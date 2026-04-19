Kịp thời giải cứu nạn nhân của cạm bẫy "việc nhẹ lương cao"

Công an xã bàn giao em N.A.T cho gia đình

Ngày 18/4, thông tin từ Công an xã Yên Xuân (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phối hợp giải cứu một trường hợp thiếu nữ bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội dụ dỗ rời khỏi địa phương.

Trước đó, ngày 15/4, anh N.N.C đến Công an xã Yên Xuân trình báo về việc con gái là N.A.T (SN 2011) đột ngột bỏ nhà đi. Qua tìm hiểu, được biết em T. bị một đối tượng lạ liên hệ qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện dụ dỗ, hứa hẹn đưa ra Bắc Ninh làm việc với mức lương hấp dẫn.

Nhận định đây là hành vi lừa đảo vô cùng nguy hiểm, Công an xã lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng lực lượng liên quan để rà soát.

Chỉ sau một thời gian ngắn khẩn trương xác minh, Công an xã xác định N.A.T đang có mặt trên xe khách chạy tuyến Con Cuông - Hà Nội. Bằng sự can thiệp kịp thời, em T. được hỗ trợ quay trở về với gia đình đảm bảo an toàn.

Qua sự việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, sát sao hơn nữa đến các mối quan hệ trên mạng xã hội của con em mình. Cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" để tránh hậu quả đáng tiếc.