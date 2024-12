Kinh tế Đà Nẵng tăng trưởng mức 2 con số trong Quý IV/2024

Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 18 đánh giá: Kinh tế thành phố có sự tăng trưởng tích cực, quý sau tăng trưởng cao hơn quý trước. GRDP năm 2024 ước tăng 7,51% so với cùng kỳ, xếp thứ 2 trong 5 thành phố trực thuộc Trung ương; trong đó, quý III tăng 9%; quý IV tăng 10,18%.

Thường trực Thành ủy Đà Nẵng chủ trì Hội nghị

Một số ngành, lĩnh vực kinh tế chủ yếu tăng trưởng khá, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch (số lượt khách quốc tế đến thành phố tăng hơn 2,1 lần so với năm 2023 và vượt gần 30% so với năm 2019); lĩnh vực công nghiệp - xây dựng tăng trưởng bứt phá; Tổng thu ngân sách ước đạt 25.760 tỷ đồng, vượt hơn 33% so với dự toán HĐND thành phố giao và vượt gần 20% so với cùng kỳ năm 2023.

Các công trình động lực, trọng điểm được tập trung chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ, dự kiến khởi công được 27/38 công trình, hoàn thành và cơ bản hoàn thành 27/40 công trình trong năm 2024, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội của thành phố. Các chương trình an sinh xã hội, chăm lo đời sống của nhân dân... thành phố Đà Nẵng tiếp tục thực hiện nhiều chính sách vượt trội, mang đậm tính nhân văn được dư luận đồng thuận, đánh giá cao.

Quang cảnh Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 18

Thành phố chủ động chỉ đạo triển khai sớm, đồng bộ, quyết liệt công tác phòng, chống, ứng phó với thiên tai và đã hạn chế thấp nhất các thiệt hại xảy ra; An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tiếp tục được giữ vững.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng cho rằng vẫn còn một số tồn tại, hạn chế như: Việc cụ thể hóa thực hiện một số chủ trương, kết luận của Thành ủy, Ban Thường vụ Thành ủy, nhiệm vụ theo Chương trình công tác năm 2024 của một số cơ quan, đơn vị chưa đảm bảo chất lượng, nội dung, tiến độ đề ra. Có những công việc kéo dài nhiều năm chưa có chuyển biến.

Phát biểu tại Hội nghị, ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng khẳng định: Kinh tế thành phố có sự tăng trưởng nhưng một số chỉ tiêu quan trọng chưa đạt theo Nghị quyết đề ra, trong đó tăng trưởng GRDP quý I/2024 quá thấp, chỉ đạt 2,45%, làm ảnh hưởng nghiêm trọng đến tăng trưởng cả năm.

Các đại biểu dự Hội nghị

Công tác thực hiện thủ tục đầu tư, bồi thường, giải tỏa, bàn giao mặt bằng một số địa phương còn chậm; một số công trình, dự án động lực, trọng điểm và giải ngân vốn đầu tư công chưa đảm bảo tiến độ đề ra (tính đến ngày 30/11/2024, giải ngân kế hoạch đầu tư công theo dự toán giao năm 2024 đạt 4.712,3 tỷ đồng, bằng 64,6% kế hoạch Trung ương giao, bằng 53% kế hoạch thành phố giao), ảnh hưởng đến nhiều mặt của đời sống xã hội và tốc độ tăng trưởng của thành phố.

Công tác quản lý trật tự đô thị của thành phố còn một số bất cập; vẫn còn tình trạng thiếu hụt nguồn cung đất xây dựng, đất làm vật liệu san lấp trên địa bàn thành phố dù thuộc thẩm quyền, trách nhiệm của địa phương nhưng giải quyết còn chậm ảnh hưởng đến tiến độ các công trình, dự án, nhất là công trình động lực, trọng điểm.

Tình trạng thiếu thuốc, vật tư y tế kéo dài, chưa đáp ứng được yêu cầu khám chữa bệnh, chăm sóc sức khỏe và gây bức xúc trong Nhân dân. Tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm pháp luật trong thanh thiếu niên và tai nạn giao thông còn tiềm ẩn phức tạp.

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng phát biểu khai mạc Hội nghị Thành ủy Đà Nẵng lần thứ 18

Ông Nguyễn Văn Quảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng đề nghị các đại biểu thẳng thắn tham gia ý kiến về các nhận định, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị trong năm, nhất là tiến độ thực hiện các nhiệm vụ theo Chủ đề năm 2024: “Đi sâu vào phần tích những kinh nghiệm, cách làm hay, sáng tạo để phát huy trong thời gian đến. Đánh giá, phân tích sâu hơn, làm rõ nguyên nhân về tình hình kinh tế - xã hội thành phố năm 2024, nhất là sự tăng trưởng thấp của các quý đầu năm và tăng trưởng cao trong các quý III, quý IV/2024; nguyên nhân các tồn tại, hạn chế để rút ra bài học kinh nghiệm, đặc biệt là quá trình tổ chức triển khai thực hiện; từ đó đề xuất các nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế thành phố ngay từ quý I/2025”.