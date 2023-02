Kinh tế Đức sụt giảm hơn dự báo

Nguyên nhân là do lạm phát và khủng hoảng năng lượng đã đè nặng lên nền kinh tế Đức hơn dự kiến. Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) trong quý 4-2022 (từ tháng 10 đến tháng 12-2022) đã giảm 0,4% so với quý 3-2022, giảm mạnh hơn so với mức dự báo âm 0,2% đưa ra trước đó.

Cơ quan Thống kê Liên bang Đức cho biết động lực của nền kinh tế suy yếu đáng kể vào cuối năm ngoái, do chi tiêu tiêu dùng tư nhân giảm 1% so với quý trước do lạm phát cao, thêm vào đó là sự sụt giảm đầu tư của các công ty. Với tăng trưởng bị sụt giảm trong quý 4-2022, nền kinh tế đầu tàu châu Âu có nguy cơ rơi vào suy thoái nếu GDP tiếp tục sụt giảm trong quý 1-2023.