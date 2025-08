Kinh doanh xe máy điện học sinh vào mùa

Bà L.T.A.N, chủ hệ thống cửa hàng xe máy SYM tại TP HCM, cho biết gần đây, sức tiêu thụ xe máy xăng 50 phân khối rất chậm. "Những năm trước, chỉ trong 3 tháng hè, doanh số xe máy xăng 50 phân khối gần như đủ "nuôi sống" toàn hệ thống. Năm nay, từ sau khi có thông tin sẽ thực hiện lộ trình hạn chế xe máy xăng, các cửa hàng bắt đầu rơi vào tình trạng ế ẩm" - bà N. phản ánh.

Ế ẩm xe xăng

Ông N.M.T, chủ hệ thống 7 cửa hàng xe máy tại TP HCM, vừa trả mặt bằng một điểm bán do sức mua giảm mạnh trong khi chi phí quá cao. Nhiều khả năng, ông sẽ phải đóng cửa thêm một số điểm bán khác nếu tình hình kinh doanh không khả quan hơn.

Theo khảo sát của phóng viên tại một khu vực chuyên kinh doanh xe máy ở TP HCM vào ngày cuối tuần, hầu như không thấy bóng dáng khách hàng tìm đến để chọn xe loại dưới 50 phân khối cho con đi học. Các cửa hàng cho biết ngay từ tháng 6 đã nhập số lượng lớn xe máy xăng dành cho học sinh để đón trước nhu cầu thường tăng cao trong dịp hè, thời điểm nhiều phụ huynh chuẩn bị mua xe cho con khi mùa tựu trường sắp đến. Với những diễn biến mới trên thị trường, không ít cửa hàng phải "ôm" hàng tồn kho lớn.

Trong khi đó, nhằm đáp ứng xu hướng người tiêu dùng chuyển sang lựa chọn xe điện, hàng loạt hãng xe đã kịp thời cung cấp nhiều mẫu xe máy điện vận tốc dưới 50 km/giờ, với mẫu mã đa dạng, mức giá cạnh tranh.

Hãng xe Việt VinFast mới đây chào bán 2 phiên bản xe máy điện thông minh mới Evo Grand và Evo Grand Lite, hỗ trợ 2 pin 2,4 KW có thể tháo rời, thuận tiện khi sử dụng và nâng tổng quãng đường di chuyển sau mỗi lần sạc đầy lên tới 262 km. Trong đó, bản Evo Grand Lite - giá chỉ từ 18 triệu đồng - có tốc độ giới hạn điện tử ở mức 48 km/giờ, phù hợp cho học sinh hoặc người chưa có giấy phép lái xe. VinFast đã nhận đặt cọc 2 phiên bản xe này từ ngày 24-7, dự kiến giao xe trong tháng 9 tới.

Trước đó, đầu năm 2025, hãng xe Việt cũng mở bán mẫu VinFast Motio - dòng xe máy điện dành cho lứa tuổi học sinh với mức giá hợp lý, chỉ 12 triệu đồng, tốc độ giới hạn 49 km/giờ. Bên cạnh đó, các mẫu VinFast Ludo và Impes cũng là lựa chọn hợp lý dành cho học sinh - vận tốc tối đa lần lượt 35 km/giờ và 49 km/giờ.

Thị trường còn có sự góp mặt của hãng Yadea (Trung Quốc) với mẫu Xmen Neo - vận tốc tối đa 50 km/giờ, giá dao động 14,9 - 16,9 triệu đồng. Mẫu X-Bull của hãng này có giá chỉ 14,5 triệu đồng/chiếc, vận tốc tối đa 35 km/giờ trong khi mẫu ULike có vận tốc tối đa khoảng 42 km/giờ, giá 19 triệu đồng. Thương hiệu Dibao có tới hơn chục mẫu xe điện với mức giá từ 14 - 27 triệu đồng.

Hãng Pega của Việt Nam có mẫu Aura giá 19 triệu đồng, còn Tập đoàn Sơn Hà đưa ra các mẫu xe điện dành cho học sinh như Evgo A, Evgo B với giá bán 12 - 17 triệu đồng. Thương hiệu DK Bike có khoảng 10 mẫu xe máy điện dành cho học sinh, giá 14 - 20 triệu đồng.

