số để tối ưu hóa quy trình và tăng tính kết nối trong chuỗi cung ứng toàn cầu.

Vietnam Post Logistics vượt sóng toàn cầu, tăng tốc với mô hình tích hợp toàn diện

Đối diện thách thức, đón đầu xu thế, Vietnam Post Logistics – đơn vị thành viên của Tổng công ty Bưu điện Việt Nam – đã và đang đầu tư mạnh mẽ vào xây dựng mô hình logistics toàn diện, tích hợp từ kho vận, vận tải nội địa – quốc tế, thông quan hải quan, thương mại điện tử xuyên biên giới đến thiết kế chuỗi cung ứng riêng theo từng ngành hàng. Tất cả được vận hành trên nền tảng công nghệ số hiện đại, tạo sự khác biệt rõ rệt với phần lớn doanh nghiệp logistics truyền thống.

Cụ thể, doanh nghiệp cung cấp giải pháp kho vận với hệ thống kho bãi hiện đại, quy mô lớn; giải pháp logistics quốc tế linh hoạt với đầy đủ các phương thức vận tải như đường biển, đường hàng không, đường bộ và đường sắt; giải pháp thương mại điện tử xuyên biên giới giúp doanh nghiệp Việt dễ dàng tiếp cận thị trường toàn cầu, giải pháp logistics nội địa với mạng lưới và phương tiện vận chuyển rộng khắp toàn quốc. Ngoài ra, Vietnam Post Logistics còn cung cấp dịch vụ xuất - nhập khẩu trọn gói, bao gồm cả tài chính chuỗi cung ứng và ủy thác thương mại quốc tế. Doanh nghiệp cũng phát triển các giải pháp đặc thù như thiết kế quy trình vận chuyển tối ưu, cung cấp bảo hiểm hàng hóa, và dịch vụ thủ tục hải quan, đáp ứng nhu cầu đa dạng và đặc thù của từng ngành hàng, từng thị trường.

Doanh nghiệp hiện khai thác hơn 500.000 m² diện tích kho, trong đó hai kho ngoại quan tại Hà Nam và Vĩnh Phúc được đầu tư hạ tầng công nghệ, quy trình đảm bảo an ninh an toàn hiện đại bậc nhất và hệ thống quản lý kho thông minh. Hệ thống này cho phép quy trình khép kín từ lưu kho, xử lý hải quan chỉ trong 16 giờ, đến giao hàng cuối cùng một cách tối ưu, minh bạch và an toàn. Mỗi năm, tổng giá trị hàng hóa lưu chuyển qua hệ thống kho ngoại quan của Vietnam Post Logistics lên tới 4 tỷ USD, thể hiện quy mô vận hành mạnh mẽ và ổn định.

Vietnam Post Logistics cung cấp hệ sinh thái logistics toàn diện, tối ưu cho cả khách hàng B2B đến B2C trong nước và quốc tế. Ảnh: Vietnam Post Logistics

Đáng chú ý, nền tảng E-global do Vietnam Post Logistics phát triển cho phép kết nối trực tiếp với các sàn thương mại điện tử quốc tế như Amazon, Etsy, Ebay, giúp doanh nghiệp Việt rút ngắn thời gian xử lý đơn hàng và tăng tốc độ thâm nhập thị trường toàn cầu. Đây là một trong số ít nền tảng tại Việt Nam tích hợp toàn bộ quy trình xuất khẩu, vận hành và logistics trong cùng một hệ thống.

Theo báo cáo tài chính, doanh thu của Vietnam Post Logistics đã đã có bước nhảy vọt ấn tượng từ 422 tỷ đồng (2022) lên hơn 1.400 tỷ đồng (2024) – tương đương mức tăng trưởng 233%. Doanh nghiệp đặt mục tiêu đạt 6.500 tỷ doanh thu vào năm 2027, phản ánh tiềm lực phát triển của công ty với mô hình hệ sinh thái toàn diện và bền vững.

Vietnam Post Logistics mở rộng hạ tầng, tăng năng lực cạnh tranh quốc tế

Nhằm bắt kịp xu hướng dịch chuyển chuỗi cung ứng, Vietnam Post Logistics dự kiến đưa vào vận hành 7 trung tâm logistics mới trong năm 2025 tại các vùng kinh tế trọng điểm như Vĩnh Phúc, Hưng Yên, Hà Nam, Hải Phòng, Nghệ An, Đà Nẵng và Bình Dương, tạo mạng lưới kết nối xuyên suốt từ Bắc tới Nam. Các trung tâm này sẽ là mắt xích chiến lược, hỗ trợ doanh nghiệp rút ngắn thời gian giao nhận và giảm đáng kể chi phí logistics.

Vietnam Post Logistics không chỉ cung cấp dịch vụ đơn lẻ, mà còn đồng hành cùng doanh nghiệp trong vai trò đối tác chiến lược, tư vấn và thiết kế chuỗi cung ứng theo hướng tối ưu – từ mô hình F2C (Factory to oversea consumer) đến vận chuyển hàng hóa nguy hiểm, quá khổ, vận tải đa phương thức, và giải pháp logistics tiết kiệm cho thương mại điện tử.

Với nền tảng công nghệ hiện đại và hệ sinh thái logistics toàn diện, Vietnam Post Logistics dần khẳng định vai trò trung tâm trong kết nối chuỗi cung ứng Việt Nam ra thế giới. Ảnh: Vietnam Post Logistics

Với nền tảng công nghệ mạnh, hệ sinh thái dịch vụ toàn diện và chiến lược mở rộng mạng lưới bài bản, Vietnam Post Logistics đang dần khẳng định vai trò trung tâm trong chuỗi cung ứng của doanh nghiệp Việt. Không chỉ là nhà cung cấp dịch vụ, đây còn là cầu nối quan trọng đưa hàng hóa Việt chinh phục thị trường quốc tế, hướng tới mục tiêu trở thành trung tâm logistics tích hợp hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Tìm hiểu thêm về giải pháp logistics toàn diện của Vietnam Post Logistics tại: https://vietnampostlogistics.com/