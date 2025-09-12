Kinh Đô truyền cảm hứng giữ gìn giá trị văn hoá Trung thu truyền thống

Không chỉ dừng lại ở việc giữ gìn và tôn vinh những giá trị truyền thống, Kinh Đô còn tiên phong đổi mới để nâng tầm nghệ thuật biếu tặng, đồng thời mở rộng sứ mệnh thành trách nhiệm cộng đồng. Đó là trách nhiệm gìn giữ văn hóa, lan tỏa tinh thần gắn kết, và thúc đẩy phát triển bền vững, để mỗi mùa Trung thu không chỉ ý nghĩa trong hiện tại mà còn tiếp tục lan tỏa cho các thế hệ mai sau.

Tiên phong gìn giữ giá trị văn hóa truyền thống

Tiếp nối hành trình giữ gìn giá trị văn hóa truyền thống và thắp sáng những câu chuyện đêm trăng, mùa Trung Thu 2025, Mondelez Kinh Đô tự hào tiếp tục đồng hành cùng Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam (VECCA), thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức Lễ hội Trung Thu 2025. Sự kiện sẽ diễn ra từ ngày 2 - 5/10/2025 tại Trung tâm Triển lãm Văn hóa Nghệ thuật Việt Nam, số 2 Hoa Lư, Phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội, mang đến một không gian lễ hội truyền thống của dân tộc với nhiều hoạt động trải nghiệm phong phú.

Trong khuôn khổ lễ hội, Mondelez Kinh Đô sẽ mang đến những hoạt động trải nghiệm Tết Trung Thu thú vị, cùng không gian check-in dân gian rực rỡ sắc màu để các em thiếu nhi thỏa sức vui chơi và lưu giữ khoảnh khắc đáng nhớ. Đây là năm thứ hai trong khuôn khổ hợp tác giữa Mondelez Kinh Đô và VECCA, hướng tới bảo tồn, phát huy và kết hợp hài hòa nét đẹp truyền thống với hơi thở đương đại của các lễ hội truyền thống của dân tộc.

Ông Sameer Yadav, Giám Đốc Tiếp Thị Mondelez Kinh Đô Việt Nam, chia sẻ: "Trung thu 2025 không chỉ là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa truyền thống, mà còn là thời khắc để mỗi chúng ta chiêm nghiệm và lan tỏa những giá trị gắn kết. Mondelez Kinh Đô không ngừng sáng tạo để những chiếc bánh Trung thu hôm nay không chỉ đáp ứng khẩu vị và thẩm mỹ hiện đại, mà còn trở thành cầu nối đưa những câu chuyện và ký ức đẹp tiếp tục được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Chúng tôi tự hào khi tiếp tục đồng hành cùng VECCA trong hành trình bảo tồn và phát huy nét đẹp lễ hội, để Trung thu không chỉ sống mãi trong ký ức hôm nay, mà còn tiếp tục truyền cảm hứng cho các thế hệ mai sau."

Trách nhiệm cộng đồng – Lan tỏa giá trị bền vững

Song song với việc gìn giữ các giá trị văn hóa truyền thống, Mondelez Kinh Đô luôn coi trách nhiệm cộng đồng là nền tảng quan trọng để đồng hành cùng người tiêu dùng và xã hội. Trong suốt hơn 2 thập kỷ qua, Công ty không ngừng kế thừa, duy trì nét đẹp văn hóa dân tộc để kết nối với người tiêu dùng thông qua các sản phẩm và các chiến dịch trong các mùa lễ hội như Tết Trung Thu và Tết cổ truyền để phát huy những giá trị văn hóa giàu bản sắc, góp phần bảo tồn và lan tỏa nét đẹp dân tộc đến thế hệ trẻ.

Đặc biệt, sáng kiến "Trọn một ngày sum vầy" cũng được Mondelez Kinh Đô tiên phong khởi xướng nhằm mang đến cho cán bộ nhân viên cũng như khuyến khích cộng đồng có một ngày nghỉ trọn vẹn bên gia đình để Trung Thu thực sự trở thành ngày đoàn viên ý nghĩa.

Mondelez Kinh Đô tiên phong khởi xướng sáng kiến "Trọn một ngày sum vầy"

Hơn nữa, với tinh thần tiên phong về trách nhiệm môi trường, Mondelez Kinh Đô đã và đang triển khai nhiều giải pháp phát triển bao bì bền vững, giảm thiểu nhựa, ưu tiên chất liệu thân thiện với môi trường và tăng cường khả năng tái chế. Đặc biệt, toàn bộ bao bì cuộn và khay bánh Trung Thu của Kinh Đô hiện đã được chuyển đổi hoàn toàn sang chất liệu thân thiện với môi trường. Mondelez Kinh Đô mong muốn mỗi mùa Trung Thu không chỉ trọn vẹn trong hương vị đoàn viên, mà còn là hành trình gắn kết cộng đồng và lan tỏa những giá trị bền vững.

Trung thu gắn kết qua món quà trao tay

Tặng bánh Trung Thu với người Việt chính là trao đi một phần ký ức, một phần gắn kết, để gợi nhắc về những đêm trăng đoàn viên ấm áp. Báo cáo Xu hướng ăn nhẹ của người tiêu dùng Việt Nam State of Snacking Vietnam 2024 cho thấy 91% người tiêu dùng cảm thấy các món ăn nhẹ giúp họ gợi nhớ tuổi thơ, và 85% cho biết họ thích chia sẻ những món ăn yêu thích như một cách bày tỏ yêu thương.

Mỗi chiếc bánh Trung Thu Kinh Đô không chỉ là một món quà lễ hội, mà còn là sự gửi gắm tình cảm, niềm trân trọng và lời chúc sum vầy

Thấu hiểu nhu cầu đó, Kinh Đô luôn chú trọng nâng tầm nghệ thuật biếu tặng. Bộ sưu tập Trung Thu 2025 được thiết kế đa dạng, từ hộp quà cao cấp sang trọng tri ân đối tác, giải pháp quà tặng doanh nghiệp cá nhân hóa từ bao bì đến lời chúc, đến những thiết kế trẻ trung hiện đại dành cho thế hệ mới, hay hộp bánh rực rỡ sắc màu mang đến niềm vui cho thiếu nhi. Từng chi tiết trong thiết kế đều được chăm chút để mỗi hộp bánh không chỉ đẹp mắt mà còn trở thành biểu tượng gắn kết tình thân và tình thâm giao.