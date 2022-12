K.J.Choi - "Huyền thoại golf châu Á" về Việt Nam tư vấn thiết kế cho sân golf tại Bắc Giang

Ngày 10/12, tại Bắc Giang, Amber Hills Golf & Resort chính thức khởi động giai đoạn 2, sau khi giai đoạn 1 đã tạo được dấu ấn với danh hiệu "Sân golf thử thách nhất Việt Nam". Theo thông tin từ chủ đầu tư, giai đoạn 2 của dự án có tổng giá trị đầu tư khoảng 800 tỷ đồng.

Amber Hills Golf & Resort giai đoạn 2 có tên Rock Valley Course. Đáng nói, chủ đầu tư sẽ hợp tác cùng hai tên tuổi lớn trong lĩnh vực tư vấn - thiết kế sân golf là chuyên gia tư vấn thiết kế cao cấp kiêm "huyền thoại golf châu Á" - K.J.Choi và Công ty tư vấn thiết kế Albanese & Lutzke.

Ông K.J.Choi cũng đích thân tham dự lễ khởi động dự án này. Ông được biết đến là tên tuổi lừng lẫy trong làng golf thế giới với hơn 20 danh hiệu vô địch, trong đó có 8 danh hiệu vô địch PGA Tour, đồng thời cũng là người Hàn Quốc đầu tiên giành được danh hiệu này. Với chuỗi thành tích ấn tượng, K.J.Choi được coi là một trong những golf thủ châu Á có sự nghiệp thành công nhất mọi thời đại.

"Huyền thoại golf châu Á" - K.J.Choi tham gia tư vấn thiết kế giai đoạn 2 của sân golf Amber Hills Golf & Resort

Cùng đồng hành trong dự án này còn có Albanese & Lutzke - Đơn vị thiết kế & Quản lý sân golf nổi tiếng hàng đầu nước Mỹ. Albanese & Lutzke là tác giả của hàng loạt sân golf nổi tiếng thế giới như The Pete Dye Course at French Lick Resort - nằm trong TOP 100 sân golf đẹp nhất US năm 2018 và 2019 hay Tatanka Golf Club - "Sân golf mới đẹp nhất US" năm 2016.

Dự kiến sau khi hoàn thiện giai đoạn 2, Amber Hills Golf & Resort sẽ trở thành quần thể sân golf 36 hố độc đáo của miền Bắc. Amber Hills Golf & Resort hướng tới trở thành địa điểm đăng cai các giải đấu chuyên nghiệp trong và ngoài nước. Từ đó, góp phần thúc đẩy thêm sự phát triển của phong trào golf, cũng như kinh tế chung địa phương.

Chia sẻ tại sự kiện, ông Phạm Trung Kiên – Đại diện Amber Hills Golf & Resort cho biết: "Kế hoạch của Amber Hills sẽ bắt tay vào ngay từ bây giờ và triển khai xây dựng ngay sau khi một số công tác liên quan đến thủ tục pháp lý được hoàn thiện. Việc triển khai đã bắt đầu ngay từ bây giờ, thiết kế cũng gần như đã hoàn chỉnh.

Chúng tôi kỳ vọng quá trình xây dựng sẽ cơ bản hoàn thành trong vòng 2 năm và có thể hoàn thiện cả quần thể 36 hố, hệ thống biệt thự, khách sạn trong 3 năm. Với sân golf 18 hố hiện tại, chúng tôi phục vụ trung bình gần 6.000 lượt chơi trong vòng một tháng, tương đương 70.000 - 80.000/năm. Khách du lịch không chỉ đến từ Bắc Giang mà cả các tỉnh xung quanh, và đặc biệt chúng tôi có một lượng lớn khách hàng thành viên từ Trung Quốc, Hàn Quốc, đóng góp 20-30%. Nhu cầu đó vẫn tiếp tục tăng lên".