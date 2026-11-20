Khi tuổi thọ gia tăng mở ra những thị trường mới

Kinh tế bạc (Silver Economy) là hệ sinh thái các hoạt động kinh tế, sản phẩm và dịch vụ đáp ứng nhu cầu của nhóm dân số trung niên và cao tuổi, trải rộng từ y tế, tài chính, du lịch đến chăm sóc sức khỏe, nhà ở và bất động sản.

Nếu trước đây, già hóa dân số chủ yếu được nhìn nhận như một thách thức đối với hệ thống y tế và an sinh xã hội, thì tại nhiều quốc gia phát triển, tuổi thọ gia tăng đang trở thành động lực tăng trưởng mới. Theo nghiên cứu của Ủy ban châu Âu, quy mô kinh tế bạc tại châu Âu được ước tính tăng từ 3.700 tỷ EUR năm 2015 lên 5.700 tỷ EUR vào năm 2025, với tốc độ tăng trưởng tiềm năng khoảng 5% mỗi năm. Động lực của thị trường này đến từ sự thay đổi trong quan niệm về hưu trí: ngày càng nhiều người bước vào giai đoạn hậu sự nghiệp với mong muốn tiếp tục kết nối cộng đồng, thay vì phụ thuộc vào sự chăm sóc của gia đình.

Tại Singapore và Nhật Bản, hai nền kinh tế phát triển hàng đầu châu Á, xu hướng này đã được cụ thể hóa qua những mô hình đô thị tiên phong. Singapore phát triển các tổ hợp tích hợp nhà ở, y tế và tiện ích cộng đồng theo triết lý Ageing in Place (sống độc lập tại môi trường quen thuộc), tiêu biểu là Kampung Admiralty. Trong khi đó, Nhật Bản chú trọng các đô thị kết hợp không gian xanh, công nghệ điển hình như Kashiwanoha Smart City. Điểm chung của những mô hình này là sự chuyển dịch từ chăm sóc tuổi già thụ động sang kiến tạo môi trường sống khỏe mạnh, độc lập và gắn kết đa thế hệ. Xu hướng không chỉ hướng tới người cao tuổi mà còn mở rộng sang nhóm trung niên U40-U50, khi việc chuẩn bị cho tuổi già bắt đầu sớm hơn, từ sức khỏe, tài chính đến lựa chọn nơi an cư dài hạn.

Tại Việt Nam, quá trình già hóa dân số đang mở ra những nhu cầu sống mới, hiện có khoảng 16,5 triệu người từ 60 tuổi trở lên. Dự báo của Cục thống kê cho thấy con số này có thể đạt 21 triệu người vào năm 2034. Cùng với sự thay đổi về nhân khẩu học, nhu cầu của nhóm trung niên và cao tuổi đang dịch chuyển theo hướng đề cao trải nghiệm cá nhân và kết nối cộng đồng. Song hành với định hướng đa dạng hóa dịch vụ chăm sóc người cao tuổi, đây là cơ sở để thị trường bất động sản nghiên cứu những mô hình an cư đáp ứng nhu cầu sống qua nhiều giai đoạn cuộc đời.

Từ sống khỏe chủ động đến mô hình đô thị an cư đa thế hệ

Sự chuyển dịch về nhu cầu đang từng bước định hình lại tiêu chuẩn phát triển bất động sản. Bên cạnh vị trí, thiết kế và tiện ích, giá trị của một không gian an cư ngày càng được nhìn nhận qua khả năng nâng cao chất lượng sống, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe và thích ứng với nhu cầu dài hạn của cư dân.

Đối với các gia đình đa thế hệ, bài toán không chỉ là sở hữu một ngôi nhà đủ rộng mà còn là dung hòa những nhu cầu khác biệt. Người trẻ cần không gian phát triển, thế hệ trung niên tìm kiếm sự cân bằng giữa công việc và gia đình, trong khi người cao tuổi mong muốn duy trì sức khỏe, sự tự chủ và gần gũi con cháu. Gắn kết nhưng không phụ thuộc, gần gũi mà vẫn đảm bảo riêng tư đang trở thành một nguyên tắc đáng chú ý trong tổ chức không gian sống. Từ đó, mô hình đô thị tích hợp thiên nhiên, chăm sóc sức khỏe, nghỉ dưỡng và tiện ích cộng đồng mở ra hướng tiếp cận mới. Thay vì phát triển các chức năng riêng lẻ, những yếu tố này được kết nối trong cùng một hệ sinh thái, giúp cư dân lựa chọn nhịp sống phù hợp với từng độ tuổi và giai đoạn cuộc đời. Tại Việt Nam, xu hướng này bắt đầu được đưa vào định hướng phát triển một số dự án bất động sản ven đô, nơi có lợi thế về cảnh quan tự nhiên và khả năng kết nối với các trung tâm đô thị lớn. Đáng chú ý, yếu tố chăm sóc sức khỏe và trải nghiệm đa thế hệ không chỉ xuất hiện ở danh mục tiện ích mà từng bước được nghiên cứu ngay từ khâu quy hoạch và thiết kế sản phẩm.

Legacy Nexus - Khu đô thị chăm sóc sức khỏe tích hợp thiên nhiên, hướng tới mô hình an cư đa thế hệ.

Legacy Nexus, khu đô thị quy mô 98ha tại Lương Sơn, tỉnh Phú Thọ, do An Thịnh Group phát triển theo định hướng "Đô thị đa kết nối" là một mô hình theo xu hướng này. Khoảng 50,3% diện tích dự án dành cho cây xanh, mặt nước và cảnh quan, kết hợp không gian nghỉ dưỡng, onsen, công viên trị liệu cùng các tiện ích chăm sóc sức khỏe. Trong quần thể dự án, Legacy Life Center với quy mô hơn 10.825m² được định hướng cung cấp dịch vụ chăm sóc người cao tuổi theo hình thức nội trú và bán trú. Kết hợp với thiết kế nhà ở chú trọng sự riêng tư và kết nối giữa các thế hệ, mô hình này hướng tới việc đưa chăm sóc sức khỏe trở thành một phần của đời sống gia đình, thay vì dịch vụ tách biệt.

Định hướng phát triển của Legacy Nexus đã được giới chuyên môn ghi nhận tại PropertyGuru Vietnam Property Awards 2026 với ba giải thưởng thuộc các hạng mục: Best Nature Integrated Housing Development - Dự án nhà ở hòa hợp với thiên nhiên tốt nhất, Best Wellness Housing Development - Dự án nhà ở gắn với chăm sóc sức khỏe tốt nhất, Best Housing Development (Vietnam) - Dự án nhà ở tốt nhất.

Nhìn rộng hơn, sự xuất hiện của những mô hình đô thị tích hợp cho thấy "kinh tế bạc" không chỉ mở rộng thị trường dịch vụ mà còn thúc đẩy thay đổi trong tư duy phát triển bất động sản: từ cung cấp nơi ở sang kiến tạo môi trường sống đồng hành cùng con người qua nhiều giai đoạn cuộc đời. Đó cũng là triết lý mà Legacy Nexus hướng tới với thông điệp "Home For Every Chapter - Ngôi nhà cho mọi chặng đời". Trong tháng 11, Legacy Nexus dự kiến tổ chức sự kiện chính thức giới thiệu dự án đến thị trường.

Legacy Nexus - Khu đô thị chăm sóc sức khỏe tích hợp thiên nhiên, kiến tạo không gian sống cho mọi chặng đời

Đơn vị phát triển dự án: An Thịnh Group

Đơn vị phát triển kinh doanh: AHS Property