Người dùng Grab sắp được đặt đồ ăn chung với người lạ để hưởng phí ship rẻ

Mới đây, tại sự kiện công bố sản phẩm GrabX lần đầu tiên được tổ chức, Grab chính thức giới thiệu loạt cải tiến công nghệ mới được thiết kế “Dành cho mỗi người”.

Việc ra mắt loạt sản phẩm và tính năng mới trong sự kiện GrabX đánh dấu bước chuyển mình của Grab trong việc đáp ứng các nhu cầu hàng ngày của người dùng. Grab tập trung tìm hiểu sâu hơn về những gì quan trọng nhất mà người dùng trải qua mỗi ngày. Từ đó, bằng cách tận dụng quy mô sâu rộng và sức mạnh của hệ sinh thái Grab cũng như các công nghệ AI tiên tiến nhất hiện nay, Grab mang đến những phương thức mới để người dùng khám phá, trải nghiệm và kết nối với mọi người và thế giới xung quanh họ.

Các giải pháp mới được chia thành các danh mục cụ thể: dành cho gia đình, dành cho bản thân và dành cho trải nghiệm.

Các giải pháp dành cho gia đình bao gồm tính năng Tài khoản Gia Đình cho “teen” và tăng cường trải nghiệm với tính năng Tách đơn hàng lớn. Giải pháp dành cho bản thân người dùng bao gồm Bộ sưu tập GrabFood Một người ăn và tính năng Lựa chọn giao hàng Đặt chung ship rẻ. Grab cũng tung ra gói giải pháp dành cho trải nghiệm: bao gồm tính năng Đặt trước chuyến xe tại sân bay, Gói Du lịch quốc tế và Bản đồ voucher (với GrabMaps).

Grab cũng ra mắt chương trình Grab Early Access, mở ra cơ hội để người dùng khám phá những tính năng mới nhất của Grab. Với chương trình này, ai cũng có thể trở thành những người đầu tiên được trải nghiệm các tính năng mới của Grab, và có thể đóng góp ý kiến để giúp Grab hoàn thiện sản phẩm hơn.

Các tính năng đáng chú ý

Với nhóm giải pháp dành cho gia đình, tính năng Tài khoản Gia Đình cho “teen” là giải pháp di chuyển an toàn và đáng tin cậy dành cho người dùng trong độ tuổi từ 13 đến 17, được thiết kế kèm với các tính năng an toàn tăng cường để bảo vệ người dùng tuổi teen. Các tính năng như mã PIN xác thực, giám sát hành trình, và ưu tiên tài xế chất lượng cao giúp phụ huynh an tâm hơn khi có thể theo dõi chuyến xe của con mình từ đầu đến cuối. Trải nghiệm tính năng Tài khoản Gia Đình cho “teen” dự kiến sẽ được triển khai tại các thị trường từ tháng 5.

Grab cũng đang thực hiện hàng loạt cải tiến để đảm bảo các đơn hàng lớn được giao đến bạn một cách trọn vẹn. Khi đơn hàng được đặt, Grab sử dụng Mô hình Ngôn ngữ Lớn riêng biệt (Large Language Model - LLM) để xác định liệu đó có phải là đơn hàng lớn hay không, bằng cách ước tính trọng lượng và kích cỡ của các món ăn trong đơn hàng. Grab thực hiện điều này trên 175 triệu loại món ăn có trên nền tảng, cho hàng triệu giao dịch mỗi giờ.

Nếu thuật toán xác định rằng đơn hàng quá cồng kềnh hoặc quá nặng để một đối tác tài xế có thể giao hàng, hệ thống sẽ tách thành hai đơn hàng nhỏ và phân bổ cho hai đối tác tài xế khác nhau. Hệ thống cũng sẽ đảm bảo hai đơn hàng được giao đến sát giờ nhau nhất có thể.

Giải pháp này hiện đang được triển khai trên khắp Đông Nam Á và không ngừng được cải tiến để giúp bạn không phải lo lắng về việc món ăn của mình không đến kịp, nhất là trong những dịp quan trọng.

