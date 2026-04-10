Kiểu uống cà phê và trà xanh có thể gây hỏng thận, tăng huyết áp: Nếu đang làm, phải dừng ngay

Cà phê đen không đường và trà xanh không đường thường được nhiều người xem là lựa chọn vừa “lành mạnh”, vừa giúp bù nước cho cơ thể. Tuy nhiên, theo cảnh báo của chuyên gia dinh dưỡng, nếu dùng hai loại đồ uống này thay nước lọc trong thời gian dài, thói quen tưởng vô hại ấy có thể âm thầm làm tăng gánh nặng cho thận, khiến huyết áp tăng, đồng thời làm tăng nguy cơ sỏi thận.

4 nguy cơ với thận và huyết áp khi uống cà phê, trà xanh thay nước lọc

Chuyên gia dinh dưỡng Tăng Kiến Minh (Đài Loan, Trung Quốc) cho biết nhiều người cho rằng cà phê đen không đường và trà xanh không đường không chứa calo, lại có nhiều thành phần có lợi cho sức khỏe, là chất lỏng nên có thể uống thay được cho nước lọc. Tuy nhiên, vị chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh nếu kéo dài thói quen này, cơ thể có thể đối mặt với hàng loạt nguy cơ bất lợi cho sức khỏe thận và huyết áp.

Việc uống cà phê đen hoặc trà xanh thay nước lọc trong thời gian dài có thể gây hại cho thận và huyết áp (Ảnh minh họa).

1. Thiếu nước

Nước trong cà phê và trà có thể giúp giải khát, nhưng caffeine trong hai loại đồ uống này lại có tác dụng lợi tiểu. Nếu uống quá nhiều trà và cà phê trong ngày, nhất là uống đặc, người dùng có thể đi tiểu liên tục, khiến cơ thể không giữ lại đủ lượng nước cần thiết.

Thiếu nước đều có ảnh hưởng tiêu cực tới hoạt động của thận và huyết áp.

2. Tăng gánh nặng cho thận

Chuyên gia Tăng Kiến Minh ví thận như một bộ lọc của cơ thể, có nhiệm vụ đào thải chất cặn bã. Khi tổng lượng nước đưa vào không đủ, nước tiểu sẽ bị cô đặc, buộc thận phải hoạt động vất vả hơn.

3. Ảnh hưởng tới huyết áp

Theo chuyên gia Tăng Kiến Minh, thận và huyết áp có mối liên hệ rất chặt chẽ. Khi huyết áp kiểm soát không tốt, chức năng thận sẽ dần bị tổn thương. Nạp quá nhiều caffeine đôi khi có thể khiến huyết áp tăng. Với những người vốn đã có tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh thận mạn hoặc dễ bị hồi hộp, tim đập nhanh, việc uống cà phê đen thay uống nước lọc chẳng khác nào tiếp tục tạo áp lực lên một quả thận vốn đã mệt mỏi.

4. Tăng nguy cơ hình thành sỏi thận

Chuyên gia Tăng Kiến Minh cho biết trà không phải là thức uống hoàn toàn phải tránh, vấn đề nằm ở việc người uống có thuộc nhóm dễ bị sỏi thận hay không. Với người từng có tiền sử sỏi thận, việc bù đủ nước đặc biệt quan trọng. Dù uống trà không đồng nghĩa chắc chắn sẽ gây sỏi, nhưng trà có hàm lượng oxalat khá cao. Nếu một người vốn uống ít nước, hay nhịn tiểu, đổ nhiều mồ hôi và từng có tiền sử sỏi canxi oxalat mà vẫn ngày nào cũng uống trà đặc thay nước, nguy cơ sỏi thận sẽ tăng lên đáng kể.

Nước lọc vẫn phải là nguồn bù nước chính

Từ những cảnh báo trên, chuyên gia dinh dưỡng nhấn mạnh rằng cà phê đen không đường và trà xanh không đường không phải là đồ uống xấu, nhưng không nên được dùng như nguồn bù nước chính hằng ngày. Nước lọc vẫn phải là lựa chọn chủ lực để duy trì cân bằng dịch cho cơ thể.

Đặc biệt, những người có tăng huyết áp, bệnh thận, dễ hồi hộp hoặc có cơ địa sỏi thận càng cần thận trọng với thói quen dùng cà phê hay trà xanh thay nước. Một kiểu uống tưởng như lành mạnh nhưng nếu duy trì sai cách trong thời gian dài có thể khiến thận bị tổn thương âm thầm và làm nguy cơ huyết áp tăng cao hơn.