King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh cất nóc ngôi trường mới tại The Global City

Công trình nay bước vào giai đoạn thi công nội thất và hoàn thiện tiếp theo, dự kiến hoàn tất trong quý II năm 2027, trước khi trường chính thức đón học sinh vào tháng 8 năm 2027.

Dự án có sự tham gia của các đối tác giàu kinh nghiệm quốc tế, giúp chất lượng được đảm bảo xuyên suốt từ thiết kế đến thi công, hướng đến tiêu chuẩn cao về an toàn, công năng và môi trường học tập. Broadway Malyan, công ty kiến trúc hàng đầu từ Vương quốc Anh, đảm nhận vai trò thiết kế và tư vấn chính, phối hợp cùng NQH ở vai trò tư vấn kiến trúc; Artelia, tập đoàn quốc tế về kỹ thuật, là đơn vị tư vấn quản lý dự án.

Tọa lạc trên khu đất rộng khoảng 1,8 hecta, King’s TP.HCM được xây dựng theo tiêu chuẩn chất lượng và cơ sở vật chất của King’s College School, Wimbledon (King’s Wimbledon), tạo nên môi trường học tập tiếp nối truyền thống giáo dục gần 200 năm. Lấy cảm hứng từ ngôi trường tại Anh, thiết kế kết hợp những mảng tường gạch đỏ, hệ cửa sổ đón ánh sáng tự nhiên, đường nét mái đặc trưng và các khoảng sân trong. Đặc biệt, Great Hall, tòa nhà trung tâm mang tính biểu tượng của trường ở Wimbledon, cũng được tái hiện sống động tại King’s TP.HCM.

Khuôn viên trường được thiết kế thành năm khu chính: khu học tập ngoài trời, Tòa Mầm non, Tòa Tiểu học và Trung học, Tòa Trung tâm (Great Hall) và Tòa Wimbledon (The Wimbledon Hub). Mỗi không gian đều được thiết kế phù hợp với nhu cầu giảng dạy và sự phát triển của học sinh ở từng độ tuổi. Với tổng diện tích sử dụng 37.000 m², trường có thể phục vụ việc học tập và sinh hoạt của khoảng 1.500 học sinh khi đi vào hoạt động đầy đủ.

Cũng như tại King’s Wimbledon, không gian ngoài trời được chú trọng trong thiết kế của trường tại TP.HCM. Các em nhỏ có sân chơi đa giác quan và sân chơi khám phá, trong khi học sinh lớn có sân bóng đá và sân bóng rổ đa năng. Sân trung tâm, vườn sinh thái và khu ăn trưa ngoài trời mang đến những khoảng xanh thoáng đãng để các em đọc sách, gặp gỡ bạn bè và nghỉ ngơi giữa các giờ học.

Tòa nhà 3 tầng dành cho khối Mầm non, cùng tòa nhà 5 tầng dành cho khối Tiểu học và Trung học, nằm liền kề trong cùng một khuôn viên, tạo nên sự thuận tiện cho phụ huynh đưa đón và cho các gia đình có anh chị em cùng học. Tòa Mầm non được thiết kế phù hợp với những học sinh nhỏ tuổi, kết nối lớp học với khu vui chơi, khám phá ngoài trời và hồ tập bơi trong nhà, giúp trẻ tự tin làm quen với môi trường học đường. Tòa Tiểu học và Trung học chú trọng học chuyên sâu, tự học và làm việc nhóm. Tòa nhà có phòng thí nghiệm khoa học, phòng thí nghiệm thiết kế và kỹ thuật, thư viện rộng với nguồn sách đa ngôn ngữ, các khu tự học yên tĩnh, cùng không gian học tập chung rộng 6 mét ngay bên ngoài lớp học, nơi học sinh cùng giao lưu và trao đổi, thảo luận ý tưởng.

Nằm ở trung tâm trường, Toà Great Hall và The Wimbledon Hub tập trung những cơ sở vật chất đặc trưng nhất, được xây dựng theo chuẩn quốc tế, vừa là nơi kết nối cộng đồng, vừa mở ra nhiều cơ hội cho học tập, thể thao và nghệ thuật. Lấy cảm hứng từ tòa nhà cùng tên tại King’s Wimbledon, Great Hall sẽ là không gian đón tiếp phụ huynh và các thành viên của trường, với quán cà phê và các góc gặp gỡ, giao lưu. The Wimbledon Hub có nhà hát 500 chỗ ngồi với hệ thống âm thanh, ánh sáng hiện đại và màn hình LED trung tâm cỡ lớn; không gian triển lãm trưng bày tác phẩm và dự án sáng tạo của học sinh; hồ bơi trong nhà dài 25 mét đạt tiêu chuẩn thi đấu, có khán đài; nhà thi đấu đa năng phục vụ tập luyện và thi đấu thể thao; phòng golf mô phỏng; phòng âm nhạc và phòng thu âm; cùng khu sinh hoạt riêng cho học sinh cấp 3.

