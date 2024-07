Kinh tế Mỹ đứng trước thay đổi mang tính bước ngoặt

Giá tiêu dùng của Mỹ trong tháng 6 đã giảm lần đầu tiên kể từ những tháng đầu của đại dịch. Dữ liệu mới đây cho thấy giá tiêu dùng tại Mỹ trong tháng trước giảm 0,1% so với tháng 5. So với cùng kỳ năm trước, lạm phát tháng 6 giảm xuống 3% so với mức 3,3% trong tháng 5.

Sự giảm tốc của lạm phát đã khiến các nhà đầu tư gia tăng đồn đoán về thời điểm Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất. Theo công cụ CME FedWatch, dự đoán của Phố Wall về khả năng Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 đã tăng từ 73% lên khoảng 93%.

Chiến lược gia Ron Temple tại công ty dịch vụ tài chính Lazard, nhận định việc Fed cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có lẽ là kịch bản khá chắc chắn vào thời điểm này.

Các nhà kinh tế của ngân hàng BNP Paribas mới đây cho rằng với sự kết hợp giữa số liệu việc làm và lạm phát tháng 6, sẽ có hai đợi cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản trong năm nay.

Với nhiệm vụ kép: Giữ giá cả ổn định và tỷ lệ thất nghiệp ở mức thấp, Fed bắt đầu tăng lãi suất vào năm 2022 để kiềm chế đà tăng của lạm phát.

Dữ liệu lạm phát tháng 6 cùng với sự hạ nhiệt của thị trường lao động là tín hiệu đáng khích lệ về khả năng Fed có thể hoàn thành nhiệm vụ kép của mình và bắt đầu nới lỏng lãi suất vào tháng 9. Nền kinh tế Mỹ đã tạo thêm 206.000 việc làm trong tháng 6, và tỷ lệ thất nghiệp lần đầu tiên đạt mức 4% kể từ tháng 11/2021. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp mới cũng tăng cao hơn trong những tuần gần đây.

Chủ tịch Fed Jerome Powell đã không đưa ra gợi ý về thời điểm ngân hàng trung ương Mỹ có thể bắt đầu cắt giảm lãi suất trong phiên điều trần trước Quốc hội vào đầu tuần này. Tuy nhiên, ông thừa nhận rằng lạm phát đã ở mức vừa phải và thị trường lao động "mạnh nhưng không quá nóng".

Tuy nhiên, Fed sẽ phải phân tích nhiều dữ liệu hơn trước cuộc họp tháng 9. Một số nhà kinh tế lo ngại rằng nếu Fed không cắt giảm lãi suất vào thời điểm đó, những vết nứt trên thị trường lao động có thể bắt đầu hằn sâu hơn. Một số nhà đầu tư lo ngại nền kinh tế có thể suy yếu ngay cả trước thời điểm đó.

Ông Brent Schutte, Giám đốc đầu tư tại công ty quản lý tài sản Northwestern Mutual Wealth Management, cho rằng việc cắt giảm lãi suất vào tháng 9 có thể không phải là liều thuốc thần kỳ mà một số nhà đầu tư đang tìm kiếm.