KienlongBank kỷ niệm 30 năm bằng chiến dịch "Megasale" toàn diện

Đây không chỉ là một chương trình khuyến mại, mà là một lời tri ân sâu sắc KienlongBank gửi đến khách hàng của mình.

Với tổng ngân sách quà tặng gần 8 tỷ đồng, chiến dịch mang đến một "cơn mưa" quà tặng và ưu đãi trải rộng trên toàn bộ sản phẩm dịch vụ ngân hàng, với giải đặc biệt là cơ hội quay số trúng thưởng 03 xe ô tô điện VF3 cùng hàng trăm phần quà giá trị khác, khẳng định quy mô và đẳng cấp của sự kiện tri ân đặc biệt này.

Cơ hội lái ô tô VF3 về nhà chỉ từ một giao dịch

Tạo nên sức nóng và được mong chờ nhất trong toàn bộ chiến dịch Mega Sale 30 năm là chương trình quay số trúng thưởng với cơ cấu giải thưởng hấp dẫn: 03 Giải Đặc biệt: Mỗi giải 01 xe ô tô VF3; 10 Giải Nhất: Mỗi giải 01 xe máy điện Honda ICon E; 30 Giải Nhì: Mỗi giải 01 máy lọc nước nóng lạnh RO Kangaroo; 60 Giải Ba: Mỗi giải 01 Xe đạp thể thao và 300 Giải May Mắn: Mỗi giải 01 Nồi cơm điện cao cấp Toshiba

Việc lựa chọn các sản phẩm "xanh" làm giải thưởng không chỉ bắt kịp xu hướng tiêu dùng bền vững mà còn thể hiện cam kết của KienlongBank với các tiêu chuẩn ESG ngân hàng đã công bố đầu năm 2025.

Cơ chế tích luỹ mã số dự thưởng (MSDT) được thiết kế thông minh để biến mọi giao dịch thành cơ hội may mắn: từ gửi tiết kiệm tại quầy, hay online; Chi tiêu thẻ tín dụng, Mua bán ngoại tệ tại quầy hay sử dụng dịch vụ Myshop… đảm bảo "dân chủ hoá" cơ hội trúng thưởng. Bạn là khách hàng lâu năm hay người mới sử dụng dịch vụ, đều có khả năng tích luỹ MSDT cuối chương trình cho mình.

Đáng chú ý, khách hàng gửi tiền online sẽ nhận được MSDT với công thức ưu đãi gấp đôi so với gửi tại quầy, một "cú hích" có chủ đích với định hướng ưu tiên nhóm khách hàng dịch chuyển sang kênh số.

Trong khi chờ đợi oto VF3, quà tặng chắc chắn vẫn về tay

Sức hút của chương trình không chỉ nằm trong quay số trúng thưởng cuối kỳ, KienlongBank còn đảm bảo rằng mọi khách hàng khi đến giao dịch đều sẽ nhận được niềm vui và lợi ích thiết thực, đúng với tinh thần "30 năm đến KienlongBank ai cũng có quà".

Quà tặng tại quầy: Dành cho cho khách hàng tham gia gửi tiết kiệm, mua bán ngoại tệ với các quà tặng gồm: bộ nồi chảo Elmich, bộ ấm chén Minh Long, bộ bát sứ…

Quà tặng online: Dành cho khách hàng gửi tiết kiệm online hoặc mở và sử dụng tài khoản KienlongBank nhận ngay E-voucher trị giá lên đến 400.000 đồng.

Quà tặng "Combo": Dành cho khách hàng sử dụng kết hợp nhiều sản phẩm (vay vốn, trái phiếu, MyShop…: mũ bảo hiểm, áo mưa…

Chiến dịch Mega Sale 30 năm là một lời tri ân sâu sắc, một cam kết đồng hành của KienlongBank cùng sự thịnh vượng của hàng triệu khách hàng và cộng đồng, khẳng định vị thế của một ngân hàng không chỉ an toàn mà còn sẵn lòng sẻ chia và thấu hiểu.

Tìm hiểu thêm về thông tin chương trình tại đây.