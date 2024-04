Kim Ji Won sở hữu khối tài sản khủng cỡ nào sau thành công của Queen of Tears?

Với vai tổng tài trong Queen of Tears, Kim Ji Won đang là nữ diễn viên hot bậc nhất màn ảnh Hàn Quốc hiện tại. Ngoài đời, diễn viên cũng có mức thu nhập tương đối ấn tượng sau nhiều năm phấn đấu trong ngành giải trí. Mặc dù rất khó để đưa ra một con số chính xác, ngôi sao 31 tuổi được cho rằng nằm trong nhóm những nữ diễn viên thành công nhất màn ảnh xứ kim chi. Cô chủ yếu kiếm tiền từ việc đóng án phim và các hợp đồng quảng cáo với các thương hiệu xa xỉ.

Sự nghiệp của Kim Ji Won thăng hạng sau vai nữ tổng tài trong Queen of Tears.

Cụ thể, theo Kdramastars, ngôi sao 31 tuổi hiện sở hữu khối tài sản ròng khoảng 5 triệu USD (khoảng 126 tỷ đồng). Trong đó, nguồn tin cũng ước tính vai chính trong Queen of Tears giúp cô kiếm thêm khoảng 2 triệu USD. Không những vậy, thành công của bộ phim cũng giúp cô có thêm nhiều hợp đồng quảng cáo giá trị khác.

Sự nghiệp thăng hạng sau từng bộ phim

Kim Ji Won sở hữu một danh sách các dự án phim ấn tượng, là minh chứng cho tài năng diễn xuất đa dạng của nữ diễn viên. Nhiều dự án cô tham gia được các nhà phê bình khen ngợi và để lại dấu ấn rõ nét trong lòng khán giả. Từ một thực tập sinh K-pop, nữ chính Queen of Tears đã vượt qua một chặng đường dài để trở thành ngôi sao truyền hình đắt giá như hiện nay.

Sự nghiệp diễn xuất của Kim Ji Won bắt đầu khi cô xuất hiện trong video âm nhạc Gossip Boy của ca sĩ Younha vào năm 2008. Sau đó, nữ diễn viên nhận một vai phụ trong bộ phim truyền hình Mrs. Saigon. Năm 2010, cô gây chú ý khi đóng cùng BigBang MV Lollipop 2. Đây cũng là giai đoạn Kim Ji Won quyết định bỏ dở sự nghiệp làm idol để tập trung theo đuổi giấc mơ diễn xuất.

Trước khi bén duyên diễn xuất, Kim Ji Won từng phấn đấu để trở thành idol K-pop.

Năm 2013, Kim Ji Won tham gia bộ phim ăn khách The Heirs, đóng cặp cùng Lee Min Ho. Bộ phim lập tức trở thành hiện tượng, thu hút hơn 1 tỷ lượt xem và biến cô thành một ngôi sao mới nổi của mảng truyền hình. Người đẹp cũng thắng hạng mục New Star tại Lễ trao giải SBS Drama lần thứ 21 nhờ vai diễn trong phim.

Cái tên Kim Ji Won tiếp tục trở nên gần gũi với khán giả hơn sau vai diễn Yoon Myung Joo trong bom tấn Hậu Duệ Mặt Trời (2016). Sau dự án, cô được yêu thích nhờ sở hữu nét đẹp vừa sang chảnh, kiêu kỳ, nhưng vẫn có nét trẻ trung tươi sáng. Đồng thời, Kim Ji Won được nhận xét có khả năng cân đủ các vai từ tiểu thư nhà tài phiệt cho đến những cô gái bình thường, dân dã.

Ở giai đoạn này, mức cát-xê của Kim Ji Won dao động từ khoảng 17.000 USD cho đến 84.000 USD cho mỗi tập phim. Những năm gần đây, cô tiếp tục gây ấn tượng với các vai diễn trong Arthdal Chronicles (2019), Lovestruck in the City (2020) hay My Liberation Notes (2022).

Trở thành người đại diện cho hàng loạt thương hiệu lớn