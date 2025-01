Kinh ngạc đêm Giao thừa 2025

Một năm trước, sân khấu âm nhạc countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, phải "thắt lưng buộc bụng" để sắp xếp dàn nghệ sĩ biểu diễn. Dàn nghệ sĩ của SpaceSpeakers, Phương Ly, Karik và Tóc Tiên là những gương mặt tâm điểm của chương trình. Song, với tính chất của đêm countdown được chờ đợi nhất, hội tụ nhiều khán giả nhất tại TP.HCM, chừng đó tên tuổi là quá ít so với chờ đợi về sự bùng nổ.

Đó là tình hình chung của thị trường show âm nhạc trong năm 2023. Cho đến cuối năm, nhiều nhãn hàng kiệt lực, không còn mặn mà đầu tư làm các chương trình countdown hoành tráng như mọi khi. Sau một năm, tình hình đã khác khi có một loạt nhãn hàng đổ tiền cho countdown show .

Tâm điểm Sơn Tùng

Đêm countdown tại phố đi bộ Nguyễn Huệ trở lại với một show hoành tráng, được hậu thuẫn từ một nhãn hàng. Sơn Tùng góp mặt trong vai trò "chốt show". Dàn nghệ sĩ tham gia còn có Hồ Ngọc Hà, Đen, Hoàng Thùy Linh và loạt gương mặt hot từ 2 game show "Anh trai".

Ở đầu cầu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục tại Hà Nội, dàn khách mời cho countdown show có Hieuthuhai , Minh Hằng, Phương Ly.

Hầu hết thành phố lớn trên cả nước đều có countdown show, do một nhãn hàng đứng ra lo liệu mọi thứ. Cơ hội chạy show cho giới ca sĩ/rapper/DJ đang tăng vượt trội so với một năm trước. Sơn Tùng và Hieuthuhai là 2 cái tên hot nhất hiện tại, có mức cát-xê gần như cao nhất, chia nhau đứng ở "headline" (vị trí tâm điểm) của 2 show tại 2 đầu cầu thu hút khán giả đông nhất.

Những tên tuổi lớn còn lại sẽ đứng ở "headline" của sân khấu ở địa điểm khác. Cũng tại TP.HCM, countdown show ở Công viên Bờ sông Sài Gòn quy tụ dàn nghệ sĩ đình đám với Mỹ Tâm, Binz. Countdown show ở Hải Phòng có SOOBIN . Countdown show tại Nha Trang có Tóc Tiên, Karik và Quang Hùng.

Những tháng cuối năm 2024, nhạc Việt sôi sục trở lại từ sức nóng của các game show, những sản phẩm âm nhạc chất lượng và loạt concert thu hút khán giả. Trong số đó, tâm điểm là những concert thành công liên tiếp của Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai, giúp thị trường show âm nhạc Việt Nam tạo ra hiệu ứng mạnh mẽ chưa từng có.

Thành công của chuỗi concert Anh trai say hi và Anh trai vượt ngàn chông gai kéo theo một loạt hiệu ứng, có lợi cho nhiều bên. Những nghệ sĩ tham gia concert của 2 game show giờ nổi tiếng hơn, được săn đón cho loạt chương trình cuối năm và dịp Tết Nguyên đán. Những đơn vị tổ chức show được thúc đẩy hiệu ứng, từ sự chờ đợi của khán giả với các thần tượng. Và với chính khán giả, tinh thần "đi show" lên cao hơn bao giờ hết.

Anh Hoàng Quang Lê, đạo diễn đứng sau nhiều sân khấu ngoài trời, chia sẻ với Tiền Phong : "So với năm ngoái, thị trường show dịp cuối năm 2024 có những tín hiệu đặc biệt tích cực. Chỉ riêng ở TP.HCM, tôi nhẩm tính có ít nhất 10 countdown show, quy tụ hầu hết tên tuổi lớn đổ bộ ở đây".

"Không chỉ dịp countdown, trong tháng 1/2025, có một loạt show quy mô từ lớn đến nhỏ rải rác khắp nơi. Những nghệ sĩ hot ở giai đoạn hiện tại sẽ chạy show dồn dập. Từ tháng 10 đổ lại, thị trường âm nhạc vẫn nhỏ giọt show nhưng dịp cuối năm kéo dài đến Tết Nguyên đán xuất hiện ồ ạt. Theo tôi, hiệu ứng từ 2 game show Anh trai ít nhiều tác động tích cực vào thị trường", anh chia sẻ tiếp.

Sau chuỗi thành công liên tiếp, các nghệ sĩ của 2 game show Anh trai đang chiếm sóng.

Anh trai, anh tài được săn đón

Trong dàn nghệ sĩ của countdown show 2025 ở các thành phố lớn, chiếm quá nửa là những anh trai, anh tài. Đây chỉ là một trong những dấu ấn cho thấy sự thống trị của các nghệ sĩ tham gia 2 game show Anh trai. Hai tháng qua, họ xuất hiện khắp các chương trình từ lớn đến nhỏ. Sau countdown show 2025, chuỗi chương trình âm nhạc lớn của các nhãn hàng cũng nằm trong tay các anh trai, anh tài.

Hieuthuhai, SOOBIN, Quang Hùng, Dương Domic nằm trong nhóm nghệ sĩ hưởng lợi nhiều từ thành công của game show. Hieuthuhai và SOOBIN là 2 nghệ sĩ có cát-xê ở mức cao trong 2 năm qua, nay tiếp tục tăng mạnh. Trong khi đó, Quang Hùng và Dương Domic một bước đột phá thành những ngôi sao mới của nhạc Việt.

Về hiện tượng anh trai, anh tài, anh Quang Lê nhận định: "Chính những nghệ sĩ bước ra từ 2 game show có sức hút góp công lớn kéo khán giả trở lại sân khấu. Nói cách khác, từ hiệu ứng của loạt concert, các khán giả sẽ có động lực ra ngoài, tận hưởng âm nhạc thực tế".

"Như thường lệ, các đơn vị tổ chức show ưu tiên mời gương mặt đang hot để đảm bảo kéo được khán giả. Ngay lúc này, bên những tên tuổi đinh như Sơn Tùng, dàn nghệ sĩ của 2 show Anh trai có sức hút lớn nhất. Tất nhiên, họ sẽ được ưu tiên cho danh sách nghệ sĩ của các show. Và theo tình hình hiện tại, các anh trai đang hot được tăng mức cát-xê là điều bình thường", anh phân tích.

Đạo diễn Quang Lê nhấn mạnh 2024 là năm giới ca sĩ áp đảo hoàn toàn so với rapper. Nhìn vào danh sách nghệ sĩ của loạt countdown show, ca sĩ chiếm số đông. Điều này cũng tương đồng chuyện trong năm nay, 2 game show "vocal" là Say hi và Chông gai áp đảo, trong khi nghệ sĩ bước ra từ Rap Việt mùa 4 không có sức hút.