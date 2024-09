Kịp thời ngăn chặn thổi giá nhà, đất

Khó xảy ra sốt đất rầm rộ

Ông Bùi Minh Thạnh - Bí thư Thành ủy TP Bến Cát, tỉnh Bình Dương - cho biết gần đây trên địa bàn có "sốt" đất cục bộ, chủ yếu tập trung dọc sông Sài Gòn như phường An Tây, An Điền, Rạch Bắp… và khu vực dọc Vành đai 4. Điều này thể hiện qua việc số lượng người đến giao dịch tại các phòng công chứng nhộn nhịp, đồng thời thu ngân sách từ tiền sử dụng đất cũng tăng rõ hơn so với cùng kỳ. Tuy nhiên, ông Thạnh cho rằng nhờ Luật Đất đai mới nên tình trạng đầu cơ, thổi giá đã giảm rõ rệt. Ngoài ra, địa phương cũng quản lý chặt theo quy hoạch sử dụng đất đai, phân khu chức năng, cũng như tích cực tuyên truyền, phổ biến cho người dân thông tin quy hoạch, các dự án BĐS có pháp lý rõ ràng…

Ông Nguyễn Hữu Nghĩa, Giám đốc một doanh nghiệp BĐS trên địa bàn tỉnh Bình Dương, cũng nhìn nhận nếu BĐS "sốt" trở lại thì tình trạng đầu cơ, thổi giá sẽ không thể rầm rộ như trước, bởi 2 lý do quan trọng là Luật Đất đai mới đã siết giá đất từng khu vực, nên sẽ hạn chế việc "mua mảnh đất 10 tỉ đồng nhưng khai thuế 100 triệu đồng"; thứ hai là công tác thẩm định giá đất để vay ngân hàng đã chặt chẽ hơn nhiều. Nếu trước đây ngân hàng tự thành lập đơn vị thẩm định, đôi khi giá trị thực tế của mảnh đất lại thấp hơn ngân hàng thẩm định, thì nay đã có đơn vị thẩm định độc lập, dù không tuyệt đối nhưng sẽ chặt chẽ hơn trước.