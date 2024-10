Kinh tế tỉnh sắp đón 200 tỷ phú châu Âu đang phát triển ra sao?

Quảng Ninh sẽ đón 200 tỷ phú đến từ châu Âu

Theo Cổng thông tin điện tử tỉnh quảng Ninh, đầu năm 2025, TP. Hạ Long sẽ là điểm đến của lễ hội “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025” với sự tham gia của hơn 200 tỷ phú châu Âu. Các tỷ phú sẽ đến Hạ Long bằng siêu du thuyền.

Theo Trung tâm xúc tiến du lịch tỉnh Quảng Ninh, sự kiện dự kiến thu hút khoảng 80.000 người tham gia, bao gồm nhiều thành phần như nhà hoạch định chính sách, quản lý địa phương, nghệ sĩ, nhà hoạt động môi trường, nhà đầu tư và sinh viên.

Lễ hội “Nghệ thuật vì khí hậu - Vịnh Hạ Long 2025” sẽ diễn ra từ ngày 13-19/1/2025, thu hút sự quan tâm lớn từ cộng đồng quốc tế. Đây là một quyết định đặc biệt khi vịnh Hạ Long được chọn làm địa điểm tổ chức, thay vì một quốc gia Trung Đông như kế hoạch ban đầu.

Arsuprema, đơn vị tổ chức sự kiện đến từ Pháp, đã lựa chọn vịnh Hạ Long không chỉ vì vẻ đẹp thiên nhiên mà còn để gửi gắm thông điệp về bảo tồn di sản và bảo vệ môi trường.

Trên Vịnh Hạ Long, mỗi ngày có khoảng 4.000 - 6.000 lượt khách tham quan, trong đó 90% là khách quốc tế. Mặc dù chịu ảnh hưởng của bão số 3 nhưng hầu hết các hoạt động trên vịnh đã trở lại bình thường.

9 tháng đầu năm 2024, TP. Hạ Long đón 9,2 triệu lượt khách (tăng 33% so với cùng kỳ năm 2023). Trong đó, khách quốc tế đạt 2,13 triệu lượt (tăng gấp 2,3 lần so cùng kỳ). Tổng thu du lịch đạt ước đạt khoảng 20.300 tỷ đồng (tăng 34% so cùng kỳ năm 2023).

Kinh tế tỉnh Quảng Ninh đang phát triển ra sao?

Sáng 4/10, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ninh tổ chức hội nghị lần thứ 56 để cho ý kiến về tình hình, kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2024. Hội nghị thông tin, tăng trưởng kinh tế GRDP 9 tháng đầu năm của tỉnh đạt 8,02%. Mặc dù thấp hơn so với mức tăng cùng kỳ và so với kịch bản tăng trưởng, tuy nhiên đây là sự cố gắng nỗ lực của cả hệ thống chính trị trong bối cảnh gặp nhiều khó khăn, nhất là ảnh hưởng nặng nề bởi bão số 3.

Lĩnh vực công nghiệp chế biến, chế tạo là động lực tăng trưởng chính, tăng 20,45%, cao hơn 4,05 điểm % so cùng kỳ. Khu vực dịch vụ ước tăng 13,55%, cao hơn 1,76 điểm % so cùng kỳ.

Tổng khách du lịch đến Quảng Ninh 9 tháng ước đạt trên 15,6 triệu lượt, tăng 20% so cùng kỳ, trong đó, khách quốc tế ước đạt 2,59 triệu lượt. Tổng thu du lịch ước đạt 36.856 tỷ đồng, tăng 39% so cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng ước tăng 12,97% so cùng kỳ. Doanh thu vận tải kho bãi và dịch vụ hỗ trợ vận tải ước tăng 27,4% so cùng kỳ. Kim ngạch xuất khẩu của các doanh nghiệp trong tỉnh ước đạt 2.570 triệu USD, tăng 13,8% so cùng kỳ.

Tổng thu ngân sách nhà nước đạt 40.479 tỷ đồng bằng 73% dự toán, trong đó thu nội địa ước đạt 26.434 tỷ đồng, bằng 62% dự toán, bằng 92% so cùng kỳ. 9 tháng đầu năm 2024 có 1.342 doanh nghiệp thành lập mới, tăng 7,6% so cùng kỳ.

Toàn tỉnh đã tạo việc làm tăng thêm cho 23.500 lượt lao động, tăng 1.800 lượt so cùng kỳ, đạt 78,3% kế hoạch năm. Tổng chi an sinh xã hội ước đạt 1.435 tỷ đồng, tăng 38,4% so cùng kỳ.

Cả năm 2024, tỉnh Quảng Ninh đặt mục tiêu giữ vững tốc độ tăng trưởng GRDP hai con số, thu ngân sách nhà nước cả năm không thấp hơn 55.600 tỷ đồng, thu hút vốn FDI cả năm đạt 03 tỷ USD, tổng khách du lịch cả năm đạt trên 19 triệu lượt khách.

Tại hội nghị, tỉnh đề ra nhiều nhiệm vụ để hoàn thiện mục tiêu đề ra. Trong đó, tỉnh ủy Quảng Ninh yêu cầu phải thực hiện đồng bộ, quyết liệt các giải pháp hỗ trợ nhân dân và doanh nghiệp khắc phục hậu quả của bão số 3.