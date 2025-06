'Kim cương đen' của Việt Nam được Nhật Bản săn lùng với giá cực rẻ: xuất khẩu tăng hơn 2.000%, là nguyên liệu quan trọng không thể thay thế

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu than trong tháng 5 của Việt Nam đạt 28 nghìn tấn, tương đương 6,4 triệu USD.

Tính từ đầu năm, nước ta đã xuất khẩu hơn 272 nghìn tấn than, trị giá hơn 53,5 triệu USD, tăng 136% về lượng và tăng 68% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Giá xuất khẩu giảm hơn 28%, đạt 196 USD/tấn.

Trong 5 tháng, Nhật Bản là thị trường xuất khẩu than lớn nhất của Việt Nam với hơn 65 nghìn tấn, trị giá hơn 13,3 triệu USD, tăng 110% về lượng và tăng 70% về trị giá so với cùng kỳ năm trước. Tính riêng tháng 5, nền kinh tế thứ 3 thế giới đã tăng nhập hơn 2.300% về lượng và 2.100% về kim ngạch than các loại từ Việt Nam. Giá xuất khẩu bình quân 5 tháng đầu năm giảm gần 20% so với cùng kỳ.

Nhật Bản là quốc gia nhập khẩu than lớn thứ ba thế giới. Việt Nam là một trong những nhà cung cấp than lớn cho Nhật Bản, đặc biệt là các loại than chất lượng cao. Quan hệ thương mại than giữa hai nước đã có từ lâu, và Nhật Bản đánh giá cao chất lượng than của Việt Nam, đặc biệt là than anthracite, được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như xi măng, điện lực và các ngành công nghiệp khác.

Đầu tháng 4, Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam (TKV) đã có dịp làm việc cùng Tập đoàn Sumitomo và Nippon Steel trên lĩnh vực thương mại than. Trên cơ sở được sự đồng ý và cho phép của Chính phủ Việt Nam, Tập đoàn sẽ tiếp tục xuất khẩu các loại than chất lượng cao cho đối tác Nhật Bản.

Đứng thứ 2 là thị trường Philippines với 64,6 nghìn tấn than, trị giá 11,3 triệu USD, tăng mạnh 185% về lượng và tăng 120% về kim ngạch so với cùng kỳ.

Indonesia là thị trường xuất khẩu lớn thứ 3 của nước ta, đạt gần 44 nghìn tấn than, tương đương 7,7 triệu USD, trong khi cùng kỳ năm trước không ghi nhận xuất khẩu sang quốc gia này.

Việt Nam là một trong 5 nền kinh tế có mức tiêu thụ than đá cao nhất ở Đông Nam Á. Tổng cục Thống kê cho hay, trữ lượng than đá tại Việt Nam có khoảng 50 tỷ tấn. Quảng Ninh là mỏ than quan trọng bậc nhất tại Việt Nam. Các mỏ than tại đây bắt đầu được đưa vào khai thác từ năm 1839. Trữ lượng lên tới 8,7 tỉ tấn cùng vị trí sát biển thuận tiện cho việc vận chuyển than đến thị trường quốc tế đã giúp cho Quảng Ninh trở thành khu vực khai thác than hàng đầu cả nước.

Trên thị trường thế giới, giá than nhiệt chuẩn Newcastle đã tăng lên 105 USD/tấn vào đầu tháng 6/2025, phục hồi từ mức 94 USD/tấn ghi nhận vào cuối tháng 4/2025 - mức thấp nhất kể từ năm 2021. Nguyên nhân chính được cho là lo ngại về việc Trung Quốc giảm tiêu thụ điện do tác động từ cuộc chiến thương mại do Tổng thống Mỹ Donald Trump khởi xướng.

Ngân hàng Thế giới (WB) trong một bài đăng blog ngày 2/6 dự báo giá than nhiệt trung bình năm sẽ giảm từ 136 USD/tấn năm 2024 xuống còn 100 USD/tấn trong năm nay, và tiếp tục giảm thêm 5% vào năm 2026. Tuy nhiên, WB dự đoán xu hướng giảm này sẽ đảo chiều vào năm 2027.

Giám đốc Ghee Peh tại Capital Luck Investment cho biết bên lề Hội nghị & Triển lãm Khoáng sản quan trọng Indonesia tại Jakarta rằng giá than có thể dễ dàng tăng lên 120 USD/tấn trong vòng ba năm tới, do chính sách năng lượng của Mỹ dưới thời chính quyền Tổng thống Donald Trump. Ông đề cập đến việc chính quyền ông Donald Trump ủng hộ nhiên liệu hóa thạch và không ưu tiên phát triển năng lượng tái tạo.