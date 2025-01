Kinh tế địa phương được "ông lớn" T&T đề xuất tổ hợp đô thị sân bay, công nghiệp hàng không 3.400ha đang phát triển ra sao?

Cụ thể, quy hoạch lấy sân bay Quảng Trị làm trung tâm, với diện tích 3.400ha được chia thành 8 tiểu khu. Trong đó, 5 khu chức năng gồm: khu công nghiệp hàng không, khu hậu cần và phân phối, khu hàng không sáng tạo, khu cửa ngõ kết nối, khu trung tâm dịch vụ hiện đại và 3 đô thị ở.

Dựa trên các thế mạnh sẵn có và xu hướng phát triển của Quảng Trị, đơn vị tư vấn đề xuất các ngành công nghiệp tiềm năng gồm dịch vụ logistics và thương mại, công nghiệp hàng không, sản xuất nhẹ và công nghiệp hỗ trợ, du lịch sinh thái và du lịch văn hóa, năng lượng tái tạo và công nghệ xanh, chế biến nông sản và xuất khẩu...

Theo đơn vị tư vấn CPG Signature Pte Ltd, quy hoạch lấy ý tưởng "phượng hoàng cất cánh" được phát triển từ những giá trị lịch sử và chiến tích hào hùng trên dòng sông Thạch Hãn.

"Quy hoạch có tính khả thi cao, tạo ra không gian phát triển, thu hút đầu tư, làm Quảng Trị có điểm nhấn rực rỡ, biến vùng đất chết, nghèo nàn, lạc hậu thành vùng đất phát triển", ông Hà Sỹ Đồng - quyền chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị - đánh giá về phương án.

Quảng Trị có tiềm năng phát triển ra sao?

Là một trong 6 tỉnh thuộc vùng Bắc Trung Bộ, nằm ở cực phía Bắc, thuộc khu vực đầu tuyến Hành lang kinh tế Đông - Tây, tỉnh Quảng Trị là một trong những cửa ngõ thông thương quốc tế, có vị thế liên kết đặc biệt với sự phát triển của các nước trong tiểu vùng, đồng thời cũng là tỉnh có vị trí và vai trò rất quan trọng vùng Biên giới Việt - Lào, với những tiềm năng và cơ hội để phát triển các ngành kinh tế biển, kinh tế cửa khẩu, có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh & khu vực.

Theo số liệu của Cục Thống kê địa phương, tốc độ tăng trưởng GRDP từng năm của tỉnh Quảng Trị duy trì mức khá, ổn định trong giai đoạn 2016 - 2020, biên độ giao động giữa các năm không lớn (ngoại trừ năm 2020).

Cụ thể, năm 2016, có mức tăng trưởng trung bình so với các tỉnh của Vùng, đạt 6,39%. Năm 2017 tăng lên 0,67 điểm phần trăm so với năm 2016 và đạt: 7,06%. Năm 2018, tỉnh đạt tốc độ tăng trưởng cao hơn năm 2017 khoảng 0,18 điểm % nhưng lại thấp hơn mức trung của Vùng và đạt con số: 7,24% (vẫn thấp hơn mặt bằng chung của Vùng). Năm 2019 chứng kiến sự tăng thêm 0,73 điểm phần trăm so với năm 2018 đạt: 7,97%.

Riêng năm 2020, do ảnh hưởng của Đại dịch Covid-19, tỉnh chỉ đạt tốc độ tăng trưởng GRDP ở con số 3,65%, nhưng vẫn là ngưỡng cao so với vùng Bắc Trung Bộ, chỉ sếp sau tỉnh Thanh Hóa (5,98%) và tỉnh Nghệ An (4,71%).

Sang đến năm 2024, tỉnh Quảng Trị thực hiện kế hoạch phát triển KT-XH trong bối cảnh có nhiều khó khăn, thách thức, nhưng với sự nỗ lực và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân, tình hình kinh tế - xã hội của tỉnh đã đạt được những kết quả quan trọng. Tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) ước tăng 5,97% so với năm 2023.

Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 3,37%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 6,12%; khu vực dịch vụ tăng 7,04%. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng với việc tăng tỷ trọng công nghiệp, xây dựng và dịch vụ; giảm tỷ trọng nông nghiệp. Quy mô nền kinh tế ước đạt 53.508 tỷ đồng; GRDP bình quân đầu người ước đạt 81,2 triệu đồng, tăng 9,14% so với năm 2023.

Từ đầu năm đến ngày 15/12/2024, toàn tỉnh có 358 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, giảm 23,67% so với cùng kỳ năm 2023; tổng vốn đăng ký là 3.006,35 tỷ đồng, giảm 50,82%. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng năm 2024 ước đạt 34.463,49 tỷ đồng.

Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn từ đầu năm đến ngày 15/12/2024 đạt 4.349,69 tỷ đồng, bằng 111,50% dự toán địa phương và tăng 28% so với cùng kỳ năm 2023; trong đó thu nội địa 3.248,38 tỷ đồng; thu từ hoạt động xuất, nhập khẩu 1.005,34 tỷ đồng. Vốn đầu tư thực hiện trên địa bàn năm 2024 (giá hiện hành) ước đạt 25.063,48 tỷ đồng, tăng 2,92% so với năm trước.

Trong năm 2025, tỉnh đặt mục tiêu tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn (theo GRDP) 6,5-7% so với năm 2024. Trong đó khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 2,5-3%; khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 9,5-10%; khu vực dịch vụ tăng 6,5-7%. GRDP bình quân đầu người đạt 87 triệu đồng. Tổng vốn đầu tư phát triển toàn xã hội đạt 27.500 tỷ đồng. Tổng thu ngân sách trên địa bàn 4.965 tỷ đồng, trong đó thu nội địa 3.851 tỷ đồng.