Sức mua xe máy điện dành cho học sinh mùa tựu trường năm nay đang tăng mạnh

Sức mua xe máy điện tăng vọt

Nhiều cửa hàng xe máy tại TP HCM cho biết khoảng một tháng qua, sức mua xe máy điện tăng rõ rệt, thậm chí một số mẫu xe không đủ hàng để bán, khách phải chờ vài ngày đến vài tuần mới được nhận xe.

Theo ông Nguyễn Đình Tùng, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại xe máy Hà Thành, công ty có 15 cửa hàng xe máy, trong đó có 8 cửa hàng xe máy điện. Những tuần gần đây, sức mua xe máy điện tăng mạnh, ngược lại, doanh số xe máy xăng giảm đáng kể đến 70% - 80% so với cùng kỳ năm ngoái. "Sức mua xe máy điện năm 2024 tăng 70% so với năm 2023, năm nay tiếp tục tăng mạnh 70% - 80% so với cùng kỳ. Mỗi ngày, công ty bán ra 40 - 50 chiếc xe máy điện dành cho học sinh" - ông Tùng thông tin.

Cũng theo ông Tùng, nguyên nhân khiến doanh số xe máy điện tăng nhanh là bởi thị trường xe xăng đã bão hòa, cộng thêm thông tin về lộ trình hạn chế xe máy xăng tại các thành phố lớn. Bên cạnh đó, thị trường hiện có nhiều thương hiệu xe điện với mẫu mã đẹp, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh - khác với trước đây, xe điện chủ yếu là hàng trôi nổi, dễ cháy nổ, hỏng hóc.

Ông Hoàng Mạnh Tân, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Sơn Hà, giới thiệu công ty hiện có 5 mẫu xe máy điện dành cho học sinh. Để kích cầu, công ty có chính sách hỗ trợ chi phí đăng ký xe, nhờ đó sức mua xe điện học sinh tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm ngoái. Do sức mua cao nên công ty đã điều chỉnh công suất sản xuất tăng lên để đáp ứng nhu cầu.

Cũng bởi thị trường xe máy điện ngày càng tốt lên, một số cửa hàng xe máy cũ tích cực thu mua xe điện, bao gồm cả xe trôi nổi, không có giấy tờ - với mức giá mua vào rất rẻ, chỉ 2 - 3 triệu đồng/chiếc. Những chiếc xe này được tân trang với chi phí khoảng vài trăm ngàn đồng, rồi rao bán với giá gấp đôi so với giá thu mua. Tuy nhiên, xe máy điện cũ được tiêu thụ khá chậm do người tiêu dùng e ngại vấn đề an toàn cháy nổ.

Cẩn trọng khi "độ" pin Theo tìm hiểu của phóng viên, không ít chủ xe điện "độ" pin với mục đích tăng quãng đường di chuyển, nâng công suất xe hoặc thay pin không chính hãng để tiết kiệm chi phí. Điều này tiềm ẩn nguy cơ rủi ro rất lớn. Anh Bùi Thanh Tuấn - chủ cửa hàng xe máy điện tại phường An Đông, TP HCM - gần đây nhận nhiều đơn hàng "độ" pin. Theo anh, có khá nhiều cách "độ" pin. Chẳng hạn, thay pin dung lượng lớn hơn để đi được quãng đường dài hơn; lắp thêm pin phụ song song với pin theo xe để tăng tổng dung lượng; chỉnh sửa BMS hoặc mạch điều khiển pin... Chi phí "độ" pin dao động 3-10 triệu đồng, tùy theo giải pháp. Kỹ sư điện Đỗ Minh Trí cảnh báo "độ" pin dẫn đến nhiều rủi ro nên chủ xe cần cân nhắc kỹ. Các rủi ro có thể gặp gồm mạch điều khiển và bộ sạc nếu không tương thích sẽ dẫn đến hư hỏng, cháy nổ; pin "độ" trôi nổi, không rõ nguồn gốc, tuổi thọ kém sẽ dễ bị phù hoặc cháy; pin tự chế, sai kỹ thuật dễ dẫn đến quá nhiệt, chập mạch...