Kobler với chiến lược "Build To Last" tại Vietbuild Hà Nội 2024

Triển lãm Vietbuild Hà Nội 2024 diễn ra từ ngày 25/9 - 29/9 đã thu hút hơn 400 doanh nghiệp trong và ngoài nước tham dự, trong đó có sự góp mặt của nhiều "ông lớn" như Blum, Bosch, Kobler… Không chỉ nổi bật khi nằm ở vị trí đắc địa A5, gian hàng Kobler thu hút sự chú ý của khách hàng với concept rõ ràng, mang đặc trưng của văn hóa Đức thông qua cỗ xe tăng mô hình đồ sộ cùng hình ảnh hợp tác với câu lạc bộ bóng đá Đức Dortmund. Các sản phẩm được bố trí hài khóa để nêu bật tính ưu việt như khả năng kháng nước, khả năng chống xước của sàn, phối màu sản phẩm…

Không gian trải nghiệm Kobler tại vị trí đắc địa, thu hút đông đảo khách tham quan

Ông Nguyễn Văn Nam (Hà Nội) doanh nhân đăng ký hợp tác trở thành nhà phân phối mới của Kobler tại sự kiện chia sẻ: "Qua các phương tiện thông tin đại chúng, biết tới Kobler trong một vài năm gần đây nhưng hôm nay, tôi mới có cơ hội được trải nghiệm, được tận hưởng bầu không khí hội chợ của hãng, nghe tư vấn trực tiếp về phương án kinh doanh dài hạn của hãng, tư vấn về loại vật liệu đặc biệt này. Quả thực trải nghiệm này giúp tôi hoàn toàn yên tâm khi hãng cam kết bảo hành tới 30 năm. Tôi hy vọng sẽ hợp tác thành công với Kobler và mang loại vật liệu mới này tới nhiều người dùng."

Ông Nam ký kết hợp tác với Kobler ngay tại sự kiện

Trong khi đó, cô Trần Ngọc Hà đến từ phố Ngọc Hồi, Hà Nội chia sẻ: "Căn nhà của tôi tại phố Ngọc Hồi vừa qua bị ngập, toàn bộ phần sàn cũng bị cong vênh và ẩm mốc không thể đi lại được. Hôm nay vợ chồng tôi cũng tìm kiếm được Kobler, được trải nghiệm trực tiếp, chúng tôi đã quyết định đặt cọc lắp đặt thay thế sàn cũ. Hy vọng ngôi nhà sẽ bền đẹp theo thời gian, đặc biệt chịu được mùa mưa bão sắp tới."

Khách hàng đặt cọc lắp đặt sàn thạch anh tại sự kiện

Bên cạnh khách hàng muốn tìm kiếm trực tiếp vật liệu mới cho công trình, các kiến trúc sư như anh Bùi Hoàng Minh tại Hà Nội cũng rất hứng thú với sàn thạch anh Kobler. Anh Minh hào hứng chia sẻ: "Tôi biết tới Kobler thông qua thước phim quảng bá trên tivi và có thiện cảm ngay vì đây là thương hiệu Đức. Đây là năm đầu tiên tôi và các cộng sự tham quan triển lãm Vietbuild để tìm kiếm các giải pháp lát sàn mới cho khách hàng và thật may mắn là tôi đã tìm thấy Kobler. Với kinh nghiệm 10 năm trong ngành, sàn thạch anh Kobler được xem là lựa chọn tối ưu khi có những điểm mạnh của gỗ nhưng lại bền như gạch. Đặc biệt, đây là dòng sàn phù hợp tại thị trường Việt do người Á Đông rất coi trọng yếu tố phong thủy. Tôi sẽ trải nghiệm, và đề xuất khách hàng của mình sử dụng. Tôi rất hào hứng mang sàn thạch anh vào các công trình trong thời gian tới."

Chuyên viên Kobler và khách hàng mới đăng ký trở thành đối tác của Kobler

Trong vai người mua hàng đến tìm hiểu loại sàn này, chúng tôi được ông Vũ Khánh Toàn – Cố vấn chiến lược cấp cao của Kobler Đức tại Việt Nam chi sẻ "Cũng như nhiều doanh nghiệp Đức và châu Âu khác đang hoạt động tại thị trường Việt Nam, chúng tôi hướng đến các giải pháp và sáng kiến ​​phát triển bền vững "Build to last - Xây dựng để trường tồn" chúng tôi xây dựng phát triển các lợi thế của Việt Nam như bột đá Granite, đá thạch anh từ Đà Nẵng, Yên Bái… kết hợp với dây chuyền công nghệ của hãng từ Đức. Các mô hình sản xuất được tự động hóa đem lại sự chính xác tuyệt đối trong từng chi tiết. Lớp màng phim được phủ thêm lớp đá sapphire theo phương pháp của Czochralski Method (CZ) làm tăng độ lấp lánh của vân gỗ, đồng thời giúp chống trầy xước. Sản phẩm còn được trang bị công nghệ G-UV bền màu, kháng khuẩn nên rất an toàn cho nhà có trẻ nhỏ hay người già."

Ông Vũ Khánh Toàn – Cố vấn chiến lược cấp cao Kobler Đức tại Việt Nam

Tham gia thị trường Việt Nam từ năm 2022, hãng này đã triển khai xây dựng nhà máy tại Đà Nẵng với số vốn đầu tư 25 triệu EURO trên diện tích 25,000m2 với công suất 3 triệu m2 sàn/năm. Các dữ liệu cho thấy, hãng đang ngày càng chiếm được cảm tình của người dùng và giới chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng. Xu thế xây dựng xanh, và những biến động về tình hình thiên tai, lũ lụt, mưa gió thất thường, sàn thạch anh Kobler hứa hẹn là lựa chọn tối ưu cho kiến trúc của người Việt.