KienlongBank ra mắt K-Rewards: Dấu ấn 30 năm gắn kết và tri ân khách hàng

Sự kiện này đánh dấu bước phát triển quan trọng trong hành trình chuyển đổi số và khẳng định triết lý "lấy khách hàng làm trung tâm" mà KienlongBank kiên định theo đuổi suốt ba thập kỷ qua.

K-Rewards – Tri ân khách hàng bằng trải nghiệm số

K-Rewards là hệ thống tích điểm – đổi quà – thăng hạng khách hàng được vận hành hoàn toàn trên nền tảng số. Với mỗi giao dịch tài chính hàng ngày như thanh toán hóa đơn, chi tiêu thẻ tín dụng hay đơn giản chỉ là vào App KienlongBank Plus mỗi ngày là khách hàng đều có thể tích lũy điểm thưởng để đổi lấy voucher, quà tặng hoặc các đặc quyền cao cấp.

Theo đại diện KienlongBank, chương trình ra đời không chỉ nhằm gia tăng tiện ích, mà còn là lời tri ân gửi đến hàng triệu khách hàng đã tin tưởng đồng hành cùng ngân hàng suốt 30 năm qua. "Chúng tôi mong muốn mỗi giao dịch của khách hàng đều mang lại cảm xúc tích cực, mỗi lần mở ứng dụng không chỉ để thực hiện giao dịch tài chính, mà còn là cơ hội nhận lại giá trị, niềm vui và sự ghi nhận từ KienlongBank," đại diện Ngân hàng chia sẻ.

Một trong những điểm nổi bật của K-Rewards là hệ sinh thái quà tặng phong phú, được phát triển trên nền tảng công nghệ của Buzzebees và Gotit. Khách hàng có thể quy đổi điểm thưởng lấy ưu đãi từ hơn 300 thương hiệu và 20.000 cửa hàng trên toàn quốc, gồm những tên tuổi quen thuộc như: Thế Giới Di Động, FPT, PNJ, Highlands Coffee, Golden Gate, CGV… cùng hàng loạt đối tác trong các lĩnh vực thời trang, ẩm thực, du lịch và giải trí.

Hệ sinh thái này được thiết kế để chạm đến nhiều "chân dung" khách hàng khác nhau – từ người trẻ yêu thích công nghệ, các gia đình hiện đại đến nhóm khách hàng thành đạt mong muốn những đặc quyền riêng biệt. Chính sự cá nhân hóa này giúp K-Rewards không chỉ là chương trình đổi quà, mà trở thành một trải nghiệm sống động và mang tính cảm xúc, khi mỗi phần thưởng đều phản ánh phong cách, sở thích và hành trình của người dùng.

K-Rewards vận hành dựa trên cơ chế phân hạng thông minh (K-Core, K-Coins, K-Ranks), khuyến khích khách hàng gia tăng mức độ tương tác với ngân hàng. Khi đạt đến nhóm VIP (High-Tier), khách hàng sẽ nhận được các quyền lợi đặc biệt như dịch vụ phòng chờ sân bay, đưa đón VIP, ưu đãi sức khỏe và chăm sóc cá nhân hóa.

Đây là cách KienlongBank thể hiện sự thấu hiểu và trân trọng, hướng đến xây dựng mối quan hệ dài hạn thay vì chỉ dừng ở tương tác giao dịch. Mỗi điểm thưởng, mỗi cấp hạng chính là sự ghi nhận hành trình đồng hành của khách hàng cùng KienlongBank – hành trình mà ở đó, trải nghiệm cảm xúc đóng vai trò trung tâm.

Loyalty Banking – Chiến lược mềm của thời đại số

KienlongBank khác biệt khi xây dựng K-Rewards – lấy trải nghiệm liền mạch và cảm xúc gắn kết làm trọng tâm.

K-Rewards không chỉ dừng lại ở việc "tặng quà", mà còn giúp ngân hàng thu thập dữ liệu hành vi người dùng, từ đó cá nhân hóa ưu đãi và nâng cao chất lượng chăm sóc khách hàng. Đây cũng là bước đệm cho chiến lược phát triển "Loyalty Banking" – mô hình mà trong đó, mọi tương tác giữa khách hàng và ngân hàng đều mang lại giá trị hai chiều.

Các chuyên gia đánh giá việc KienlongBank ra mắt K-Rewards vào dịp kỷ niệm 30 năm có ý nghĩa chiến lược: vừa là dấu ấn tri ân, vừa là minh chứng cho định hướng phát triển bền vững, chuyển dịch mạnh mẽ sang ngân hàng số.

Bên cạnh đó, sự kiện này còn là bước tiến cụ thể trong hành trình chuyển đổi số toàn diện của KienlongBank. Hệ thống Loyalty này được kỳ vọng sẽ giúp ngân hàng mở rộng tệp khách hàng, nâng cao tỷ lệ sử dụng dịch vụ số, gia tăng doanh thu bán chéo, đồng thời củng cố niềm tin và tình cảm của khách hàng hiện hữu. Ba mươi năm qua, KienlongBank đã và đang không ngừng đổi mới để trở thành một ngân hàng hiện đại và thân thiện với người dùng. Trong đó, K-Rewards chính là minh chứng cho tinh thần tri ân, sáng tạo và luôn hướng đến khách hàng.