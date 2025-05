Kiến trúc sư trưởng mạng Blockchain Việt Nam và con trai tỷ phú Hồ Hùng Anh chính thức ra mắt công ty về blockchain "Make in Vietnam"

Trước đó, ngày 15/1, tại Diễn đàn quốc gia Phát triển doanh nghiệp công nghệ số Việt Nam lần thứ VI, CTCP One Mount Group đã nhận nhiệm vụ xây dựng mạng blockchain Layer 1 "Make in Vietnam".

Tại sự kiện, One Mount Group cam kết đầu tư 200 - 500 triệu USD để làm chủ công nghệ chuỗi khối nền tảng và triển khai mạng blockchain Layer 1 "Make in Vietnam" với tiêu chí tốc độ cao, khả năng mở rộng vượt trội, bảo mật tối ưu cùng cơ chế đồng thuận. Để hiện thực hóa mục tiêu này, ngày 31/3, One Mount Group thành lập công ty con là Công ty cổ phần 1Matrix có vốn điều lệ 200 tỷ đồng và nắm giữ 60% vốn cổ phần.

One Mount Group từng là công ty con của Vingroup nhưng hiện phần lớn cổ phần do gia đình tỷ phú Hồ Hùng Anh nắm giữ. Báo cáo quản trị 2024 của Techcombank cho thấy bà Nguyễn Thị Thanh Thủy - vợ ông Hồ Hùng Anh - hiện là chủ tịch của One Mount còn con trai Hồ Anh Minh là cổ đông sở hữu trên 10% vốn.

Trước khi thành lập 1Matrix, One Mount Group đang có 3 sản phẩm chính: Vinshop - thuộc công ty One Mount Distribution; OneU - thuộc công ty One Mount Consumer; OneHousing - thuộc công ty One Mount Real Estate.

Không chỉ là cổ đông chính của One Mount Group, cá nhân ông Hồ Anh Minh cũng trực tiếp góp 10% vốn của 1Matrix.