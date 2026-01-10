Kinh tế biến động mạnh, chuyên gia chỉ ra điều mọi người nên làm lúc này

Kể từ khi các biện pháp thuế quan mới của Tổng thống Donald Trump được công bố, thị trường chứng khoán toàn cầu đã chịu áp lực đáng kể. Tuy nhiên, thuế quan không phải là yếu tố duy nhất khiến nhà đầu tư và người tiết kiệm lo ngại. Nền tảng tài chính nói chung đang trở nên kém ổn định hơn, từ nguy cơ mất việc làm, áp lực lạm phát cho đến những lo ngại về tương lai của hệ thống an sinh xã hội.

Giá xăng tăng, nhiều nhà kinh tế công khai cảnh báo nguy cơ suy thoái, trong khi những thông tin tiêu cực liên tiếp xuất hiện khiến tâm lý thị trường thêm bất an. Trong bối cảnh đó, các cố vấn tài chính cho rằng điều quan trọng nhất lúc này là giữ kỷ luật và tránh phản ứng cảm tính.

Xác định rõ mối lo lớn nhất của bản thân

Theo bà Lisa A.K. Kirchenbauer, cố vấn cấp cao và nhà sáng lập Omega Wealth Management (Virginia), câu hỏi quan trọng nhất mà mỗi cá nhân nên tự đặt ra là: Điều gì khiến mình lo lắng nhất ở thời điểm hiện tại?

Việc xác định rõ mối quan tâm thực sự của bản thân và gia đình là nền tảng để đưa ra quyết định tài chính phù hợp. "Từ đó, bạn mới có thể cân nhắc liệu mình có cần hành động hay không, và nếu có thì nên hành động như thế nào," bà cho biết.

Trong nhiều trường hợp, không làm gì cả lại là chiến lược tốt nhất. Theo bà Kirchenbauer, biến động thị trường thường chỉ là "nhiễu động ngắn hạn". Việc duy trì đầu tư và điều chỉnh chiến lược một cách có tính toán, thay vì phản ứng theo cảm xúc, thường mang lại kết quả tốt hơn trong dài hạn.

Duy trì một "tấm đệm" tiền mặt

Với người đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu, áp lực còn lớn hơn khi các chi phí sinh hoạt có thể tăng do thuế quan được chuyển sang giá hàng hóa. Theo bà Lazetta Rainey Braxton, chuyên gia hoạch định tài chính và nhà sáng lập The Real Wealth Coterie, điều này đòi hỏi cách tiếp cận kỷ luật hơn trong quản lý tài sản.

Một ưu tiên quan trọng trong giai đoạn hiện nay là duy trì một tài khoản tiền mặt dự phòng, còn gọi là "cushion account". Đây được xem là lớp bảo vệ cần thiết giúp người dân ứng phó với lạm phát, thay đổi công việc hoặc các cơ hội và rủi ro bất ngờ. Nguồn tiền dự phòng mang lại sự ổn định và linh hoạt trong môi trường kinh tế – địa chính trị biến động.

Mặc dù theo dõi sát diễn biến của thị trường cổ phiếu và trái phiếu toàn cầu, bà Braxton cho biết triết lý đầu tư của bà vẫn nhất quán: tập trung vào xây dựng tài sản dài hạn thông qua đầu tư chỉ số thụ động và đa dạng hóa danh mục, bao gồm cổ phiếu, trái phiếu trong và ngoài nước cùng bất động sản.

Giữ vững mục tiêu dài hạn

Khoảng thời gian còn lại đến khi nghỉ hưu là yếu tố then chốt quyết định cách hành động trong giai đoạn thị trường giảm mạnh. Theo ông John Anderson, chuyên gia hoạch định tài chính tại Equitable Advisors (Chicago), sai lầm phổ biến nhất của nhà đầu tư là bán ra khi thị trường đang ở vùng thấp.

"Nếu vẫn còn nhiều năm nữa mới nghỉ hưu, bạn hãy tiếp tục duy trì các khoản đầu tư định kỳ khi thị trường giảm," ông Anderson cho biết. "Điều này đồng nghĩa với việc bạn đang mua tài sản ở mức giá thấp hơn trước khi thị trường phục hồi."

Việc đầu tư tự động, đều đặn giúp trung hòa biến động thị trường theo thời gian. Với những người đầu tư vào các quỹ hưu trí theo thời điểm mục tiêu (target-date funds), danh mục cũng sẽ tự động điều chỉnh để giảm rủi ro khi đến gần thời điểm nghỉ hưu.

Sắp nghỉ hưu: Cần giảm dần rủi ro

Đối với những người chỉ còn từ ba đến năm năm nữa là nghỉ hưu, chiến lược cần thận trọng hơn. Theo các chuyên gia, giai đoạn này nên cân nhắc giảm tỷ trọng cổ phiếu, tăng nắm giữ tài sản thu nhập cố định nhằm bảo vệ thành quả tích lũy.

Những người đã nghỉ hưu hoặc sắp nghỉ hưu được khuyến nghị nên có ít nhất 5 năm chi tiêu sinh hoạt dưới dạng tiền gửi lãi suất cao, chứng chỉ tiền gửi (CD), quỹ thị trường tiền tệ hoặc trái phiếu chất lượng cao.

Theo bà Kirchenbauer, môi trường lãi suất hiện nay đang khiến các kênh tiền mặt, trái phiếu và chứng khoán chính phủ trở nên hấp dẫn trở lại. "Với mức lợi suất khoảng 4–5% từ các tài sản rủi ro thấp như trái phiếu Kho bạc, CD hay quỹ thị trường tiền tệ, nhà đầu tư có cơ hội bảo toàn vốn và tạo thu nhập trong khi chờ đợi tín hiệu rõ ràng hơn về lạm phát và chính sách lãi suất."

Theo Yahoo Finance