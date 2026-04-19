Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Kịp thời giải cứu nạn nhân của cạm bẫy "việc nhẹ lương cao"

Theo Ngân Phạm | 19-04-2026 - 08:53 AM | Kinh tế số

Công an xã Yên Xuân (Nghệ An) kịp thời giải cứu thiếu nữ bị dụ dỗ qua mạng xã hội, hỗ trợ trở về gia đình an toàn.

Kịp thời giải cứu nạn nhân của cạm bẫy "việc nhẹ lương cao"- Ảnh 1.

Công an xã bàn giao em N.A.T cho gia đình

Ngày 18/4, thông tin từ Công an xã Yên Xuân (tỉnh Nghệ An) cho biết, đơn vị vừa kịp thời phối hợp giải cứu một trường hợp thiếu nữ bị các đối tượng lừa đảo qua mạng xã hội dụ dỗ rời khỏi địa phương.

Trước đó, ngày 15/4, anh N.N.C đến Công an xã Yên Xuân trình báo về việc con gái là N.A.T (SN 2011) đột ngột bỏ nhà đi. Qua tìm hiểu, được biết em T. bị một đối tượng lạ liên hệ qua mạng xã hội, nhắn tin, gọi điện dụ dỗ, hứa hẹn đưa ra Bắc Ninh làm việc với mức lương hấp dẫn.

Nhận định đây là hành vi lừa đảo vô cùng nguy hiểm, Công an xã lập tức triển khai biện pháp nghiệp vụ, phối hợp cùng lực lượng liên quan để rà soát.

Chỉ sau một thời gian ngắn khẩn trương xác minh, Công an xã xác định N.A.T đang có mặt trên xe khách chạy tuyến Con Cuông - Hà Nội. Bằng sự can thiệp kịp thời, em T. được hỗ trợ quay trở về với gia đình đảm bảo an toàn.

Qua sự việc này, Cơ quan Công an khuyến cáo phụ huynh cần quan tâm, sát sao hơn nữa đến các mối quan hệ trên mạng xã hội của con em mình. Cảnh giác trước những lời mời chào "việc nhẹ lương cao" để tránh hậu quả đáng tiếc.

Theo Ngân Phạm

VTV

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên