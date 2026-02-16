Kiêng kỵ gì, mang theo gì khi xông đất đầu năm?

Năm Bính Ngọ 2026 tuổi nào xông đất tốt?

Trong đời sống văn hóa truyền thống của người Việt, xông nhà hay còn gọi là xông đất đầu năm là nghi thức có ý nghĩa đặc biệt dịp Tết Nguyên đán. Ngay sau thời khắc giao thừa, thời điểm chuyển giao giữa năm cũ và năm mới, gười đầu tiên bước chân vào nhà mang theo nhiều kỳ vọng về năm mới thuận lợi, bình an và sung túc. Trải qua nhiều thế hệ, tục xông đất đã trở thành một nét đẹp văn hóa, phản ánh mong muốn hướng tới những điều tốt lành, tích cực cho gia đình trong năm mới.

Theo quan niệm dân gian, người đầu tiên đến thăm nhà sau giao thừa được gọi là người xông đất. Người Việt tin rằng những gì diễn ra trong ngày đầu tiên của năm Âm lịch có thể tác động đến tâm lý, tinh thần và kỳ vọng của gia chủ trong suốt cả năm do quan niệm “đầu xuôi đuôi lọt”, nghĩa là khởi đầu thuận lợi sẽ tạo động lực cho những chặng đường phía sau.

Chính vì vậy, việc lựa chọn người xông đất cũng như những điều người đó mang theo khi đến nhà được nhiều gia đình đặc biệt quan tâm.

Xông đất đầu năm không chỉ là tục lệ truyền thống mà còn phản ánh mong muốn về một năm mới suôn sẻ. (Ảnh minh họa: Shutterstock)

Mang theo gì khi xông đất đầu năm?

Không chỉ đơn thuần là một cuộc thăm hỏi đầu năm, việc mang theo quà tặng, lời chúc hay thái độ tích cực khi xông đất được xem là cách thể hiện mong muốn về một năm mới suôn sẻ, may mắn và đủ đầy cho gia chủ. Trong suy nghĩ truyền thống, từng chi tiết nhỏ như món quà, màu sắc trang phục hay lời chúc đều mang tính biểu trưng, góp phần tạo nên không khí phấn khởi cho ngày đầu năm.

Những vật phẩm thường được lựa chọn khi đi xông đất không mang giá trị vật chất lớn mà thiên về ý nghĩa tinh thần. Phổ biến nhất là bao lì xì đỏ với một khoản tiền nhỏ mang tính tượng trưng cho tài lộc, sự sinh sôi và khởi đầu thuận lợi. Ngoài ra, bánh mứt Tết, trà hoặc rượu cũng là những món quà quen thuộc, thể hiện sự quan tâm và gắn kết giữa người đến chúc Tết và gia chủ.

Bên cạnh quà tặng, lời chúc đầu năm được xem là “món quà” quan trọng nhất. Những câu chúc sức khỏe, an khang, hạnh phúc, làm ăn thuận lợi không chỉ mang ý nghĩa tinh thần mà còn góp phần tạo tâm thế tích cực cho gia đình trong những ngày đầu năm mới. Một lời chúc chân thành, đúng mực thường được xem là điều không thể thiếu khi xông đất.

Theo tập quán, trang phục của người xông đất cũng được nhiều gia đình quan tâm. Những gam màu tươi sáng như đỏ, vàng hoặc xanh lá thường được lựa chọn vì gắn liền với hình ảnh may mắn, tươi mới và thịnh vượng. Ngược lại, các màu như đen hoặc trắng thường ít được sử dụng trong dịp này do gắn với không khí trang nghiêm hoặc buồn, không phù hợp với tinh thần vui tươi của ngày Tết.

Thái độ của người xông đất được xem là yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp đến không khí đầu năm. Một tinh thần cởi mở, vui vẻ, nụ cười thân thiện cùng cuộc trò chuyện nhẹ nhàng sẽ giúp gia chủ cảm thấy thoải mái, lạc quan hơn trong thời khắc đầu năm. Đây cũng là cách lan tỏa năng lượng tích cực, góp phần tạo nên một khởi đầu dễ chịu cho cả hai bên.

Người đi xông đất thường mang theo lì xì đỏ. (Ảnh: vivujourneys)

Ngoài ra, nhiều gia đình còn chú trọng đến thời điểm xông đất. Thông thường, người xông đất sẽ đến nhà sau giao thừa hoặc vào sáng sớm mồng Một. Việc thống nhất trước thời gian giúp tránh những tình huống không mong muốn, đồng thời tạo sự chủ động cho cả gia chủ và người được mời.

Người xông đất có thể là thành viên trong gia đình hoặc người thân quen như hàng xóm, bạn bè, đồng nghiệp hay họ hàng. Theo quan niệm truyền thống, người được chọn thường là người có cuộc sống ổn định, công việc thuận lợi, tính cách hòa nhã và được cho là “hợp tuổi” với gia chủ cũng như năm mới. Những tiêu chí này phản ánh mong muốn về sự hài hòa và khởi đầu tích cực trong năm.

Những điều kiêng kỵ khi xông đất

Người Việt cũng lưu ý đến một số điều kiêng kỵ khi chọn người xông đất, nhằm tránh tạo cảm giác không thoải mái trong những ngày đầu năm.

Một trong những điều được nhiều gia đình cân nhắc là tránh mời người có tuổi xung khắc với gia chủ theo quan niệm ngũ hành. Việc lựa chọn người có tuổi phù hợp được cho là giúp tạo sự yên tâm về mặt tinh thần, nhất là trong bối cảnh năm mới bắt đầu.

Ngoài yếu tố tuổi tác, mối quan hệ giữa gia chủ và người xông đất cũng rất quan trọng. Những người từng có mâu thuẫn, xích mích hoặc bất hòa với gia đình thường không được lựa chọn, bởi việc gặp gỡ đầu năm cần sự vui vẻ, thoải mái và thiện chí từ cả hai phía.

Tính cách cũng là yếu tố được đặt lên hàng đầu. Những người hay gây tranh cãi, nóng nảy hoặc có lối sống thiếu chuẩn mực thường không phù hợp với không khí sum họp đầu năm. Ngược lại, những người vui vẻ, hòa đồng, có cuộc sống ổn định thường được ưu tiên vì mang lại cảm giác tích cực cho gia chủ.

Một lưu ý khác là không nên mời phụ nữ đang mang thai đi xông đất. Quan niệm truyền thống cho rằng điều này không phù hợp, trong khi ở góc nhìn hiện đại, việc hạn chế mời phụ nữ mang thai là để đảm bảo sức khỏe và tránh những tình huống phát sinh nếu người được mời không thể thực hiện đúng kế hoạch.

Ngoài ra, người đang có tang hoặc gia đình vừa trải qua chuyện buồn cũng thường được khuyên không nên xông đất. Điều này xuất phát từ mong muốn giữ cho không khí ngày Tết được trọn vẹn, vui tươi, đồng thời tránh gây tâm lý nặng nề cho cả gia chủ và người đến thăm.

Ngày nay, dù nhịp sống hiện đại có nhiều thay đổi, tục xông nhà đầu năm vẫn được nhiều gia đình gìn giữ như một cách lưu giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Thay vì đặt nặng yếu tố may rủi, nhiều người nhìn nhận xông đất như một nghi thức mang ý nghĩa tinh thần, đề cao sự gắn kết, lời chúc tốt đẹp và tâm thế lạc quan vào năm mới.

Việc xông đất đầu năm không chỉ là một phong tục mà còn là dịp để con người trao cho nhau những điều tích cực, mở đầu năm mới bằng sự tử tế, vui vẻ và hy vọng. Giữ gìn và thực hành phong tục này một cách phù hợp, văn minh chính là cách để nét đẹp truyền thống tiếp tục đồng hành cùng đời sống hiện đại.