Nhóm giải pháp dành cho bản thân nổi bật với Một người ăn và Đặt chung ship rẻ - hai tính năng này nhắm đến việc tối ưu hóa chi phí và tiện lợi cho người dùng cá nhân, đặc biệt trong bối cảnh lối sống độc lập ngày càng phổ biến.

“Đặt chung ship rẻ” còn mang tính đột phá khi kết nối người dùng xa lạ, tận dụng kinh tế chia sẻ để giảm phí giao hàng – một ý tưởng rất phù hợp với thị trường nhạy cảm về giá như Đông Nam Á. Thuật toán AI của Grab sẽ tự động phát hiện khi có nhiều đơn hàng trong khu vực từ cùng một nhà hàng, và có thể quyết định đề xuất thêm Lựa chọn giao hàng Đặt chung ship rẻ cho người dùng.



Bộ sưu tập GrabFood Một người ăn hiện đã có mặt tại Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thái Lan và Việt Nam. Tính năng “Đặt chung ship rẻ” sẽ được thử nghiệm tại Singapore từ tháng 4 và dự kiến mở rộng thử nghiệm tại các thành phố khác vào tháng 6.

Nhóm giải pháp "dành cho trải nghiệm" của Grab bao gồm ba tính năng nổi bật.

Với tính năng đặt trước chuyến xe tại sân bay, người dùng có thể đặt GrabCar trước khi rời nhà, hệ thống theo dõi chuyến bay theo thời gian thực và điều chỉnh lịch trình tài xế để đón đúng giờ. Tính năng đang triển khai tại các sân bay như Bali, Jakarta, Yogyakarta, Surabaya (Indonesia), Kuala Lumpur 1 (Malaysia), Phuket (Thái Lan), Seletar (Singapore), và sẽ mở rộng trong tương lai.

Bản đồ voucher (GrabMaps) kết hợp bản đồ và ẩm thực, giúp người dùng dễ dàng khám phá ưu đãi, lọc theo loại món ăn, sở thích, đánh giá, giá cả, khoảng cách. Bản đồ voucher sẽ có mặt tại tất cả các thị trường vào tháng 5 tới. Tính năng Đặt bàn sẽ được triển khai tại Indonesia, Singapore và Thái Lan vào tháng 5, sau đó sẽ đến các thị trường khác.

Cuối cùng, Gói Du lịch quốc tế sẽ giải quyết nhu cầu di chuyển, ăn uống, khám phá tại Đông Nam Á với ưu đãi cho xe sân bay, giao đồ ăn, nhà hàng.Tính năng này đã triển khai tại tất cả thị trường, mang lại sự tiện lợi và tiết kiệm cho du khách.

Ông Anthony Tan, Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn Grab phát biểu tại sự kiện

“GrabX khẳng định cam kết của chúng tôi trong việc tận dụng những công nghệ mới nhất để xây dựng các giải pháp nhằm giải quyết những vấn đề thực tế mà mọi người đang gặp phải mỗi ngày. Các giải pháp này được phát triển theo triết lý mà chúng tôi gọi là ‘Công nghệ AI Vì Cộng Đồng’ – đặt AI ở vị trí trung tâm trong cách chúng tôi làm việc và xây dựng sản phẩm, nhưng không bao giờ quên cộng đồng và tất cả người dùng mà chúng tôi đang phục vụ,” ông Anthony Tan, Đồng sáng lập, Tổng Giám đốc Tập đoàn Grab chia sẻ.

“Trong bối cảnh người dân Đông Nam Á ngày càng chuyển sang sử dụng các giải pháp số để để phục vụ các nhu cầu hàng ngày, chúng tôi mong muốn Grab sẽ ngày càng gắn bó và liên hệ chặt chẽ hơn với cuộc sống thường nhật của họ. Loạt sản phẩm và giải pháp công nghệ mới của Grab được xây dựng để đáp ứng điều này, từ đó thúc đẩy tăng trưởng và giúp Grab kết nối bền chặt hơn với cộng đồng mà chúng tôi đang phục vụ.”