Bên cạnh cơ sở vật chất, King’s TP.HCM còn kế thừa truyền thống giáo dục gần 200 năm của King’s Wimbledon, ngôi trường vừa được vinh danh là Trường tư thục của năm 2026 (Independent School of the Year 2026) và nhận giải thưởng Hợp tác Giáo dục Xuất sắc (Outstanding Educational Partnerships Award). Năm 2026 đánh dấu năm thứ năm liên tiếp hơn một nửa số điểm A Level của học sinh trường đạt A*. King’s TP.HCM sẽ tiếp nối truyền thống học thuật xuất sắc ấy, đồng thời nuôi dưỡng sự phát triển toàn diện của học sinh theo triết lý Trí tuệ, Tinh thần và Nhân cách.

Tiến sĩ Anne Cotton, Hiệu trưởng King’s College School, Wimbledon kiêm Hiệu trưởng Danh dự của King’s TP.HCM, vừa có chuyến công tác và đến thăm công trường trước cột mốc cất nóc. Bà chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi tôi được tận mắt thấy ngôi trường đang dần hình thành. Các chi tiết của ngôi trường mới được lấy cảm hứng từ King’s Wimbledon, biểu tượng cho nền giáo dục xuất sắc mà chúng tôi cùng các đối tác mong muốn xây dựng. Khi hoàn thành, những tòa nhà này sẽ là nơi làm việc của một cộng đồng gồm những con người đặc biệt, cùng tâm huyết với một nền giáo dục King’s đích thực."

Ông Kieran McLaughlin, Hiệu trưởng Sáng lập King’s College Wimbledon TP. Hồ Chí Minh, cho biết cột mốc này đã biến tầm nhìn thành một công trình mà các gia đình sáng lập của trường giờ đây có thể tận mắt nhìn thấy và đặt chân đến. "Thật vui khi được chứng kiến những tiến triển của công trình trong những tháng qua. Nhìn các tòa nhà dần hoàn thiện, chúng tôi vô cùng háo hức được chào đón học sinh vào tháng 8 năm sau."

Đại diện Broadway Malyan, ông Ben Sommer, Giám đốc Thiết kế, chia sẻ: "Chúng tôi lấy cảm hứng từ những tòa nhà gạch đỏ và khoảng sân trong đặc trưng của King’s Wimbledon, đưa sự ấm áp, tỷ lệ hài hòa và tinh thần cộng đồng của kiến trúc truyền thống ấy vào một ngôi trường hiện đại. Đồng thời, chúng tôi muốn tạo nên những không gian linh hoạt, dễ điều chỉnh để đáp ứng các phương pháp dạy và học không ngừng đổi mới. Nhờ vậy, ngôi trường vừa mang đậm bản sắc King’s, vừa đáp ứng nhu cầu của học sinh tại TP.HCM."

Ngôi trường King’s TP.HCM nằm trong The Global City, khu đô thị mới rộng 117,4 hecta ở phía đông TP.HCM, do Masterise Homes phát triển theo quy hoạch tổng thể của Foster + Partners. Từ trường, phụ huynh chỉ mất khoảng 5 đến 10 phút để đến Thảo Điền, 10 phút đến Thủ Thiêm và 15 phút vào trung tâm thành phố. Đường Liên Phường kết nối trực tiếp với Thảo Điền và An Phú, nơi nhiều gia đình quốc tế đã sinh sống từ lâu. Tháng 8 năm 2027, khi trường khai giảng, cũng là thời điểm cư dân bắt đầu chuyển về The Global City. King’s TP.HCM sẽ cùng phát triển với những cư dân đầu tiên, góp phần hình thành một cộng đồng quốc tế mới, được quy hoạch bài bản ở phía đông thành phố.

Trong thời gian công trình tiếp tục hoàn thiện, phụ huynh có thể tham quan School Gallery tại số 179 Võ Nguyên Giáp, phường An Khánh, TP.HCM hoặc tìm hiểu thông tin tại link.