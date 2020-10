Kinh doanh xổ số chững lại vì COVID-19, mình Vietlott tăng trưởng mạnh nhờ tung ra sản phẩm mới

Hoạt động kinh doanh xổ số tại khu vực phía Nam (thiên đường với loại hình kinh doanh này) chững lại trong 6 tháng đầu năm 2020, dữ liệu thu thập của chúng tôi tại các doanh nghiệp top đầu thể hiện.



Doanh thu của hầu hết doanh nghiệp giảm, mức phổ biến nằm trong khoảng từ 5% - 9%. Ở vị thế số một, CTCP Xổ số kiến thiết TP HCM đạt 3.478 tỷ đồng doanh thu, trong khi các công ty tỉnh thành khác đem về từ 1.700 – 1.800 tỷ đồng.

Mức giảm lợi nhận ròng là lớn hơn, trong đó Xổ số TP HCM gần -28% còn 434 tỷ đồng, Xổ số Bình Dương -22% còn 223 tỷ đồng, Xổ số Bến Tre -17% còn 229 tỷ đồng, Xổ số Tiền Giang -13% còn 249 tỷ đồng…

Chưa rõ chính xác vì sao xu hướng chững lại của các doanh nghiệp xổ số truyền thống trở nên đồng nhất nhưng có thể một phần nguyên nhân đến từ tác động của sự kiện bất thường - đại dịch COVID-19. Giai đoạn giãn cách xã hội trên toàn quốc kéo dài 3 tuần lễ đã tạm dừng các hoạt động kinh doanh không thiết yếu, trong đó có xổ số kiến thiết.

Đi ngược đám đông, CTCP Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) ghi nhận doanh thu tăng 58%, đạt 1.853 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế tăng 56%, đạt 100 tỷ đồng.

Nguyên nhân đến từ sự ra mắt của sản phẩm mới - xổ số tự chọn số quay số nhanh (Keno). Doanh thu của loại hình này đem về 724 tỷ đồng, tương đương 69% nếu so với xổ số tự chọn số theo ma trận đã có từ lâu.

Trong năm nay, mục tiêu của Vietlott là đạt doanh thu 4.038 tỷ đồng, doanh thu thuần 3.200 tỷ đồng và lãi trước thuế 152 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh xổ số đem về nguồn thu tương đối lớn về cho ngân sách. Lấy ví dụ như trường hợp của Xổ số TP HCM, trong nửa đầu năm đóng 510 tỷ đồng tiền thuế tiêu thu đặc biệt (TTĐB), thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN) 108 tỷ đồng.

Hay như Vietlott, thuế tính trên doanh thu 480 tỷ đồng (gồm thuế GTGT và thuế TTĐB), thuế TNDN 25 tỷ đồng.

Còn chưa kể, các công ty xổ số đều là doanh nghiệp 100% vốn nhà nước do Bộ Tài chính quản lý, do đó việc phân bổ lợi nhuận cũng do nhà nước quyết định.