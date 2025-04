Kinh hoàng tài xế vừa chạy quá tốc độ vừa ngủ gật trên đường cao tốc suốt 1 tiếng đồng hồ

Ngày 8/4, Cơ quan Cảnh sát Giao thông Quảng Đông, Trung Quốc đã công bố một đoạn video xử phạt hành vi vi phạm giao thông của một tài xế, khiến công chúng không khỏi kinh hoàng. Sự việc xảy ra khi cảnh sát giao thông thuộc Đội 3, Chi đội Cảnh sát Giao thông Cao tốc, Công an TP. Vân Phù, tỉnh Quảng Đông phát hiện một nam tài xế vừa bật chế độ tự lái vừa ngủ gật trên cao tốc, đồng thời vượt tốc trong suốt hơn một giờ, với quãng đường hơn 100 km.

Video do “Cảnh sát Giao thông Quảng Đông” công bố cho thấy rõ ràng: tài xế này nhắm chặt mắt, ngả người trên ghế khi lái xe. Khi bị cảnh sát chất vấn, tài xế thừa nhận do quá buồn ngủ nên đã bật chế độ lái thông minh. Cảnh sát cho biết, sau khi kích hoạt chế độ tự lái, tài xế cài đặt tốc độ cao, vượt quá giới hạn, duy trì liên tục hơn một giờ và chạy hơn 100 km. “Vượt tốc 20% nhưng dưới 50%, bị ghi 6 điểm trừ, phạt 200 tệ; hành vi lái xe khi quá mệt mỏi bị phạt thêm 200 tệ".

Cùng lúc đó, truyền thông đưa tin một phụ nữ họ Trần ở Giang Tô đăng video kể lại trải nghiệm đi xe ghép từ Nam Thông đến Tô Châu. Cô phát hiện tài xế thường xuyên buông tay khỏi vô-lăng trên cao tốc, có lúc cắt móng tay, hút thuốc. Khi xe đi qua cao tốc Thẩm Hải G15, cô Trần đang ngủ ở ghế phụ thì bị tiếng cắt móng tay đánh thức. Mở mắt ra, cô hoảng hốt thấy tài xế nhiều lần bỏ tay khỏi vô-lăng để cắt móng.

Trước đó, vụ tai nạn cháy nổ của xe Xiaomi SU7 trên cao tốc đã gióng lên “hồi chuông cảnh báo” cho việc chạy xe tự lái, sử dụng hệ thống lái phụ trợ, khơi dậy tranh luận xã hội. Trong kỳ nghỉ Thanh Minh vừa qua, nhiều người dùng mạng phản ánh thấy các biển cảnh báo “thận trọng với hệ thống lái phụ trở” hoặc “tắt hệ thống lái phụ trợ” trên cao tốc. Tuy nhiên, một số tài xế phớt lờ, hoặc nhắm mắt ngủ, hoặc làm những “việc vặt” gây mất tập trung, giao phó an toàn tính mạng cho hệ thống tự lái.

“Do mù quáng tin tưởng, giao xe cho hệ thống tự lái, tai nạn đã xảy ra trên cao tốc,” một cảnh sát giao thông nói với phóng viên. Tại trạm thu phí Lục Hợp Đông, Nam Kinh, một xe sedan không hề giảm tốc, đâm thẳng vào đảo an toàn của trạm thu phí, lật ngửa, tia lửa bắn tung tóe. Cảnh sát và nhân viên trạm nhanh chóng cứu hộ; may mắn tài xế không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng gãy hai xương sườn. Điều tra cho thấy tài xế uống rượu ở Trấn Giang trước đó, sau lên cao tốc và bật tính năng tự lái. Đến gần trạm Lục Hợp Đông, anh ta ngủ quên cho đến khi xe đâm mạnh vào đảo an toàn.

Theo thông tin, hầu hết hệ thống lái tự động thương mại hiện ở cấp L2. Theo “Tiêu chuẩn Phân cấp Tự động hóa Lái xe”, “L2” là lái phụ trợ kết hợp, tức xe tự động điều khiển tăng giảm tốc và đánh lái trong một số điều kiện, nhưng tài xế phải luôn chú ý và sẵn sàng tiếp quản.

“Mong các tài xế rút kinh nghiệm từ tai nạn, nhớ rằng mình là người chịu trách nhiệm chính, cần luôn theo dõi đường sá, không quá ỷ lại vào hệ thống lái phụ trợ thông minh,” cảnh sát nhắc nhở.